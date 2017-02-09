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Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

09 февраля 2017

10 вещей из новой коллекции Tommy Hilfiger, которые нужно купить уже сейчас

Купальники, джинсы и бомбер в технике пэчворк - самые крутые вещи бренда уже в продаже

Томми Хилфигер одним из первых перешел на систему See Now Buy Now – в то время как осенью все марки показывали весенние коллекции, дизайнер устроил шоу с осенней одеждой, которую можно было сразу приобрести в pop up магазине прямо на подиуме и онлайн. Опыт оказался настолько успешным (все вещи скупили в течение нескольких часов), что в этом году история повторилась. Что и говорить, новая система работает безупречно – по старым порядкам, когда одежда появлялась в магазинах через 4-5 месяцев после показов, клиенты успевали забыть, что им понравилось в коллекции или просто переключались на что-то другое. Сегодня шопинг работает на таких же скоростях, что и интернет – шоу Tommy Hilfiger только отгремело в Лос-Анджелесе, а мы уже призываем вас выбрать образы на весну на сайте www.tommy.com . И стоит поторопиться, так как вещи уже раскупают!

Платье из вискозы

10 вещей из новой коллекции Tommy Hilfiger, которые нужно купить уже сейчас
10 вещей из новой коллекции Tommy Hilfiger, которые нужно купить уже сейчас

Вся новая коллекция Tommy Hilfiger выполнена с приемами техники пэчворк – и это платье не исключение. Оно легкое, воздушное и летнее, но благодаря полностью открытой спине будет уместно не только на пляже, но и на вполне торжественных мероприятиях.

Хлопковый бомбер

10 вещей из новой коллекции Tommy Hilfiger, которые нужно купить уже сейчас
10 вещей из новой коллекции Tommy Hilfiger, которые нужно купить уже сейчас

Звезды и полосы – патриотичный орнамент, который всгда появляется в коллекциях Хилфигера. На этом бомбере он выполнен в технике пэчворк, за счет чего кажется объемным.

Ковбойские сапоги

10 вещей из новой коллекции Tommy Hilfiger, которые нужно купить уже сейчас
10 вещей из новой коллекции Tommy Hilfiger, которые нужно купить уже сейчас

В коллекции есть и более традиционный вариант ковбойских сапог, выполненных из черной кожи. Но нам больше по душе этот – вместе с такими ботинками нужно будет сразу купить и билет на один из летних музыкальных фестивалей!

Короткий топ из вискозы

10 вещей из новой коллекции Tommy Hilfiger, которые нужно купить уже сейчас
10 вещей из новой коллекции Tommy Hilfiger, которые нужно купить уже сейчас

Этот топ из капсульной коллекции Tommy x Gigi, созданной вместе с Джиджи Хадид. Стиль модели узнается в нем моментально – от кроя до графического рисунка. В коллекции есть и юбка с похожим принтом, но с джинсами или кожаными брюками, как на подуиме, этот топ смотрится бесподобно.

Купальник из денима

10 вещей из новой коллекции Tommy Hilfiger, которые нужно купить уже сейчас
10 вещей из новой коллекции Tommy Hilfiger, которые нужно купить уже сейчас

Не уверены, что в этом купальнике комфортно плавать – все-таки сделан он из денима. Зато его можно надевать как боди – с джинсами и кожаными юбками!

Кожаная куртка

10 вещей из новой коллекции Tommy Hilfiger, которые нужно купить уже сейчас
10 вещей из новой коллекции Tommy Hilfiger, которые нужно купить уже сейчас

Голубая кожа с металлическим отливом, золотая фурнитура и классический рокерский крой – у этой куртки столько достоинств, что мы уже о ней мечтаем. И приобрести ее стоит хотя бы потому, что она придаст остроты самому простому образу.

Тренч из денима

10 вещей из новой коллекции Tommy Hilfiger, которые нужно купить уже сейчас
10 вещей из новой коллекции Tommy Hilfiger, которые нужно купить уже сейчас

Современный подход к классическим предметам гардероба – взять традиционный двубортный тренч и выполнить его целиком из денима. При этом он все равно остается элегантным, но скучным его точно не назовешь!

Купальник с блестками

10 вещей из новой коллекции Tommy Hilfiger, которые нужно купить уже сейчас
10 вещей из новой коллекции Tommy Hilfiger, которые нужно купить уже сейчас

Вечеринка у бассейна или романтический пикник на пляже – этот купальник с пайетками и блестками подойдет для любых развлечений у воды. И, кстати, топ от него вполне можно носить отдельно с джинсами или юбкой с высокой талией.

Кожаная юбка

10 вещей из новой коллекции Tommy Hilfiger, которые нужно купить уже сейчас
10 вещей из новой коллекции Tommy Hilfiger, которые нужно купить уже сейчас

Юбка на пуговицах в стиле 60-х остается в моде уже второй сезон подряд. В капсуле Джиджи Хадид и Томми Хилфигера она выполнена из кожи с блеском и с высокой талией – в самый раз, чтобы носить с короткими топами и майками.

Джинсы скинни

10 вещей из новой коллекции Tommy Hilfiger, которые нужно купить уже сейчас
10 вещей из новой коллекции Tommy Hilfiger, которые нужно купить уже сейчас

Протертые узкие джинсы – основа всей весенней коллекции Tommy Hilfiger. Они легко сочетаются со всеми остальными вещами бренда, будь то бомберы с пэчворком или калифорнийские футболки с бахромой.

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Звезды на показе Tommy Hilfiger в Лос-Анджелесе

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