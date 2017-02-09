10 вещей из новой коллекции Tommy Hilfiger, которые нужно купить уже сейчас

Томми Хилфигер одним из первых перешел на систему See Now Buy Now – в то время как осенью все марки показывали весенние коллекции, дизайнер устроил шоу с осенней одеждой, которую можно было сразу приобрести в pop up магазине прямо на подиуме и онлайн. Опыт оказался настолько успешным (все вещи скупили в течение нескольких часов), что в этом году история повторилась. Что и говорить, новая система работает безупречно – по старым порядкам, когда одежда появлялась в магазинах через 4-5 месяцев после показов, клиенты успевали забыть, что им понравилось в коллекции или просто переключались на что-то другое. Сегодня шопинг работает на таких же скоростях, что и интернет – шоу Tommy Hilfiger только отгремело в Лос-Анджелесе, а мы уже призываем вас выбрать образы на весну на сайте www.tommy.com . И стоит поторопиться, так как вещи уже раскупают!

Платье из вискозы

Вся новая коллекция Tommy Hilfiger выполнена с приемами техники пэчворк – и это платье не исключение. Оно легкое, воздушное и летнее, но благодаря полностью открытой спине будет уместно не только на пляже, но и на вполне торжественных мероприятиях.

Хлопковый бомбер

Звезды и полосы – патриотичный орнамент, который всгда появляется в коллекциях Хилфигера. На этом бомбере он выполнен в технике пэчворк, за счет чего кажется объемным.

Ковбойские сапоги

В коллекции есть и более традиционный вариант ковбойских сапог, выполненных из черной кожи. Но нам больше по душе этот – вместе с такими ботинками нужно будет сразу купить и билет на один из летних музыкальных фестивалей!

Короткий топ из вискозы

Этот топ из капсульной коллекции Tommy x Gigi, созданной вместе с Джиджи Хадид. Стиль модели узнается в нем моментально – от кроя до графического рисунка. В коллекции есть и юбка с похожим принтом, но с джинсами или кожаными брюками, как на подуиме, этот топ смотрится бесподобно.

Купальник из денима

Не уверены, что в этом купальнике комфортно плавать – все-таки сделан он из денима. Зато его можно надевать как боди – с джинсами и кожаными юбками!

Кожаная куртка

Голубая кожа с металлическим отливом, золотая фурнитура и классический рокерский крой – у этой куртки столько достоинств, что мы уже о ней мечтаем. И приобрести ее стоит хотя бы потому, что она придаст остроты самому простому образу.

Тренч из денима

Современный подход к классическим предметам гардероба – взять традиционный двубортный тренч и выполнить его целиком из денима. При этом он все равно остается элегантным, но скучным его точно не назовешь!

Купальник с блестками

Вечеринка у бассейна или романтический пикник на пляже – этот купальник с пайетками и блестками подойдет для любых развлечений у воды. И, кстати, топ от него вполне можно носить отдельно с джинсами или юбкой с высокой талией.

Кожаная юбка

Юбка на пуговицах в стиле 60-х остается в моде уже второй сезон подряд. В капсуле Джиджи Хадид и Томми Хилфигера она выполнена из кожи с блеском и с высокой талией – в самый раз, чтобы носить с короткими топами и майками.

Джинсы скинни