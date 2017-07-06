Белла Хадид на показе Fendi

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Модель затмила всех на кутюрной неделе моды
Второй день подряд появление на подиуме Беллы Хадид сопровождается невероятной шумихой в прессе. На этот раз 20-летняя модель появилась на показе Fendi в полупрозрачном платье, украшенном витиеватым орнаментом, который лишь слегка скрывал ее обнаженное тело. Автором этого наряда стал легендарный дизайнер Карл Лагерфельд, уже много лет занимающий пост креативного директора модного Дома Fendi.
Интересно, что лучшей подруге Беллы Кендалл Дженнер достался куда менее откровенный наряд. Младшая сестра Ким Кардашьян появилась на подиуме в коротком черном платье с вышивкой.
Стоит ли говорить, что после завершения шоу модные критики в очередной раз назвали Беллу одной из самых сексуальных моделей кутюрной недели моды в Париже.