Большой летний гороскоп 2017 прогноз для всех знаков Зодиака
Москва, я люблю тебя! гид по столице
Какое впечатление вы производите? тест ELLE
Сексуальный гороскоп на июнь sex-прогноз
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидеоЭнциклопедия

вход

Рассылка ElleiPad версия

Полная версия

Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидеоЭнциклопедия

Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

29 июня 2017

Белла Хадид честно рассказала о работе модели

Модель поделилась своим отношении к работе и миру звезд

Белла Хадид не готова останавливаться только на модельном бизнесе, не чувствует себя знаменитостью и не боится лишнего веса. Об этом Хадид рассказала в однои из недавних интервью.

«Думаю, работа модели даст мне возможность в дальнейшем заняться другими вещами. Я не к тому, что мне не нравится эта работа просто люди считают, что профессия модели — просто способ прославиться. Это не так. Я уже в 18 лет была финансово независимой от родителей и сама платила за квартиру. И все благодаря этой работе, на которой я вкалывала два года без остановки», — призналась Белла.

Она вспоминает, как восприняла новость о приглашении Dior: «Когда я услышала об этом, то рыдала от счастья, это была истерика. Мне не верилось, и я спрашивала агента — это точно тот самый Dior, ты ничего не путаешь?».


Белла Хадид

Друзья ее отца, среди которых есть, например, Кристина Агилера, воспитали в Белле равнодушие к звездному образу жизни и лишили ее иллюзий насчет знаменитостей. «Я не звезда. Вообще, это так странно — даже думать об этом…», — сказала Хадид.

Несмотря на проблемы со здоровьем (несколько лет назад у Беллы диагностировали болезнь Лайма, и теперь она, по ее признанию, так быстро устает, что порой «чувствует себя бабушкой»), она наслаждается жизнью. И не слишком беспокоится на свой счет. «Я ем, я живу. У меня есть пара лишних фунтов, но я по-прежнему выгляжу как надо», — смеется Хадид.

О личной жизни Белла говорить отказалась, сообщив, что сейчас одна, зато с удовольствием призналась в любви к Кендалл Дженнер. Их дружба началась в 15 лет: «Мы впервые увиделись, поели суши и вскоре превратились в лучших подруг».

Белла Хадид и Кендалл Дженнер

Материалы по темам

Каннский подиум: вечеринка и показ Fashion for ReliefНовый проект Кендалл и Кайли Дженнер обернулся скандаломСемейные узы: Белла Хадид устроила сюрприз для своей бабушки

ELLE проекты

Подводим итоги:Новый ангел BLONDME!
Hair контурингИдеальное окрашивание для лета
На скорую рукуКак сделать волосы чистыми и пышными за пару минут?
Подписываемся под каждым!Конкурс на лучшего beauty-блогера
Арт-выходныеКонцерт Дениса Мацуева в рамках программы Visa Art Weekend

Читайте также

НовостиНовый проект Кендалл и Кайли Дженнер обернулся скандалом
НовостиSo Bella: самый сексуальный образ Беллы Хадид
НовостиТоп-10: самые горячие новости недели
НовостиСемейные узы: Белла Хадид устроила сюрприз для своей бабушки

ELLE рекомендует

Звезды30 самых красивых блондинок Голливуда
ТрендыБьюти-тюнинг: эксперименты с внешностью, о которых вы не пожалеете
НовостиКто сейчас супермодель номер один?
Практика25 коротких советов по питанию, чтобы похудеть без усилий

Лучшее на Elle

Любовь и секс5 способов быть счастливыми в любви
ПрактикаМодные образы на каждый день
ПрактикаВаш выход: 20 самых красивых сумок на вечер
ЕдаЛучшие пиццерии Москвы
ЕдаМоре волнуется: 7 блюд с морепродуктами
ПрактикаУра, каникулы: три варианта летнего макияжа
ПрактикаГруппа «Мегаполис»: как защищаться от солнца в городе
ПрактикаСвои люди: новые русские бьюти-бренды
ПрактикаБазовый гардероб на лето 2017
НовостиНазваны звездные препараты, позволяющие сохранить молодость и здоровье
КиноФильмы, в которых девушки уходят в отрыв
ПутешествияВысший класс: как получить апгрейд мест в самолете
Подпишитесь на нашу рассылкуРассылка ELLE
Цифровая версия журнала
Печатная
версия журналаОформить подписку
Мобильное приложение Elle.ru
ЭнциклопедияБРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

Все статьи
© 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены

Читайте далее

НовостиКаннский подиум: вечеринка и показ Fashion for Relief
НовостиНовый проект Кендалл и Кайли Дженнер обернулся скандалом
НовостиСемейные узы: Белла Хадид устроила сюрприз для своей бабушки
НовостиКак выглядит коллекция Зейна Малика для Versus Versace
НовостиОбраз дня: Кэндис Свейнпол в Prabal Gurung
Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

Получать уведомления

X
Если вы забыли пароль, вы можете восстановить его здесь
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
Извините, произошла ошибка!
Попробуйте еще раз
Поздравляем!
Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно.
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.
Извините,
произошла ошибка!
Пробуйте еще раз