Белла Хадид на показе Fendi

Второй день подряд появление на подиуме Беллы Хадид сопровождается невероятной шумихой в прессе. На этот раз 20-летняя модель появилась на показе Fendi в полупрозрачном платье, украшенном витиеватым орнаментом, который лишь слегка скрывал ее обнаженное тело. Автором этого наряда стал легендарный дизайнер Карл Лагерфельд, уже много лет занимающий пост креативного директора модного Дома Fendi.