5-летняя дочь Бейонсе запускает собственный бренд

Дочь певицы Бейонсе и рэпера Джей Зи Блю Айви входит в число самых стильных детей звезд. Вскоре под именем малышки будет выпускаться одежда для детей: Бейонсе уже подала документы на создание бренда Blue Ivy Carter.

В планах у Бейонсе и Блю создавать не только одежду, но и аксессуары, ароматы и даже видеоигры.

Сама певица выпускает линию одежды под брендом Ivy Park. Интересно, что именно по последней рекламной кампании коллекции Бейонсе поклонники звезды и догадались о ее беременности — недавно певица объявила, что ждет двойню.