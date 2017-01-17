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Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

17 января 2017

Ballade: обновленная модель часов Tissot

Впервые в своей истории компания Tissot применила премиум-технологию к часам категории «доступный люкс»

Специалисты часового бренда Tissot пересмотрели классическую коллекцию Ballade и усовершенствовали ее техническую сторону. Они добавили модели механизм Powermatic 80, который обеспечивает запас хода до 80 часов.

В основе механизма лежит кремниевая спираль балансового колеса. За счет нее повышается точность хода и продлевается срок службы часов. Обычно эта технология используется только в очень дорогих часах, но компания Tissot сделала ее более доступной, не потеряв при этом в качестве.


Часы Tissot Ballade

Помимо этого обновленная Ballade имеет элегантную форму делений, корпус из нержавеющей стали с прозрачной задней крышкой и устойчивое к появлению царапин сапфировое стекло. Безель и циферблат украшает узор Clous de Paris, который делает часы универсальными и позволяет сочетать их даже с вечерним нарядом. Модель доступна в мужской и женской версиях, с браслетом из нержавеющей стали или кожаным ремешком с застежкой «бабочка» и кнопками.

Часы Tissot Ballade
Часы Tissot Ballade

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