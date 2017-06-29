adidas выпустили кроссовки как у Билла Мюррея

Немецкая марка adidas подготовила настоящий сюрприз для всех поклонников творчества Уэса Андерсона. Недавно в продажу поступила модель кроссовок Rom Zissou, созданная по мотивам фильма «Водная жизнь Стива Зиссу». Точно такую же белую пару на рифленой подошве с тремя сине-голубыми полосками в картине носил персонаж Билла Мюррея — Зиссу (очень напоминающий Жака-Ива Кусто). Поводом для выпуска новой модели стал музыкальный фестиваль We Love Green, где выступит Сеу Жоржи, написавший саундтрек к «Водной жизни Стива Зиссу». Кроссовки можно купить на сайте Уэса Андерсона за $254.