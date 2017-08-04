Большой летний гороскоп 2017 прогноз для всех знаков Зодиака
Какое впечатление вы производите? тест ELLE
Москва, я люблю тебя! гид по столице
Сексуальный гороскоп на август sex-прогноз
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидеоЭнциклопедия

  • вход

  •  
  • выход
    • Рассылка ElleiPad версия

    Полная версия

    Мода
    Красота
    Звезды
    Отношения
    Стиль жизни
    ELLE Decoration
    ГороскопыТестыКонкурсыВидеоЭнциклопедия

    Мода

    Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

    04 августа 2017

    Все и сразу: как собирают чемодан профессиональные стилисты

    Fashion-гуру о том, как уместить одежду на все случаи жизни в багаж, не боясь перевеса, ненужных вещей или забытой обуви

    Совет #1. Плоский и нейтральный

    «Тщательно расправляйте одежду! Когда дело доходит до сбора чемодана, лучшее, что можно придумать — это сложить и разгладить каждую вещь так, чтобы она стала максимально плоской, — говорит Эсти Стенли, стилист Джессики Бил и Пенелопы Крус. — Еще я рекомендую выбирать в поездку вещи нейтральных оттенков и только 1-2 ярких предмета гардероба. И лучше не берите с собой всякую ерунду, которую сможете легко купить на месте».

    Все и сразу: как собирают чемоданы профессиональные стилисты

    Совет #2. Где логика?

    Не поддавайтесь желанию взять все лучшее сразу! Предостерегает ответственный за гардероб Кэти Перри Джонни Вуджек. Стилист рекомендует: «Выбирайте вещи, которые сможете надеть несколько раз в разных ситуациях. Например, одни брюки или джинсы и три разных топа. Или 1-2 пиджака, которые «сработают» и днем, и ночью».

    Совет #3. Рулоны!

    «Скатывайте вещи в рулоны! — настаивает американка Микаэла Эрлангер, подруга и стилист Люпиты Нионго. — Топы, свитера и платья: рукава — внутрь, бока сложены и, начиная с нижнего края, закручивайте вещь в плотную «трубочку». Джинсы и брюки предварительно сложите вдвое (задними карманами вверх)». Кроме существенной экономии пространства, сами вещи при такой подготовке к перелету гораздо меньше мнутся.

    Все и сразу: как собирают чемоданы профессиональные стилисты

    Совет #4. Запасной вариантСовет

    Гуру красных ковровых дорожек Саманта МакМиллан, ответственная за внешний вид Эль Фаннинг, Марка Уолберга, Криса Хэмсфорта и Мишель Пфайфер, обязательно упаковывает вещи в пластиковые пакеты как в химчистке. Вещи не придется гладить. Мужчинам она советует обязательно купить кофр, и не только для перевозки деловых костюмов — в него можно повесить несколько пиджаков, куртку и рубашки. И не бояться перевеса — кофры на контроле обычно не взвешивают.

    Совет #5. Внимание на обувь

    Как пакуют вещи Джессика Честейн и Ребекка Холл под руководством Эмили Барнс? Убирают носки, мелкие аксессуары и даже нижнее белье в обувь! Каждая туфля — в своем мешочке вдоль боковин чемодана.

    Совет #6. Безопасность и прозорливость

    Практичный взгляд голливудского стилиста Джоуи Тьерни: «Сфотографируйте каждый предмет одежды, который берете с собой в путешествие. Это поможет быстро составить правильные комбинации и вычислить бесполезные вещи. К тому же, эти фотографии могут вам пригодиться, если, по стечению обстоятельств, багаж будет утерян».

    Все и сразу: как собирают чемоданы профессиональные стилисты

    Совет #7. Униформа всех спасет

    Дизайнер и костюмер Лиза Эванс призывает мыслить глобально и придумать для себя «ежедневную униформу»: универсальный силуэт, в котором вы чувствуете себя комфортно и сногсшибательно. И с ним поиграть. Например, юбка-карандаш. В Париже можете носить ее со сложного кроя блузкой, а на пляже — с сандалиями и топом. Как только вы подберете себе такую униформу, собирать чемодан станет намного проще.

    Совет #8. Кот в мешке

    Несколько правил от Брэда Горецки, который работает с такими звездами как Джессика Альба и Деми Мур. 1. Сумки кладите одна в другую или заполняйте их важными вещами (лекарствами, зарядками, косметикой). 2. Складывайте вещи в чемодан по принципу «семислойного пирога»: от самого громоздкого (куртки и свитер) внизу до самого легкого (футболки) наверху. Шарфы, платки, купальники и белье отлично заполняют щели. 3. Складывайте одежду как в магазинах и бутиках — минимизируете свободное пространство и ничего не помнете.

    ЭнциклопедияБРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

    Все статьи
    © 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены
    Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

    Получать уведомления

    X
    Если вы забыли пароль, вы можете восстановить его здесь
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
    Извините, произошла ошибка!
    Попробуйте еще раз
    Поздравляем!
    Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно.
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.
    Извините,
    произошла ошибка!
    Пробуйте еще раз