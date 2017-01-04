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Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

04 января 2017

В интересном положении: зимняя одежда для беременных

Пальто с запахом, пончо, кейпы и другие теплые вещи, в которых будет уютно и вам, и малышу

одежда для беременных

Сьюзи Баббл; Блейк Лайвли; Ким Кардашьян; Лив Тайлер; Мирослава Дума; Кейт Миддлтон; Лена Перминова; Наташа Гольденберг

Когда одеваешься за двоих, искать одежду так, чтобы было и удобно, и тепло, и модно, становится все сложнее. Можно, конечно, сразу скупить всю верхнюю одежду в магазинах ― авось какая-нибудь куртка и окажется той самой. Но лучше внимательно посмотреть нашу подборку и решить, какая зимняя одежда для беременных подойдет именно вам. А если вы думаете, что в объемных пальто, шубах и пуховиках, да еще и с округлым животиком невозможно выглядеть стильно, то вдохновитесь фотографиями знаменитостей ― фигуры у Блейк Лайвли, Ким Кардашиан и Наталья Гольденберг совершенно разные, что не помешало им подобрать идеально сидящую верхнюю одежду для беременных.

Пончо и накидки

одежда для беременных

Woolrich; Boutique Moschino; Rag & Bone; Chloé; Burberry; MICHAEL Michael Kors

Этот предмет гардероба ― просто мечта для беременных. Он и уютный, и модный (посмотрите последние пару показов Burberry зимних сезонов), а главное отлично драпирует животик, позволяя выглядеть чуть стройнее. И главное, пончо и накидки ― та одежда для беременных, которая не растянется, пока вы в интересном положении, а значит вы сможете носить их и дальше.

Кейп

одежда для беременных

Red Valentino; Burberry; Chloé; Prada; Tom Ford; Saint Laurent

Кейпы подходят не только героям костюмированных фильмов про вампиров ― засчет внушительного свободного пространства, это пальто станет настоящим спасением для всех беременных в прохладное время года. Но лучше носить его с брюками или джинсами, а не с юбками ― иначе рискуете выглядеть как шарик.

Пальто с запахом

одежда для беременных

Theory; Joseph; Tibi; Isabel Marant; Harris Wharf London; Victoria Victoria Beckham

Зимняя верхняя одежда для беременных всегда должна обладать нюансами кроя. Например, выбирая пальто, ищите прежде всего свободные варианты с запахом ― это оставляет пространство для растущего животика, позволяет носить толстый теплый свитер и не стесняет движений.

Пуховик

одежда для беременных

Stella Maccarney; Inshade; Acne Studios; A.W.A.K.E.; Balenciaga; R13

Если вы предпочитаете спортивный стиль, не стоит отказываться от него и во время беременности ― при том, что объемные пуховики сегодня на самом пике моды. Некоторые настолько большие, что люди, которые видят вас впервые, могут даже не догадаться о вашем положении. Не очень удобно в общественном транспорте, зато идеально для тех, кто следует последним модным тенденциями и не хочет мерзнуть ни при каких обстоятельствах.

Парка

одежда для беременных

Yves Salomon; Yves Salomon; Woolrich; Nicole Benisti; Mr&Mrs Italy; Parka London

Парка ― это всегда хорошо: а при беременности еще лучше. Не будем забывать, что теплые парки сегодня сделаны в основном на меху, а значит даже в самую непогоду согреют и вас, и малыша. Второй важный момент ― свободный крой этой военной куртки. Если вы только собираетесь покупать парку в беременность, не переживайте, что после родов ее придется отложить ― объемный крой еще долго не выйдет из моды и будет смотреться даже более актуально, чем приталенные варианты.

Шуба

одежда для беременных

Chloé; Saint Laurent; Helen Yarmak; Yves Salomon; Givenchy; Marni

Не все шубы хороши в беременность ― те, что сделаны из длинного или слишком объемного меха, будут только увеличивать вас в размерах. Прямой крой шубы тоже лучше избегать ― по мере роста малыша и животика, на шубе образуется дырка между застежками, в которую точно будет задувать. Вместо этого ищите модели с чуть завышенной талией или расклешенные к низу.

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