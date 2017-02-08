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Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

08 февраля 2017

Первая рекламная кампания Рафа Симонса для Calvin Klein

В кадре - деним и белье на фоне шедевров современного искусства

Американская классика: первая рекламная кампания Рафа Симонса для Calvin Klein

«Американская классика» - Раф Симонс назвал свою первую рекламную кампанию для Calvin Klein изящно и просто, четко определив направление развития бренда. Модели в кадре известного фотографа Вилли Вандерперре позируют на фоне работ американских художников – Энди Уорхола, Ричарда Принса и Стерлинга Руби. При этом одеты они в иконические джинсы Calvin Klein, точно, как на кампаниях из 90-х. «Это оммаж классике бренда – дениму и белью, которые уже стали частью поп-культуры», - прокомментировал кампанию Раф Симонс. Эти снимки только подогрели интерес к предстоящему показу Calvin Klein в Нью-Йорке, до которого остались считанные дни – и судя по всем решениям нового креативного директора, готовится что-то эпохальное.

Американская классика: первая рекламная кампания Рафа Симонса для Calvin Klein
Американская классика: первая рекламная кампания Рафа Симонса для Calvin Klein
Американская классика: первая рекламная кампания Рафа Симонса для Calvin Klein
Американская классика: первая рекламная кампания Рафа Симонса для Calvin Klein

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