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    Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

    10 июля 2017Личагина Полина

    Топ-5 пышных свадебных платьев

    Самые популярные модели для невест

    Многие девушки мечтают выйти замуж в пышном свадебном платье. Классический силуэт невесты, давно ставший эталоном свадебной моды благодаря узнаваемым образам из диснеевских мультфильмов про принцесс и влиянию массовой культуры и мировой моды, по-прежнему является одним из самых популярных. Пышные свадебные платья, впрочем, тоже бывают разными и имеют различные достоинства. ELLE попытался разобраться, в чем секрет красоты пышных свадебных платьев.

    Пышные свадебные платьяФОТОPronovias

    Пышные кружева всегда выглядят подчеркнуто торжественными, вместе с тем добавляя образу женственности и нежности. Пышные свадебные платья 2017 отличаются обилием кружева и броской отделки стразами и полудрагоценными камнями. Такие платья могут быть с рукавами и без, длинные и короткие, с глубоким декольте или с эффектным чокером из кружевной ткани, элегантные со шлейфом или более молодежного кроя. Пятерка лучших из них сегодня выглядит так:

    1. На низкой талии

    Среди явных фаворитов красивых пышных свадебных платьев в этом сезоне - облегающие фигуру модели на заниженной талии с пышной юбкой, оформленной кружевными рисунками. Такой силуэт лучшее всего будет смотреться на высокой и худой девушке, для свадьбы подобравшей туфли на высоком каблуке.

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    • Пышные свадебные платья фото
    • Пышные свадебные платья 2017
    • Красивые пышные свадебные платья

    Pronovias

    Elie Saab

    Pronovias

    2. Бальное платье со шлейфом

    Сказочное платье, способное превратить любую невесту в самую настоящую принцессу, не очень мобильно, зато придает королевское величие и позволяет быть более демократичной в выборе обуви - она все равно будет скрыта под каскадами платья.

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    • Пышные свадебные платья со шлейфом
    • Пышные свадебные платья с рукавами
    • Пышные свадебные платья со шлейфом 2017
    • Пышные свадебные платья со шлейфом фото

    Eva Lendel

    Zuhair Murad

    Eva Lendel

    Pronovias

    3. Платье А-силуэта

    Укороченный вариант А-силуэта подойдет для свадеб со множеством перемещений и для активных невест, планирующих в торжественный день много танцевать. Пышные кружева на укороченной юбке смотрятся особенно эффектно, подчеркивая длину ног!

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    • Пышные короткие свадебные платья
    • Пышные короткие свадебные платья фото
    • Пышные короткие свадебные платья 2017

    Mira Zwillinger

    Limor Rosen

    House of Mooshki

    4. Кринолины

    Самые пышные свадебные платья - те, которые дополнены специальной упругой сеткой под юбкой. На фото такого пышного платья видно, как оно выигрышно скрывает любые недостатки фигуры, переводя весь акцент внимания на себя. Вот почему стилисты рекомендуют пышные свадебные платья с кринолинами обладательницам пышных форм.

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    • Свадебные платья с пышной юбкой
    • Свадебные платья с пышной юбкой фото
    • Свадебные платья с пышной юбкой 2017

    Pronovias

    Zuhair Murad

    Zuhair Murad

    5. Шар

    Настоящее платье Золушки, оно отличается утягивающим корсетом и широкой пыщной юбкой от линии талии до самых кончиков пальцев. Такая юбка отлично смотрится с рукавами и вырезами любого размера. Многие дополняют этот королевский силуэт атласными перчатками.

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    • Самые пышные свадебные платья
    • Самые пышные свадебные платья фото
    • Самые пышные свадебные платья 2017

    Кадр из фильма «Война невест»

    Pronovias

    Vera Wang

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