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Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

19 января 2017

Январские скидки в Москве

Куда отправиться, чтобы выгодно обновить гардероб

Традиционно вторая половина января — время самых щедрых скидок, на которые к концу месяца не скупятся главные шопинг-точки на карте столицы. В обзоре ELLE — куда и за чем отправиться, чтобы обновить гардероб и при этом существенно сэкономить.

ГУМ, «Весна», «Петровский пассаж», «Смоленский пассаж»

В ГУМе, ТЦ «Весна», «Петровском пассаже» и «Смоленском пассаже» на осенне-зимние коллекции действует скидка 51%. Важный нюанс для поклонников брендов, которые в России представляет компания Bosco di Ciliegi, — на вещи со скидкой не распространяется скидка по дисконтным картам и сертификатам.

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Max Mara

Jil Sander

Paul Smith

Moschino Couture

Etro

ЦУМ

В январе скидки в Центральном универсальном достигают максимальной отметки в 50%. Вполцены отдают осенне-зимние коллекции более 1000 брендов — от «тяжелого люкса» вроде Dolce & Gabbana и Valentino до более молодых и авангардных марок, тщательно отобранных креативным директором ЦУМа Натальей Гольденберг.

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Dolce & Gabbana

Chloé

Walk of Shame

Valentino

Emilio Pucci

«Кузнецкий Мост 20»

В главном концепт-сторе столицы январские скидки на вещи осенне-зимнего сезона варьируются в диапазоне от 30 до 50%. С минимальным минусом продаются Nina Donis, Walk of Shame, Гоша Рубчинский, Jacquemus, Hyein Seo, Ashish, Cottweiler и Shrimps. -40% действует, к примеру, на «татуированные» ботфорты и платья Vetements, лаконичные вещи Lemaire, меховые мюли Marques’Almeida и платья с воланами A.W.A.K.E. Самая внушительная скидка распространяется на J.W. Anderson, Simone Rocha, Christopher Kane и Raf Simons — одежду и аксессуары этих марок сейчас можно купить за полцены.

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J.W.Anderson

Vetements

Marques'Almeida

Lemaire

Christopher Kane

AIZEL.ru

После окончания новогодних праздников январские скидки в интернет-магазине ‪AIZEL.ru‬ достигли рекордных 70%. Несмотря на предлог «до» возле цифры процента, AIZEL по-честному отдает меньше чем за треть первоначальной стоимости большинство остатков текущего сезона.

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Nina Ricci

Gucci

Charlotte Olympia

Erdem

Aquazzura

Delpozo

H&M

В H&M на сезонной распродаже цены по традиции достигают минимальных отметок, теряя до 70% от первоначальных значений. Как всегда есть шанс впрок закупиться добротными базовыми вещами или отхватить ультрамодную вещь из подиумной коллекции H&M Studio за смешные деньги.

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Mango

Процент скидки в магазинах испанского масс-маркет бренда так же привлекателен, как и в AIZEL, — там осенне-зимние коллекции, которые в течение сезона обновляют несколько раз, потеряли в цене до 70%. Итог: и без того невысокие цены стали более чем доступными. Главный челлендж — отыскать свой размер, пока его не увела из-под носа другая счастливица.

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SVMoscow

В одном из старейших концепт-сторов города — SVMoscow — цены на одежду и аксессуары из осенне-зимних коллекций снизилась наполовину. На вещи более старых сезонов скидка сейчас достигает впечатляющих 75%.

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Balenciaga

Yang Li

Vetements

Vetements

Marni

Comme des Garcons

PODIUM Market

Не осталась в стороне от январских скидок в Москве и сеть PODIUM Market — там цены упали на 50%. В числе главных причин обновить гардероб именно там — отличная закупка Sandro, Maje, Isabel Marant Etoile, Zadig & Voltaire и других популярных французских (и не только) марок.

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Zadig & Voltaire

Bimba y Lola

Sandro

Petit Bateau

Tommy Hilfiger

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