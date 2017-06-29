Белла Хадид честно рассказала о работе модели

Белла Хадид не готова останавливаться только на модельном бизнесе, не чувствует себя знаменитостью и не боится лишнего веса. Об этом Хадид рассказала в однои из недавних интервью.

«Думаю, работа модели даст мне возможность в дальнейшем заняться другими вещами. Я не к тому, что мне не нравится эта работа просто люди считают, что профессия модели — просто способ прославиться. Это не так. Я уже в 18 лет была финансово независимой от родителей и сама платила за квартиру. И все благодаря этой работе, на которой я вкалывала два года без остановки», — призналась Белла.

Она вспоминает, как восприняла новость о приглашении Dior: «Когда я услышала об этом, то рыдала от счастья, это была истерика. Мне не верилось, и я спрашивала агента — это точно тот самый Dior, ты ничего не путаешь?».