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Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

29 июня 2017

adidas выпустили кроссовки как у Билла Мюррея

Одна деталь, которая моментально превратит вас в киноперсонажа

Немецкая марка adidas подготовила настоящий сюрприз для всех поклонников творчества Уэса Андерсона. Недавно в продажу поступила модель кроссовок Rom Zissou, созданная по мотивам фильма «Водная жизнь Стива Зиссу». Точно такую же белую пару на рифленой подошве с тремя сине-голубыми полосками в картине носил персонаж Билла Мюррея — Зиссу (очень напоминающий Жака-Ива Кусто). Поводом для выпуска новой модели стал музыкальный фестиваль We Love Green, где выступит Сеу Жоржи, написавший саундтрек к «Водной жизни Стива Зиссу». Кроссовки можно купить на сайте Уэса Андерсона за $254.

adidas
Билл Мюррей

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