Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

Большой летний гороскоп 2017 прогноз для всех знаков Зодиака
Сексуальный гороскоп на июль sex-прогноз
Какое впечатление вы производите? тест ELLE
Москва, я люблю тебя! гид по столице
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидеоЭнциклопедия

  • вход

  •  
  • выход
    • Рассылка ElleiPad версия

    Полная версия

    Мода
    Красота
    Звезды
    Отношения
    Стиль жизни
    ELLE Decoration
    ГороскопыТестыКонкурсыВидеоЭнциклопедия
    27 июля 2017

    49-летняя Стефани Сеймур снялась обнаженной для глянца

    Фигуру супермодели обсуждает весь мир

    49-летняя супермодель Стефани Сеймур, которая в 90-х делила пальму первенства с Синди Кроуфорд и Клаудией Шиффер, снова в деле. Мать четверых детей снялась в провокационной фотосессии для Love Magazine обнаженной.

    На страницах самого смелого модного журнала современности модель появилась в черном платье, открывающем грудь, а затем — укутанная в одно лишь шерстяное одеяло. Фотографом выступил легендарный Патрик Демаршелье, который неоднократно снимал Сеймур на пике ее карьеры для обложек и рекламных кампаний.

    Стефани Сеймур

    Стефани Сеймур в 90-х

    Стефани Сеймур в 90-х

    Стефани Сеймур в 90-х

    Стоит ли говорить, что весь мир в восторге от фигуры 49-летней модели? В августовском номере журнала без одежды также снялись Даутцен Крез, Эмили Ратаковски и Эшли Грэм, но затмить звезду 90-х им все же не удалось.

    Материалы по темам

    ЭнциклопедияБРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

    Все статьи
    © 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены
    Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

    Получать уведомления

    X
    Если вы забыли пароль, вы можете восстановить его здесь
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
    Извините, произошла ошибка!
    Попробуйте еще раз
    Поздравляем!
    Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно.
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.
    Извините,
    произошла ошибка!
    Пробуйте еще раз