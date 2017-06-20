Этим летом в моде стильная и невероятно практичная юбка-брюки, в которой ходить удивительно легко и удобно. Новинки коллекций одежды пестрят разнообразными вариантами юбки-брюк, которые можно одинаково успешно носить и в офис, и на летнюю вечеринку. На примере юбки-брюк из летней коллекции Zara ELLE выбрал четыре актуальных образа с модным трендом.

С кимоно

Выбор ELLE: кимоно Zara, топ H&M, мюли Malone Souliers, сумка Anya Hindmarch

Юбка-брюки 2017 может быть однотонной или с броским принтом, из легкого шелка, хлопка или денима. Последнюю многие дизайнеры предлагают этим летом носить с кимоно — еще одной трендовой вещью сезона, которая привлечет внимание окружающих. С кимоно также отлично сочетается платье юбка-брюки длиной чуть ниже колена.

С белыми кроссовками

Выбор ELLE: блуза TopShop, кроссовки Adidas Originals, рюкзак Moschino, солнцезащитные очки Chloe

Джинсовая юбка-брюки эффектно смотрится в компании белого топа или белой рубашки, дополненной модными в этом сезоне кедами-слипонами или белыми кроссовками. Такой костюм вполне подойдет и для деловой встречи, особенно если коллеги внимательно следят за модными тенденциями.

Со свитшотом

Выбор ELLE: свитшот Chloe, кроссовки Miu Miu, солнцезащитные очки Karen Walker, клатч Proenza Schouler

Модный образ этого лета — стильная юбка-брюки 2017 в компании просторного свитшота. Такая комбинация подойдет для полных: свитшот аккуратно скроет все недостатки фигуры, а также для высоких девушек, которые решат надеть к подобному тандему модные футуристичные кроссовки-флатформы.



С сабо

Выбор ELLE: топ и сабо Gucci, сумка-корзина Jerome Dreyfuss, кафф Anita Ko