Все и сразу: как собирают чемоданы профессиональные стилисты

Совет #1. Плоский и нейтральный

«Тщательно расправляйте одежду! Когда дело доходит до сбора чемодана, лучшее, что можно придумать — это сложить и разгладить каждую вещь так, чтобы она стала максимально плоской, — говорит Эсти Стенли, стилист Джессики Бил и Пенелопы Крус. — Еще я рекомендую выбирать в поездку вещи нейтральных оттенков и только 1-2 ярких предмета гардероба. И лучше не берите с собой всякую ерунду, которую сможете легко купить на месте».

Совет #2. Где логика?

Не поддавайтесь желанию взять все лучшее сразу! Предостерегает ответственный за гардероб Кэти Перри Джонни Вуджек. Стилист рекомендует: «Выбирайте вещи, которые сможете надеть несколько раз в разных ситуациях. Например, одни брюки или джинсы и три разных топа. Или 1-2 пиджака, которые «сработают» и днем, и ночью».

Совет #3. Рулоны!

«Скатывайте вещи в рулоны! — настаивает американка Микаэла Эрлангер, подруга и стилист Люпиты Нионго. — Топы, свитера и платья: рукава — внутрь, бока сложены и, начиная с нижнего края, закручивайте вещь в плотную «трубочку». Джинсы и брюки предварительно сложите вдвое (задними карманами вверх)». Кроме существенной экономии пространства, сами вещи при такой подготовке к перелету гораздо меньше мнутся.

Совет #4. Запасной вариантСовет

Гуру красных ковровых дорожек Саманта МакМиллан, ответственная за внешний вид Эль Фаннинг, Марка Уолберга, Криса Хэмсфорта и Мишель Пфайфер, обязательно упаковывает вещи в пластиковые пакеты как в химчистке. Вещи не придется гладить. Мужчинам она советует обязательно купить кофр, и не только для перевозки деловых костюмов — в него можно повесить несколько пиджаков, куртку и рубашки. И не бояться перевеса — кофры на контроле обычно не взвешивают.

Совет #5. Внимание на обувь

Как пакуют вещи Джессика Честейн и Ребекка Холл под руководством Эмили Барнс? Убирают носки, мелкие аксессуары и даже нижнее белье в обувь! Каждая туфля — в своем мешочке вдоль боковин чемодана.

Совет #6. Безопасность и прозорливость

Практичный взгляд голливудского стилиста Джоуи Тьерни: «Сфотографируйте каждый предмет одежды, который берете с собой в путешествие. Это поможет быстро составить правильные комбинации и вычислить бесполезные вещи. К тому же, эти фотографии могут вам пригодиться, если, по стечению обстоятельств, багаж будет утерян».

Совет #7. Униформа всех спасет

Дизайнер и костюмер Лиза Эванс призывает мыслить глобально и придумать для себя «ежедневную униформу»: универсальный силуэт, в котором вы чувствуете себя комфортно и сногсшибательно. И с ним поиграть. Например, юбка-карандаш. В Париже можете носить ее со сложного кроя блузкой, а на пляже — с сандалиями и топом. Как только вы подберете себе такую униформу, собирать чемодан станет намного проще.

Совет #8. Кот в мешке