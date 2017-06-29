Белла Хадид честно рассказала о работе модели

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Модель поделилась своим отношении к работе и миру звезд
Белла Хадид не готова останавливаться только на модельном бизнесе, не чувствует себя знаменитостью и не боится лишнего веса. Об этом Хадид рассказала в однои из недавних интервью.
«Думаю, работа модели даст мне возможность в дальнейшем заняться другими вещами. Я не к тому, что мне не нравится эта работа просто люди считают, что профессия модели — просто способ прославиться. Это не так. Я уже в 18 лет была финансово независимой от родителей и сама платила за квартиру. И все благодаря этой работе, на которой я вкалывала два года без остановки», — призналась Белла.
Она вспоминает, как восприняла новость о приглашении Dior: «Когда я услышала об этом, то рыдала от счастья, это была истерика. Мне не верилось, и я спрашивала агента — это точно тот самый Dior, ты ничего не путаешь?».
Друзья ее отца, среди которых есть, например, Кристина Агилера, воспитали в Белле равнодушие к звездному образу жизни и лишили ее иллюзий насчет знаменитостей. «Я не звезда. Вообще, это так странно — даже думать об этом…», — сказала Хадид.
Несмотря на проблемы со здоровьем (несколько лет назад у Беллы диагностировали болезнь Лайма, и теперь она, по ее признанию, так быстро устает, что порой «чувствует себя бабушкой»), она наслаждается жизнью. И не слишком беспокоится на свой счет. «Я ем, я живу. У меня есть пара лишних фунтов, но я по-прежнему выгляжу как надо», — смеется Хадид.
О личной жизни Белла говорить отказалась, сообщив, что сейчас одна, зато с удовольствием призналась в любви к Кендалл Дженнер. Их дружба началась в 15 лет: «Мы впервые увиделись, поели суши и вскоре превратились в лучших подруг».
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