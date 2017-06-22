Ваш выход: 20 самых красивых сумок на вечер

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Кристаллы, надписи, нестандартные текстуры - вечерние аксессуары должны выглядеть как арт-объекты
Они такие маленькие, что легко поместятся у вас в руке, но впечатление, которое эти сумочки произведут на окружающих, будет значительно больше. Неудивительно. Ведь каждая из них выглядит, как произведение искусства – будь то украшенный кристаллами клатч Manolo Blahnik или будто вытесанная из камня сумка Nathalie Trad, инопланетный матовый минадьер Jeffrey Levinson или дискотечный шар Dolce & Gabbana. И, кстати, необязательно тратить астрономические суммы на эти вечерние аксессуары – у демократичных марок тоже есть шедевры, ищите их в Zara, Asos и Massimo Dutti.
Nancy Gonzalez
Massimo Dutti
Manolo Blahnik
Rochas
Nathalie Trad
Jeffrey Levinson
Dolce & Gabbana
Furla
Emilio Pucci
Elisabetta Franchi
Benedetta Bruzziches
The Row
Edie Parker
Jimmy Choo
Saint Laurent
Mansur Gavriel
Azzedine Alaia
Fendi
Asos
Zara
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