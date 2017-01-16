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Пуховик, спортивная куртка, дубленка и бомбер – выбираем самые актуальные зимние модели
Поскольку зима в наших широтах длиннее календарной, а температура порой колеблется от -5 С до - 30 С, одним, пусть даже остромодным объемным пуховиком в гардеробе сложно обойтись. Конечно, идеальный вариант: две-три модели, которые решают сразу по несколько задач, например, пуховое пальто, дубленка и бомбер. Мы собрали актуальные зимние женские куртки 2017 года, чтобы вы могли составить собственные комбинации для самых разных ситуаций.
Moschino
Givenchy
Alexander Wang
Stella McCartney
Diesel
Balenciaga
Vetements
Sacai
Junya Watanabe
Yves Salomon
Традиционно демисезонные бомберы, которые можно накинуть на плечи даже летом, теперь тоже претендуют на статус зимней куртки – дизайнеры добавили к ним меховые подкладки и пуховой наполнитель. Чем объемней бомбер, тем лучше он будет смотреться со свободным трикотажным платьем или широкими брюками. К таким комплектам подойдут элегантные аксессуары жесткой формы, например, прямоугольная сумка и ботильоны с острым мысом.
Burberry
Duvetica
Herno
Moncler
Facetasm
Perfect Moment
Canada Goose
Sacai
Loveless
McQ Alexander McQueen
Какие еще женские зимние куртки на пике популярности? Удивитесь, но самые лаконичные дутые модели теперь не уступают тем же бомберам. Сейчас такие пуховики самых разных цветов можно найти не только у спортивных и масс-маркет брендов, но и у марок уровня Burberry и Alexander McQueen. Не спешите сочетать их с обычными джинсами, гораздо интересней они будут смотреться с объемным вязаным платьем или кюлотами.
Fendi
Lacroix
Kjus
Nike
Moncler Grenoble
Fusalp
Ariat
Moncler Grenoble
Perfect Moment
Adidas by Stella McCartney
Пришло время расширить функции сноубордической экипировки: технологичная куртка, защищающая от ветра и мороза теперь пригодится не только на склоне, но и в повседневной жизни. Подобрать для нее подходящую компанию несложно, и она необязательно должна быть спортивной, подойдут шерстяные брюки или джинсы, водолазка и ботильоны на платформе или широком каблуке, альтернатива – ботинки-хайкеры. Самые изощренные модели ищите у Fendi.
Stella McCartney
Moncler
Liska
Loveless
Michael Michael Kors
Prada
Burberry
Inshade
Rick Owens
Herno
Удлиненные пуховики лидируют в списке «зимние куртки 2017» во многом благодаря разнообразию и универсальности. Судите сами, обратив внимание на пуховой дафлкот Loveless, удлиненный бомбер Inshade и пальто с акцентом на талии Prada - похоже, что подходящая модель в этом сезоне найдется для любого случая. К тому же, женские куртки длиной ниже колена гарантируют тепло вне зависимости от того, надели ли вы под них короткую юбку или брюки.
Off White
Barbed
Mr & Mrs Italy
AS65
Phillip Lim
Liska
Kenzo
Army Yves Salomon
Ermanno Scervino
Alexander McQueen
Парка может стать приобретением на все времена, ведь ее популярность не дает сбоев уже который сезон. Удлиненная куртка цвета хаки с меховой подкладкой и капюшоном – вот идеальное сочетание параметров, утвердившееся надолго. Впрочем, у дизайнеров всегда в запасе и более изобретательные варианты: с цветочными принтами, контрастным мехом или вышивкой. Парка отлично дополняет формальные будничные образы, расслабленные спортивные, и вполне уместна с коктельным платьем, так что без колебаний относим ее к разряду «модные зимние куртки 2017».
Burberry
Belstaff
Anthony Vaccarello
Acne Studio
Neil Barrett
Rick Owens
Yeezy
Dsquared2
Iro
Just Female
Короткая дубленка - отличный вариант для тех, кто зимой скучает по любимой куртке-косухе. Тот же бунтарский дух и универсальность, но с оглядкой на морозы. Бонус – широкая цветовая палитра, от классического черного и коричневого, до эффектного красного и белого. С короткой дубленкой будут отлично смотреться и брючный костюм, и платье в пол, и кожаные брюки.
Vika Gazinskaya
Army By Yves Salomon
Fendi
Sacai
Vanessa Bruno
Saks Potts
Philosophy Di Lorenzo
Fendi
Tom Ford
Isabel Marant
Судя по фото, среди зимних курток 2017 именно меховые жакеты пестрят разнообразием цветов и техник исполнения. Интарсия, пэчворк, вязаный мех, искусственный и натуральный – по обилию спецэффектов эти модели на первом месте в нашем списке. Экзотические цветы и яркие геометрические принты можно приберечь для торжественных выходов, а нежно голубой, черный и лаконичный белый мех будет отлично смотреться и с любыми повседневными нарядами.
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