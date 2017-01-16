Поскольку зима в наших широтах длиннее календарной, а температура порой колеблется от -5 С до - 30 С, одним, пусть даже остромодным объемным пуховиком в гардеробе сложно обойтись. Конечно, идеальный вариант: две-три модели, которые решают сразу по несколько задач, например, пуховое пальто, дубленка и бомбер. Мы собрали актуальные зимние женские куртки 2017 года, чтобы вы могли составить собственные комбинации для самых разных ситуаций.

Бомберы

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Moschino Givenchy Alexander Wang Stella McCartney Diesel Balenciaga Vetements Sacai Junya Watanabe Yves Salomon

Традиционно демисезонные бомберы, которые можно накинуть на плечи даже летом, теперь тоже претендуют на статус зимней куртки – дизайнеры добавили к ним меховые подкладки и пуховой наполнитель. Чем объемней бомбер, тем лучше он будет смотреться со свободным трикотажным платьем или широкими брюками. К таким комплектам подойдут элегантные аксессуары жесткой формы, например, прямоугольная сумка и ботильоны с острым мысом.



короткие пуховики

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Burberry Duvetica Herno Moncler Facetasm Perfect Moment Canada Goose Sacai Loveless McQ Alexander McQueen

Какие еще женские зимние куртки на пике популярности? Удивитесь, но самые лаконичные дутые модели теперь не уступают тем же бомберам. Сейчас такие пуховики самых разных цветов можно найти не только у спортивных и масс-маркет брендов, но и у марок уровня Burberry и Alexander McQueen. Не спешите сочетать их с обычными джинсами, гораздо интересней они будут смотреться с объемным вязаным платьем или кюлотами.

Спортивные куртки

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Fendi Lacroix Kjus Nike Moncler Grenoble Fusalp Ariat Moncler Grenoble Perfect Moment Adidas by Stella McCartney

Пришло время расширить функции сноубордической экипировки: технологичная куртка, защищающая от ветра и мороза теперь пригодится не только на склоне, но и в повседневной жизни. Подобрать для нее подходящую компанию несложно, и она необязательно должна быть спортивной, подойдут шерстяные брюки или джинсы, водолазка и ботильоны на платформе или широком каблуке, альтернатива – ботинки-хайкеры. Самые изощренные модели ищите у Fendi.

удлиненные пуховики

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Stella McCartney Moncler Liska Loveless Michael Michael Kors Prada Burberry Inshade Rick Owens Herno

Удлиненные пуховики лидируют в списке «зимние куртки 2017» во многом благодаря разнообразию и универсальности. Судите сами, обратив внимание на пуховой дафлкот Loveless, удлиненный бомбер Inshade и пальто с акцентом на талии Prada - похоже, что подходящая модель в этом сезоне найдется для любого случая. К тому же, женские куртки длиной ниже колена гарантируют тепло вне зависимости от того, надели ли вы под них короткую юбку или брюки.

Парки

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Off White Barbed Mr & Mrs Italy AS65 Phillip Lim Liska Kenzo Army Yves Salomon Ermanno Scervino Alexander McQueen

Парка может стать приобретением на все времена, ведь ее популярность не дает сбоев уже который сезон. Удлиненная куртка цвета хаки с меховой подкладкой и капюшоном – вот идеальное сочетание параметров, утвердившееся надолго. Впрочем, у дизайнеров всегда в запасе и более изобретательные варианты: с цветочными принтами, контрастным мехом или вышивкой. Парка отлично дополняет формальные будничные образы, расслабленные спортивные, и вполне уместна с коктельным платьем, так что без колебаний относим ее к разряду «модные зимние куртки 2017».

Дубленки

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Burberry Belstaff Anthony Vaccarello Acne Studio Neil Barrett Rick Owens Yeezy Dsquared2 Iro Just Female

Короткая дубленка - отличный вариант для тех, кто зимой скучает по любимой куртке-косухе. Тот же бунтарский дух и универсальность, но с оглядкой на морозы. Бонус – широкая цветовая палитра, от классического черного и коричневого, до эффектного красного и белого. С короткой дубленкой будут отлично смотреться и брючный костюм, и платье в пол, и кожаные брюки.

меховые жакеты

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Vika Gazinskaya Army By Yves Salomon Fendi Sacai Vanessa Bruno Saks Potts Philosophy Di Lorenzo Fendi Tom Ford Isabel Marant