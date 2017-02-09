«Оскар – 2017» главная кинопремия года
Москва, я люблю тебя! гид по столице
Какая историческая эпоха вам к лицу? тест ELLE
Неделя моды в Нью-Йорке сезон осень-зима 2017/18
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

вход

Рассылка ElleiPad версия

Полная версия

Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

09 февраля 2017

Белла Хадид назначена послом Bulgari

Модель будет представлять аксессуары римского бренда

В этом году 20-летняя модель будет представлять иконическую коллекцию сумок Serpenti, новую линейку Diva, солнцезащитные очки и аксессуары из шелка. Автор рекламной кампании – Терри Ричардсон, ранее снимавший для бренда Карлу Бруни. В интервью WWD Белла признается, что Bulgari ­­- любимый бренд ее детства: «Вulgari всегда нравился моей маме, и был на слуху у нас дома, поэтому я безумно рада нашему сотрудничеству». Решение работать с суперпопулярной моделью и звездой социальных сетей (сейчас у Беллы 10,4 млн. подписчиков в Instagram) видится вполне естественным этапом развития стратегии привлечения интереса миллениалов.

Белла Хадид назначена послом Bulgari

Белла Хадид с сумкой Serpenti Forever в Нью-Йорке

Материалы по темам

Жасмин Сандерс стала новой посланницей BulgariЛеди Гага стала новым лицом Tiffany & Co.Беременная Бейонсе в рекламной кампании Ivy Park

ELLE проекты

Подарки для нееЧем удивить любимую в День всех влюбленных
Звездные каникулыТревел-дневник Ирены Понарошку
Все начистотуСтефания Маликова – о вечном чувстве и любви с первого взгляда
КонтурингВсе о самом ярком бьюти-тренде года
Новая РоскошьЗвездные герои делятся своим мнением

Читайте также

ПрактикаУ зеркала два лица: мужчины в рекламе женской косметики
НовостиПервая рекламная кампания Рафа Симонса для Calvin Klein
ПрактикаСамые роскошные ювелирные коллекции этого года
НовостиНаталья Водянова стала лицом коллекции H&M Conscious Exclusive

ELLE рекомендует

Практика5 правил ухода за волосами в зимний период
Тренды15 культовых бьюти-трендов всех времен
Практика5 вариантов окрашивания для блондинок
ПсихологияДважды не извиняются: 10 малоизвестных правил хорошего тона

Лучшее на Elle

Любовь и сексБольшой любовный гороскоп на 2017 год
ПрактикаКак создать идеальный макияж глаз?
Любовь и сексКакой из знаков Зодиака станет лучшим любовником в 2017 году?
ПрактикаСамые интересные бьюти-новинки февраля
Звездный стильКак повторить макияж Мелании Трамп?
ИнтервьюБен Аффлек: «Я общался с людьми, сидевшими в тюрьме»
КиноДорога к «Оскару»: финишная прямая, часть 1
ПрактикаХэппи-энд: новые ароматы февраля
Любовь и сексСексуальный гороскоп на февраль
КиноФильм недели: «Идеальные незнакомцы»
ПрактикаЛунный календарь стрижек на февраль
ПсихологияДважды не извиняются: 10 малоизвестных правил хорошего тона
Подпишитесь на нашу рассылкуРассылка ELLE
Цифровая версия журнала
Печатная
версия журналаОформить подписку
Мобильное приложение Elle.ru
БРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

Все статьи
© 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены

Читайте далее

Без ложной скромности: Белла Хадид разделась для фотосессии

Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

Получать уведомления

X
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
Извините, произошла ошибка!
Попробуйте еще раз
Поздравляем!
Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно.
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.