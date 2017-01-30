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Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

30 января 2017

Тонко подмечено: как выбрать украшения под свитер

Чокеры, длинные цепи, крупные кулоны и другие украшения для нарядов со свитером

Свитеры с морозными узорами Fair isle, о которых мы недавно рассказывали, в украшениях явно не нуждаются, в отличие от лаконичных однотонных моделей – такие мы чаще всего носим зимой. Согласитесь, нарядам спокойных нейтральных оттенков часто не хватает интересных деталей. Сегодня у звезд стрит-стайла и блогеров особенной популярностью пользуются комбинации нескольких минималистских украшений и тонкие геометрические формы. Мы разобрались, как можно украсить свитер и составили несколько коллажей.


Чокер

Тонко подмечено: как выбрать украшения под свитер

Тонкие цепочки с кристаллами или миниатюрными кулонами смотрятся особенно нежно и женственно на фоне объемного трикотажа. Носите два тонких чокера одновременно или сочетайте один с длинной цепочкой. Не имеет значения, выберете ли вы свитер с круглым вырезом или V-образным, все комбинации украшений будут уместны.


Колье

Тонко подмечено: как выбрать украшения под свитер

Самоцветы и кристаллы пользуются популярностью у ювелирных дизайнеров, поэтому в новых коллекциях можно без труда найти свой талисман в модном оформлении, и моментально решить вопрос, как можно украсить свитер. Однако, носить его отдельно необязательно, попробуйте найти еще несколько близких вам по духу символов, это могут быть минималистские геометрические фигуры или знаки созвездий. Сочетайте несколько колье, при условии, что все они тонкие с доминирующей подвеской.

Кольца

Тонко подмечено: как выбрать украшения под свитер

Как подобрать украшение к свитеру, если речь идет о модели оверсайз с объемными удлиненными рукавами? В этом случае стоит акцентировать внимание на кольцах. Уже который сезон позиции не сдают фаланговые кольца, с ними можно составлять на пальцах ювелирные композиции, комбинируя их с другими украшениями разной ширины и формы. Главное – подобрать близкие по оттенку металлы.

Кулон

Тонко подмечено: как выбрать украшения под свитер

Длинная цепочка с крупным кулоном напоминает об избыточном эклектичном стиле 1970-х, но в этом сезоне, решая как украсить свитер, мы играем по другим правилам с теми же исходными данными. А именно, выбираем кулоны простых форм из серебристого или золотистого металла без ярких камней, максимум - с жемчугом, и сочетаем их свитером с высоким воротом или наоборот - с глубоким V-образным вырезом.

крупные серьги

Тонко подмечено: как выбрать украшения под свитер

Какие еще украшения под свитер актуальны? Отвечаем - крупные серьги, и каффы среди них лидируют, ведь удобнее и эффектнее варианта не найти. Каффы с крупными кристаллами и длинными цепями мгновенно привлекают внимание к прическе и наряду в целом. Еще один удачным прием - серьги кольца в стиле 1980-х, невероятно популярные на волне интереса дизайнеров к этому десятилетию. На фоне черного или бежевого свитера они выглядят не вычурно, но впечатляюще.

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