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    Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

    06 июля 2017

    Белла Хадид на показе Fendi

    Модель затмила всех на кутюрной неделе моды

    Второй день подряд появление на подиуме Беллы Хадид сопровождается невероятной шумихой в прессе. На этот раз 20-летняя модель появилась на показе Fendi в полупрозрачном платье, украшенном витиеватым орнаментом, который лишь слегка скрывал ее обнаженное тело. Автором этого наряда стал легендарный дизайнер Карл Лагерфельд, уже много лет занимающий пост креативного директора модного Дома Fendi.

    Белла Хадид

    Интересно, что лучшей подруге Беллы Кендалл Дженнер достался куда менее откровенный наряд. Младшая сестра Ким Кардашьян появилась на подиуме в коротком черном платье с вышивкой.

    Кендалл Дженнер

    Стоит ли говорить, что после завершения шоу модные критики в очередной раз назвали Беллу одной из самых сексуальных моделей кутюрной недели моды в Париже.


    Белла Хадид

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