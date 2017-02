10 вещей из новой коллекции Tommy Hilfiger, которые нужно купить уже сейчас

Томми Хилфигер одним из первых перешел на систему See Now Buy Now – в то время как осенью все марки показывали весенние коллекции, дизайнер устроил шоу с осенней одеждой, которую можно было сразу приобрести в pop up магазине прямо на подиуме и онлайн. Опыт оказался настолько успешным (все вещи скупили в течение нескольких часов), что в этом году история повторилась. Что и говорить, новая система работает безупречно – по старым порядкам, когда одежда появлялась в магазинах через 4-5 месяцев после показов, клиенты успевали забыть, что им понравилось в коллекции или просто переключались на что-то другое. Сегодня шопинг работает на таких же скоростях, что и интернет – шоу Tommy Hilfiger только отгремело в Лос-Анджелесе, а мы уже призываем вас выбрать образы на весну на сайте www.tommy.com . И стоит поторопиться, так как вещи уже раскупают!