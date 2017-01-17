Ballade: обновленная модель часов Tissot

Специалисты часового бренда Tissot пересмотрели классическую коллекцию Ballade и усовершенствовали ее техническую сторону. Они добавили модели механизм Powermatic 80, который обеспечивает запас хода до 80 часов.

В основе механизма лежит кремниевая спираль балансового колеса. За счет нее повышается точность хода и продлевается срок службы часов. Обычно эта технология используется только в очень дорогих часах, но компания Tissot сделала ее более доступной, не потеряв при этом в качестве.