Белла Хадид назначена послом Bulgari

В этом году 20-летняя модель будет представлять иконическую коллекцию сумок Serpenti, новую линейку Diva, солнцезащитные очки и аксессуары из шелка. Автор рекламной кампании – Терри Ричардсон, ранее снимавший для бренда Карлу Бруни. В интервью WWD Белла признается, что Bulgari ­­- любимый бренд ее детства: «Вulgari всегда нравился моей маме, и был на слуху у нас дома, поэтому я безумно рада нашему сотрудничеству». Решение работать с суперпопулярной моделью и звездой социальных сетей (сейчас у Беллы 10,4 млн. подписчиков в Instagram) видится вполне естественным этапом развития стратегии привлечения интереса миллениалов.