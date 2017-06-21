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Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

21 июня 2017

Balenciaga выпустили «картонную» сумку за $1000

Демна Гвасалия продолжает удивлять

Судя по всему, практичность больше не является ключевым критерием для современных дизайнеров. На прошлой неделе в прессе оживленно обсуждалось соломенное платье Jacquemus, в котором невозможно сидеть, а недавно Balenciaga выпустили сумку, напоминающую фирменный картонный пакет, в который обычно складывают покупки. Модель предлагается приобрести за $1,100. Конечно, зная Демну Гвасасалию, следует предположить, что не все так просто с этой сумкой. На самом деле, она сшита из жесткой белой кожи, закрывается на молнию, а внутри у нее также есть карманы. Такая сумка однозначно прослужит дольше, чем картонная, но вопрос в том, кто захочет с такой ходить? Впрочем, уверены, что покупатели найдутся — у Vetements очень лояльная аудитория.

Balenciaga

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