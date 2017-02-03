Топ-15: все обувные тренды нового сезона

В преддверии нового сезона ELLE разбирается, какая обувь, отметившаяся на мировых подиумах, будет самой актуальной наступающей весной. В обзоре – 15 главных обувных трендов, которые стоит взять на заметку уже сейчас.

С ремешком вокруг щиколотки

Haider Ackermann, Marques’Almeida, Bottega Veneta, Elie Saab, Huishan Zhang, Nina Ricci, Altuzarra, DSquared2, Giambattista Valli

Абсолютный лидер на мировых подиумах – модели с ремешком или лентами вокруг щиколотки. Платформа, шпилька, плоская подошва – абсолютно любая пара, акцентирующая тонкие лодыжки, станет стопроцентным попаданием в тренд и самой выгодной инвестицией в гардероб нового сезона.

Металлик

Trussardi, Marques’Almeida, Giamba, Isabel Marant, Stella McCartney, Ellery

Наступающей весной сиять будет не только хайлайтер на скулах, но и обувь на ногах самых преданных fashionista. Найти свою «блестящую партию» можно в коллекциях Louis Vuitton, Saint Laurent, Isabel Marant, Stella McCartney и еще пары десятков брендов. Дело – за выбором подходящей модели из числа ботильонов, сапог, босоножек и традиционных лодочек в новом актуальном прочтении.

Танкетка

Balmain, Issey Miyake, Marco De Vincenzo, Miu Miu, Elie Saab

Самая популярная обувь 1970-х – босоножки на танкетке – переживает второе рождение. Будущей весной дизайнеры наперебой предлагают свои версии культовой модели, настаивая, что самые актуальные пары – версии ярких или пастельных оттенков.

Kitten heels

Anteprima, No.21, Prada, Loewe, No.21, Céline

Да здравствуют полумеры – в новом сезоне дизайнеры дают полный карт-бланш на отказ от головокружительной шпильки в пользу элегантных невысоких kitten heels. На изящный низкий каблук наступающей весной «поставили» лодочки с открытой пяткой, ботильоны с круглым мысом и женственные модели Mary Jane.

Необычный каблук

Loewe, Dolce & Gabbana, Maison Margiela, Mulberry, Kenzo, Toga

Цветы, спирали, кубы – на подиумах весенне-летних показов отметились десятки оригинальных интерпретаций каблука. Вдохновиться перед покупкой необычной пары, а заодно и понять, с чем ее сочетать, можно, изучив коллекции Kenzo, Dolce & Gabbana, Loewe и Martin Margiela.

Логомания

Dior, Saint Laurent, Jeremy Scott

С возвращением моды на 90-е демонстрировать логотип своих аксессуаров снова стало вполне комильфо. Этой весной рассказать окружающим о своих модных предпочтениях можно, купив лодочки Dior, Saint Laurent или Jeremy Scott.

Чулки

Céline, Gucci, Emilio Pucci

Самая актуальная версия модели, плотно облегающей ногу, - виниловый чулок плюс лаконичные босоножки на тонких ремешках, как на показе Gucci. Идеальная компания для такой пары – юбка длины миди, чуть прикрывающая верх ультрамодной обуви.

Слайды

Marco De Vincenzo, Dior, Valentin Yudashkin, Sportmax, Ann Demeulemeester, Dolce & Gabbana

Сандалии без задника на плоской подошве продолжают лидировать в списках самой модной летней обуви. В новом сезоне одинаково уместными будут любые версии практичных моделей – как спортивные, так и щедро декорированные камнями или аппликациями.

Мюли и слиперы

Haider Ackermann, Miu Miu, Hermès, Mulberry, Laura Biagiotti, Emporio Armani

Еще одна вариация актуально обуви без задника – мюли и слиперы. Самая популярная модель прошлого года (вспомните, как все сходили с ума от меховых слиперов Gucci) в будущем сезона представлена и в лаконичных версиях из гладкой кожи, и в ультрароскошных – из экзотической кожи или принтованного сатина.

С рюшами

Byblos, Marques’Almeida, Mother of Pearl, Mulberry

Изящные пары с декором из крупных объемных рюш – настоящая находка для поклонниц утрированной женственности. Идеальная компания для такой обуви – базовые вещи вроде джинсов и классических дудочек – в комплекте с ними вероятность переборщить с фемининностью и получить образ в духе куклы Барби стремится к нулю.

Flatforms

Balmain, 3.1 Phillip Lim, Ellery, Gucci, Hussein Chalayn

Еще более актуальная версия отметившейся выше танкетки – пары на высокой плоской подошве, получившие название flatforms. Из плюсов – максимальный комфорт и огромный выбор в весенне-летних коллекциях, в которых отметились как спортивные модели, так и роскошные вариации с вышивкой и бисером, претендующие на достойное место в вечернем гардеробе.

Спорт

Céline, Dior, Fendi, Off-White, MSGM, Dior

Кроссовки и кеды уже давно перестали быть исключительно униформой для тренировок. Тем более, что уже который сезон свою версию удобной обуви выпускают практически все люксовые марки. Очередное тому доказательство – весенне-летняя коллекция Dior – на дебютном показе Марии Грации Кьюри с кроссовками сочеталось абсолютное большинство образов.

Ботфорты

Fausto Puglisi, Balenciaga, Marc Jacobs, Isabel Marant

Главная звездная поклонница ботфорт – Ким Кардашьян – знает, что высокие сапоги – вещь абсолютно универсальная. Выбирая, с чем носить ботфорты будущей весной, звезду реалити-шоу можно смело рассматривать в качестве ролевой модели – Ким может давать мастер-классы по сочетанию сапог с платьями, брюками, длинными футболками и объемными мужскими сорочками.

Круглый каблук

Laura Biagiotti, Jacquemus, Sportmax, Dries Van Noten, Missoni, Marco De Vincenzo

Наступающей весной тема очередного занятия по модной геометрии – круг. Именно эта форма каблука (помимо классической) нашла наибольшее отражение на мировых подиумах. Спектр актуальных моделей варьируется от лодочек на устойчивом невысоком каблуке до босоножек на авангардном каблуке в форме шара.

Экзотическая кожа

Balmain, Carven, Elie Saab, Fay, Louis Vuitton, Erdem, Antonio Marras, 3.1 Phillip Lim