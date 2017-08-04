Все и сразу: как собирают чемоданы профессиональные стилисты

Полная версия
Fashion-гуру о том, как уместить одежду на все случаи жизни в багаж, не боясь перевеса, ненужных вещей или забытой обуви
«Тщательно расправляйте одежду! Когда дело доходит до сбора чемодана, лучшее, что можно придумать — это сложить и разгладить каждую вещь так, чтобы она стала максимально плоской, — говорит Эсти Стенли, стилист Джессики Бил и Пенелопы Крус. — Еще я рекомендую выбирать в поездку вещи нейтральных оттенков и только 1-2 ярких предмета гардероба. И лучше не берите с собой всякую ерунду, которую сможете легко купить на месте».
Не поддавайтесь желанию взять все лучшее сразу! Предостерегает ответственный за гардероб Кэти Перри Джонни Вуджек. Стилист рекомендует: «Выбирайте вещи, которые сможете надеть несколько раз в разных ситуациях. Например, одни брюки или джинсы и три разных топа. Или 1-2 пиджака, которые «сработают» и днем, и ночью».
«Скатывайте вещи в рулоны! — настаивает американка Микаэла Эрлангер, подруга и стилист Люпиты Нионго. — Топы, свитера и платья: рукава — внутрь, бока сложены и, начиная с нижнего края, закручивайте вещь в плотную «трубочку». Джинсы и брюки предварительно сложите вдвое (задними карманами вверх)». Кроме существенной экономии пространства, сами вещи при такой подготовке к перелету гораздо меньше мнутся.
Гуру красных ковровых дорожек Саманта МакМиллан, ответственная за внешний вид Эль Фаннинг, Марка Уолберга, Криса Хэмсфорта и Мишель Пфайфер, обязательно упаковывает вещи в пластиковые пакеты как в химчистке. Вещи не придется гладить. Мужчинам она советует обязательно купить кофр, и не только для перевозки деловых костюмов — в него можно повесить несколько пиджаков, куртку и рубашки. И не бояться перевеса — кофры на контроле обычно не взвешивают.
Как пакуют вещи Джессика Честейн и Ребекка Холл под руководством Эмили Барнс? Убирают носки, мелкие аксессуары и даже нижнее белье в обувь! Каждая туфля — в своем мешочке вдоль боковин чемодана.
Практичный взгляд голливудского стилиста Джоуи Тьерни: «Сфотографируйте каждый предмет одежды, который берете с собой в путешествие. Это поможет быстро составить правильные комбинации и вычислить бесполезные вещи. К тому же, эти фотографии могут вам пригодиться, если, по стечению обстоятельств, багаж будет утерян».
Дизайнер и костюмер Лиза Эванс призывает мыслить глобально и придумать для себя «ежедневную униформу»: универсальный силуэт, в котором вы чувствуете себя комфортно и сногсшибательно. И с ним поиграть. Например, юбка-карандаш. В Париже можете носить ее со сложного кроя блузкой, а на пляже — с сандалиями и топом. Как только вы подберете себе такую униформу, собирать чемодан станет намного проще.
Несколько правил от Брэда Горецки, который работает с такими звездами как Джессика Альба и Деми Мур. 1. Сумки кладите одна в другую или заполняйте их важными вещами (лекарствами, зарядками, косметикой). 2. Складывайте вещи в чемодан по принципу «семислойного пирога»: от самого громоздкого (куртки и свитер) внизу до самого легкого (футболки) наверху. Шарфы, платки, купальники и белье отлично заполняют щели. 3. Складывайте одежду как в магазинах и бутиках — минимизируете свободное пространство и ничего не помнете.