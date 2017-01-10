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Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

10 января 2017

Ворс в законе: 10 лучших шуб из меха ламы

При создании этих пальто ни одно животное не пострадало!

Первое, что нужно знать перед тем, как покупать или хотя бы начать присматриваться к шубам из ламы – что животных ради этих вещей не убивают! На родине этих забавных (гифка – в доказательство!) вьючных зверей, в Перу, ламы считаются едва ли не священными животными – неудивительно, ведь их мех на протяжении тысяч лет помогает местным жителям справляться с суровым горным климатом Анд. Традиционно лам стригут раз в два года, с ноября по апрель, чтобы мех успел восстановиться к сезону очередных заморозков в июне и августе. А иногда животных просто вычесывают, и на одежду идет только подшерсток.

Лама

Но покупать шубу из ламы необходимо не только по этическим соображениям. У меха этого животного множество достоинств – он теплый, прочный, но при этом необычайно легкий из-за особенностей химического состава. Эта шерсть не сваливается и не садится при стирке. Возможно, как раз благодаря всем практичным бонусам шуба из ламы стала неотъемлемой частью зимних модных коллекций. Не сказать, правда, что дизайнеры обращаются с этой шерстью особенно смело – разве что красят в электрические оттенки и добавляют кожаные детали, оставляя силуэт пальто и шуб довольно простым. Что изрядно облегчает подбор аксессуаров и других вещей в образе. С чем носить шубу из ламы этой зимой? Если вы выбрали шубу белого цвета, сочетайте ее с белоснежными ботильонами на платформе, джинсами и свитшотом любого контрастного оттенка. Пастельные шубы хорошо будут смотреться с водолазками, кашемировыми платьями и шерстяными брюками в гармоничной мягкой гамме. А пальто из яркого окрашенного меха будут эффектно выглядеть в рифме с такими же вибрирующими оттенками – ищите платья или свитера с цветовыми блоками, но оставляйте аксессуары в нейтральном спектре.

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