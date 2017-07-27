49-летняя Стефани Сеймур снялась обнаженной для глянца

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Фигуру супермодели обсуждает весь мир
49-летняя супермодель Стефани Сеймур, которая в 90-х делила пальму первенства с Синди Кроуфорд и Клаудией Шиффер, снова в деле. Мать четверых детей снялась в провокационной фотосессии для Love Magazine обнаженной.
На страницах самого смелого модного журнала современности модель появилась в черном платье, открывающем грудь, а затем — укутанная в одно лишь шерстяное одеяло. Фотографом выступил легендарный Патрик Демаршелье, который неоднократно снимал Сеймур на пике ее карьеры для обложек и рекламных кампаний.
Стефани Сеймур в 90-х
Стефани Сеймур в 90-х
Стоит ли говорить, что весь мир в восторге от фигуры 49-летней модели? В августовском номере журнала без одежды также снялись Даутцен Крез, Эмили Ратаковски и Эшли Грэм, но затмить звезду 90-х им все же не удалось.
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