Ваш выход: 20 самых красивых сумок на вечер

Они такие маленькие, что легко поместятся у вас в руке, но впечатление, которое эти сумочки произведут на окружающих, будет значительно больше. Неудивительно. Ведь каждая из них выглядит, как произведение искусства – будь то украшенный кристаллами клатч Manolo Blahnik или будто вытесанная из камня сумка Nathalie Trad, инопланетный матовый минадьер Jeffrey Levinson или дискотечный шар Dolce & Gabbana. И, кстати, необязательно тратить астрономические суммы на эти вечерние аксессуары – у демократичных марок тоже есть шедевры, ищите их в Zara, Asos и Massimo Dutti.