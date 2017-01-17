Ballade: обновленная модель часов Tissot

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Впервые в своей истории компания Tissot применила премиум-технологию к часам категории «доступный люкс»
Специалисты часового бренда Tissot пересмотрели классическую коллекцию Ballade и усовершенствовали ее техническую сторону. Они добавили модели механизм Powermatic 80, который обеспечивает запас хода до 80 часов.
В основе механизма лежит кремниевая спираль балансового колеса. За счет нее повышается точность хода и продлевается срок службы часов. Обычно эта технология используется только в очень дорогих часах, но компания Tissot сделала ее более доступной, не потеряв при этом в качестве.
Помимо этого обновленная Ballade имеет элегантную форму делений, корпус из нержавеющей стали с прозрачной задней крышкой и устойчивое к появлению царапин сапфировое стекло. Безель и циферблат украшает узор Clous de Paris, который делает часы универсальными и позволяет сочетать их даже с вечерним нарядом. Модель доступна в мужской и женской версиях, с браслетом из нержавеющей стали или кожаным ремешком с застежкой «бабочка» и кнопками.
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