49-летняя Стефани Сеймур снялась обнаженной для глянца

На страницах самого смелого модного журнала современности модель появилась в черном платье, открывающем грудь, а затем — укутанная в одно лишь шерстяное одеяло. Фотографом выступил легендарный Патрик Демаршелье, который неоднократно снимал Сеймур на пике ее карьеры для обложек и рекламных кампаний.

Стоит ли говорить, что весь мир в восторге от фигуры 49-летней модели? В августовском номере журнала без одежды также снялись Даутцен Крез, Эмили Ратаковски и Эшли Грэм, но затмить звезду 90-х им все же не удалось.