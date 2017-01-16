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Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

16 января 2017

Защитная реакция: модные куртки 2017

Пуховик, спортивная куртка, дубленка и бомбер – выбираем самые актуальные зимние модели

Поскольку зима в наших широтах длиннее календарной, а температура порой колеблется от -5 С до - 30 С, одним, пусть даже остромодным объемным пуховиком в гардеробе сложно обойтись. Конечно, идеальный вариант: две-три модели, которые решают сразу по несколько задач, например, пуховое пальто, дубленка и бомбер. Мы собрали актуальные зимние женские куртки 2017 года, чтобы вы могли составить собственные комбинации для самых разных ситуаций.

Бомберы

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Moschino

Givenchy

Alexander Wang

Stella McCartney

Diesel

Balenciaga

Vetements

Sacai

Junya Watanabe

Yves Salomon

Традиционно демисезонные бомберы, которые можно накинуть на плечи даже летом, теперь тоже претендуют на статус зимней куртки – дизайнеры добавили к ним меховые подкладки и пуховой наполнитель. Чем объемней бомбер, тем лучше он будет смотреться со свободным трикотажным платьем или широкими брюками. К таким комплектам подойдут элегантные аксессуары жесткой формы, например, прямоугольная сумка и ботильоны с острым мысом.


короткие пуховики

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Burberry

Duvetica

Herno

Moncler

Facetasm

Perfect Moment

Canada Goose

Sacai

Loveless

McQ Alexander McQueen

Какие еще женские зимние куртки на пике популярности? Удивитесь, но самые лаконичные дутые модели теперь не уступают тем же бомберам. Сейчас такие пуховики самых разных цветов можно найти не только у спортивных и масс-маркет брендов, но и у марок уровня Burberry и Alexander McQueen. Не спешите сочетать их с обычными джинсами, гораздо интересней они будут смотреться с объемным вязаным платьем или кюлотами.

Спортивные куртки

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  • Защитная реакция: модные куртки для минусовых температур| галерея [3] фото [8]
  • Защитная реакция: модные куртки для минусовых температур | галерея [3] фото [9]
  • Защитная реакция: модные куртки для минусовых температур| галерея [3] фото [5]
  • Защитная реакция: модные куртки для минусовых температур| галерея [3] фото [3]
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Fendi

Lacroix

Kjus

Nike

Moncler Grenoble

Fusalp

Ariat

Moncler Grenoble

Perfect Moment

Adidas by Stella McCartney

Пришло время расширить функции сноубордической экипировки: технологичная куртка, защищающая от ветра и мороза теперь пригодится не только на склоне, но и в повседневной жизни. Подобрать для нее подходящую компанию несложно, и она необязательно должна быть спортивной, подойдут шерстяные брюки или джинсы, водолазка и ботильоны на платформе или широком каблуке, альтернатива – ботинки-хайкеры. Самые изощренные модели ищите у Fendi.

удлиненные пуховики

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  • Защитная реакция: модные куртки для минусовых температур | галерея [4] фото [2]
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Stella McCartney

Moncler

Liska

Loveless

Michael Michael Kors

Prada

Burberry

Inshade

Rick Owens

Herno

Удлиненные пуховики лидируют в списке «зимние куртки 2017» во многом благодаря разнообразию и универсальности. Судите сами, обратив внимание на пуховой дафлкот Loveless, удлиненный бомбер Inshade и пальто с акцентом на талии Prada - похоже, что подходящая модель в этом сезоне найдется для любого случая. К тому же, женские куртки длиной ниже колена гарантируют тепло вне зависимости от того, надели ли вы под них короткую юбку или брюки.

Парки

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  • Защитная реакция: модные куртки для минусовых температур | галерея [5] фото [9]
  • Защитная реакция: модные куртки для минусовых температур | галерея [5] фото [4]
  • Защитная реакция: модные куртки для минусовых температур | галерея [5] фото [10]
  • Защитная реакция: модные куртки для минусовых температур| галерея [5] фото [2]
  • Защитная реакция: модные куртки для минусовых температур | галерея [5] фото [5]
  • Защитная реакция: модные куртки для минусовых температур | галерея [5] фото [6]
  • Защитная реакция: модные куртки для минусовых температур| галерея [5] фото [11]
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  • Защитная реакция: модные куртки для минусовых температур | галерея [5] фото [12]

Off White

Barbed

Mr & Mrs Italy

AS65

Phillip Lim

Liska

Kenzo

Army Yves Salomon

Ermanno Scervino

Alexander McQueen

Парка может стать приобретением на все времена, ведь ее популярность не дает сбоев уже который сезон. Удлиненная куртка цвета хаки с меховой подкладкой и капюшоном – вот идеальное сочетание параметров, утвердившееся надолго. Впрочем, у дизайнеров всегда в запасе и более изобретательные варианты: с цветочными принтами, контрастным мехом или вышивкой. Парка отлично дополняет формальные будничные образы, расслабленные спортивные, и вполне уместна с коктельным платьем, так что без колебаний относим ее к разряду «модные зимние куртки 2017».

Дубленки

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  • Защитная реакция: модные куртки для минусовых температур | галерея [6] фото [8]
  • Защитная реакция: модные куртки для минусовых температур | галерея [6] фото [9]
  • Защитная реакция: модные куртки для минусовых температур | галерея [6] фото [10]
  • Защитная реакция: модные куртки для минусовых температур | галерея [6] фото [3]
  • Защитная реакция: модные куртки для минусовых температур| галерея [6] фото [2]
  • Защитная реакция: модные куртки для минусовых температур| галерея [6] фото [1]
  • Защитная реакция: модные куртки для минусовых температур| галерея [6] фото [6]
  • Защитная реакция: модные куртки для минусовых температур | галерея [6] фото [5]
  • Защитная реакция: модные куртки для минусовых температур | галерея [6] фото [4]

Burberry

Belstaff

Anthony Vaccarello

Acne Studio

Neil Barrett

Rick Owens

Yeezy

Dsquared2

Iro

Just Female

Короткая дубленка - отличный вариант для тех, кто зимой скучает по любимой куртке-косухе. Тот же бунтарский дух и универсальность, но с оглядкой на морозы. Бонус – широкая цветовая палитра, от классического черного и коричневого, до эффектного красного и белого. С короткой дубленкой будут отлично смотреться и брючный костюм, и платье в пол, и кожаные брюки.

меховые жакеты

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  • Защитная реакция: модные куртки для минусовых температур | галерея [7] фото [6]
  • Защитная реакция: модные куртки для минусовых температур | галерея [7] фото [2]
  • Защитная реакция: модные куртки для минусовых температур | галерея [7] фото [9]
  • Защитная реакция: модные куртки для минусовых температур | галерея [7] фото [14]
  • Защитная реакция: модные куртки для минусовых температур| галерея [7] фото [7]
  • Защитная реакция: модные куртки для минусовых температур | галерея [7] фото [12]

Vika Gazinskaya

Army By Yves Salomon

Fendi

Sacai

Vanessa Bruno

Saks Potts

Philosophy Di Lorenzo

Fendi

Tom Ford

Isabel Marant

Судя по фото, среди зимних курток 2017 именно меховые жакеты пестрят разнообразием цветов и техник исполнения. Интарсия, пэчворк, вязаный мех, искусственный и натуральный – по обилию спецэффектов эти модели на первом месте в нашем списке. Экзотические цветы и яркие геометрические принты можно приберечь для торжественных выходов, а нежно голубой, черный и лаконичный белый мех будет отлично смотреться и с любыми повседневными нарядами.

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