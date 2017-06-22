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Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

22 июня 2017

Ваш выход: 20 самых красивых сумок на вечер

Кристаллы, надписи, нестандартные текстуры - вечерние аксессуары должны выглядеть как арт-объекты

Они такие маленькие, что легко поместятся у вас в руке, но впечатление, которое эти сумочки произведут на окружающих, будет значительно больше. Неудивительно. Ведь каждая из них выглядит, как произведение искусства – будь то украшенный кристаллами клатч Manolo Blahnik или будто вытесанная из камня сумка Nathalie Trad, инопланетный матовый минадьер Jeffrey Levinson или дискотечный шар Dolce & Gabbana. И, кстати, необязательно тратить астрономические суммы на эти вечерние аксессуары – у демократичных марок тоже есть шедевры, ищите их в Zara, Asos и Massimo Dutti.

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  • Ваш выход: 22 самые красивые сумки на вечер | галерея [1] фото [14]
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  • Ваш выход: 22 самые красивые сумки на вечер | галерея [1] фото [16]
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  • Ваш выход: 22 самые красивые сумки на вечер | галерея [1] фото [22]

Nancy Gonzalez

Massimo Dutti

Manolo Blahnik

Rochas

Nathalie Trad

Jeffrey Levinson

Dolce & Gabbana

Furla

Emilio Pucci

Elisabetta Franchi

Benedetta Bruzziches

The Row

Edie Parker

Jimmy Choo

Saint Laurent

Mansur Gavriel

Azzedine Alaia

Fendi

Asos

Zara

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