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Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

07 февраля 2017

5-летняя дочь Бейонсе запускает собственный бренд

Блю Айви идет по стопам матери и собирается выпускать линию одежды и аксессуаров

Дочь певицы Бейонсе и рэпера Джей Зи Блю Айви входит в число самых стильных детей звезд. Вскоре под именем малышки будет выпускаться одежда для детей: Бейонсе уже подала документы на создание бренда Blue Ivy Carter.

В планах у Бейонсе и Блю создавать не только одежду, но и аксессуары, ароматы и даже видеоигры.

Сама певица выпускает линию одежды под брендом Ivy Park. Интересно, что именно по последней рекламной кампании коллекции Бейонсе поклонники звезды и догадались о ее беременности — недавно певица объявила, что ждет двойню.

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