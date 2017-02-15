Возвести в культ: главные it-bags нового сезона

Обувь и сумки – главные модные инвестиции каждого сезона, ведь правильно подобранные аксессуары – основа любого образа. Два раза в год на Неделях моды дизайнеры презентуют новые версии желанных моделей, однако далеко не всем из них суждено получить заветный статус it-bags. В обзоре ELLE – новинки этой весны, которым этот статус уже гарантирован.

Dior J’Adior

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Дебютная коллекция Марии Грации Кьюри для Dior – ода феминизму, практичной моде и откровенное признание в любви к бренду. Лейтмотив коллекции – фраза J’Adior – украсил туфли, футболки, оправы очков, украшения и новые сумки, на ручке которых фраза выложена крупными металлическими буквами.

Chanel Gabrielle

Один из главных запусков нового сезона в Chanel – сумка Chanel Gabrielle, впервые представленная на показе весенне-летней коллекции в Париже. Объемная модель из стеганой и гладкой кожи появится в бутиках в середине весны, а 3 апреля бренд презентует грандиозную рекламную кампанию со звездным списком участников, в который вошли Кристен Стюарт, Кара Делевинь,Фаррелл Уильямс и Кара Делевинь.

Bottega Veneta City Knot

В честь полувекового юбилея бренда Томас Майер выпустил на подиум весенне-летнего показа ретроспективу сумок-бестселлеров, осовременив самые популярные модели за время существования бренда. В их числе «семидесятническая» City Knot – из гладкой и тисненой кожи с массивными ремнями, цепочкой и замком в форме узла.

Louis Vuitton x Supreme Bumbag

Самая громкая коллаборация осеннего сезона появится в магазинах уже в середине лета. Строго говоря, коллекция, созданная Louis Vuitton с культовым streetwear-брендом позиционируется как мужская. Однако это вряд ли остановит поклонниц марки от покупки аксессуара, заслужившего статус объекта желания еще до официальной презентации.

Saint Laurent Love Box

С приходом на позицию креативного директора Saint Laurent Энтони Ваккарелло в полку it-bags бренда прибыло. Пожалуй, самая заметная новинка авторства дизайнера – Love Bag – минодьер с форме сердца, украшенный культовым лого.

Burberry Buckle

Вдохновленная знаменитыми тренчкотами Burberry, модель Buckle выпущена в нескольких цветовых вариациях, в том числе и с культовой клеткой Nova.

Céline Clasp

Еще несколько лет назад каждая девушка мечтала о сумке Céline Phantom. Сейчас, когда ажиотаж вокруг знаменитой модели спал, бренд представил новую модель, претендующую на не меньшую популярность – Clasp. Лаконичный дизайн и несколько вариантов исполнения: от базовых версий в гладкой коже до экстравагантных из меха с леопадовым принтом – гарантируют Clasp почетное место в списках покупок fashionista как минимум на несколько сезонов.

Fendi Kan-I

Дебют сумки Fendi Kan-I состоялся в круизной коллекции 2017 года, в которой модель отметилась в своей мини-версии. Весной Kan-I появится уже в большем размере и с множеством вариантов декора: разноцветными полосками и яркой тесьмой.

Prada Ribbon