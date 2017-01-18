Утепляемся: женские валенки

Хрустящий снег и крещенские морозы — идеальные условия для валенок, издавна считающихся настоящим спасением от холодов. Низкие зимние температуры требуют держать ноги в тепле, и тут валенкам нет равных. К тому же эта традиционно русская обувь в последние годы набирает все большую популярность среди модниц. Женские валенки теперь не ограничиваются скучным однотонным дизайном, а предлагают разнообразие оттенков и отделки на любой вкус. ELLE выясняет, с чем носить валенки наступившей зимой.

Зимой 2017 в моде русский стиль — на главных мировых подиумах зачастую можно было увидеть характерные принты, а также узнаваемые элементы традиционно русской моды. Наряду с меховыми воротниками и манжетами дизайнеры обратили внимание и на валенки, превратив знакомый атрибут деревенской моды в интересный аксессуар для морозных зимних дней. За последние несколько лет именно русские валенки из войлока объявили серьезную конкуренцию давно любимым австралийским уггам, обзаведясь всем необходимым функционалом вроде теплоизоляционной подошвы из полиуретана и непромокаемых вставок. Что и говорить об отделке — валенки теперь можно найти разноцветные, с аппликациями и вышивкой, с бахромой, с рисунками из пайеток, со стразами, молниями и металлическими шипами. Кстати, практичная шипованная подошва не только защищает от морозов, но и предотвращает несчастные случаи на покрытых льдом дорогах. Ну а некоторые дизайнеры пошли еще дальше и представили в своих коллекциях обуви модели валенок на небольшом каблуке.

Поскольку изначально валенки родом из Сибири, многие до сих пор называют эту обувь пимами (именно под таким названием они получили свое распространение). Не стоит пугаться, обнаружив это название в магазинах — пимы и валенки имеют одинаковое значение.

Как носить женские валенки нового поколения? Во-первых, выбирая подходящую модель, очень важно обращать внимание на состав — необходимое в морозы тепло обеспечат как стопроцентные войлочные валенки, так и более современные модели на овчине. Во-вторых, верхнюю часть обычно обрабатывают специальным средством, защищающим ее от грязи, пыли и мокрого снега. В-третьих, следует помнить о том, что первоначально валенки предназначены для морозов, то есть для температуры от -10 градусов и ниже, когда снег хрустит под ногами и не впитывается в обувь. Не стоит злоупотреблять их теплом — мокрый снег вперемешку с песком и солью считается главным врагом войлочных валенок. Ну и, наконец, стоит помнить о том, что любая пара валенок требует того, чтобы ее разносили, поэтому это необходимо учитывать при выборе размера. Не надо пугаться, если при первой примерке валенки вашего размера немного жмут.

Зимой 2016-2017 года многие известные бренды представили свои модели современных валенок. Финская марка Kuoma представила несколько ярких моделей из овечьего войлока с кожаными вставками и на полиуретановой подошве — они обещают держать ноги в тепле даже при температуре до -40 градусов. Модные валенки немецкой марки Zdar с внешней стороны отделаны замшей и стильным леопардовым принтом, а резиновая подошва с конопляными волокнами обещает идеальное сцепление с ледяной поверхностью.