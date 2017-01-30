Тонко подмечено: как выбрать украшения под свитер

Свитеры с морозными узорами Fair isle, о которых мы недавно рассказывали, в украшениях явно не нуждаются, в отличие от лаконичных однотонных моделей – такие мы чаще всего носим зимой. Согласитесь, нарядам спокойных нейтральных оттенков часто не хватает интересных деталей. Сегодня у звезд стрит-стайла и блогеров особенной популярностью пользуются комбинации нескольких минималистских украшений и тонкие геометрические формы. Мы разобрались, как можно украсить свитер и составили несколько коллажей.



Чокер

Тонкие цепочки с кристаллами или миниатюрными кулонами смотрятся особенно нежно и женственно на фоне объемного трикотажа. Носите два тонких чокера одновременно или сочетайте один с длинной цепочкой. Не имеет значения, выберете ли вы свитер с круглым вырезом или V-образным, все комбинации украшений будут уместны.



Колье

Самоцветы и кристаллы пользуются популярностью у ювелирных дизайнеров, поэтому в новых коллекциях можно без труда найти свой талисман в модном оформлении, и моментально решить вопрос, как можно украсить свитер. Однако, носить его отдельно необязательно, попробуйте найти еще несколько близких вам по духу символов, это могут быть минималистские геометрические фигуры или знаки созвездий. Сочетайте несколько колье, при условии, что все они тонкие с доминирующей подвеской.

Кольца

Как подобрать украшение к свитеру, если речь идет о модели оверсайз с объемными удлиненными рукавами? В этом случае стоит акцентировать внимание на кольцах. Уже который сезон позиции не сдают фаланговые кольца, с ними можно составлять на пальцах ювелирные композиции, комбинируя их с другими украшениями разной ширины и формы. Главное – подобрать близкие по оттенку металлы.

Кулон

Длинная цепочка с крупным кулоном напоминает об избыточном эклектичном стиле 1970-х, но в этом сезоне, решая как украсить свитер, мы играем по другим правилам с теми же исходными данными. А именно, выбираем кулоны простых форм из серебристого или золотистого металла без ярких камней, максимум - с жемчугом, и сочетаем их свитером с высоким воротом или наоборот - с глубоким V-образным вырезом.

крупные серьги