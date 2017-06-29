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Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

29 июня 2017Сергеева Алина

Страсти по миди: как правильно носить юбки самой модной длины?

Юбки чуть ниже колена — главный хит сезона

Новый тренд очень подходит нашему дождливому лету — согласитесь, для мини при такой погоде нет ни настроения, ни смысла. А тут все более или менее логично - в юбке средней длины не жарко, не холодно, выглядит она целомудренно, а если знать, с чем ее носить, так и вовсе будет самый актуальный лук. Рассказываем, с чем сочетать самую модную вещь лета — юбку миди.

Если юбка из тяжелой ткани — например, твидовая, то к ней идеально подойдет простая футболка.

К юбке с воланами подбираем топ... с воланами. Просто ведь запомнить, правда?


твидовая миди-юбка
юбка миди с воланами

Плиссированную юбку смело носим с трикотажем или свитером из тонкой шерсти.

Плиссированная юбка-мидиФОТОGetty Images. REX

Юбка на пуговицах отлично смотрится с простыми белыми вещами. Лучше, если топов плечи будут открыты - это еще один тренд лета.

миди-юбка

Кожаная юбка — большая ответственность. Снимаем градус простым верхом и обувью типа балеток. Каблуки этим летом лучше приберечь для треников — такие уж правила.

кожаная миди-юбка

Простую прямую юбку с разрезом носим с джинсовой курткой или рубашкой.

Деним этим летом — в самом топе. Прямая джинсовая юбка подойдет ко всему. Например, к водолазке нейтральных оттенков.

юбка-миди
джинсовая юбка

Ну здесь нет ничего нового - сверху юбки миди надевает широкий длинный свитер, который скроет большую ее часть.

миди-юбка
миди-юбка

Ну и, наконец, один из самых актуальных вариантов - мини, которое благодаря полупрозрачному верху, сетке и другим конструкциям, превращается в миди.

юбка-миди
юбка-миди

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