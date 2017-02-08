Первая рекламная кампания Рафа Симонса для Calvin Klein

«Американская классика» - Раф Симонс назвал свою первую рекламную кампанию для Calvin Klein изящно и просто, четко определив направление развития бренда. Модели в кадре известного фотографа Вилли Вандерперре позируют на фоне работ американских художников – Энди Уорхола, Ричарда Принса и Стерлинга Руби. При этом одеты они в иконические джинсы Calvin Klein, точно, как на кампаниях из 90-х. «Это оммаж классике бренда – дениму и белью, которые уже стали частью поп-культуры», - прокомментировал кампанию Раф Симонс. Эти снимки только подогрели интерес к предстоящему показу Calvin Klein в Нью-Йорке, до которого остались считанные дни – и судя по всем решениям нового креативного директора, готовится что-то эпохальное.