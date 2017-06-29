Страсти по миди: как правильно носить юбки самой модной длины?

Новый тренд очень подходит нашему дождливому лету — согласитесь, для мини при такой погоде нет ни настроения, ни смысла. А тут все более или менее логично - в юбке средней длины не жарко, не холодно, выглядит она целомудренно, а если знать, с чем ее носить, так и вовсе будет самый актуальный лук. Рассказываем, с чем сочетать самую модную вещь лета — юбку миди.

Если юбка из тяжелой ткани — например, твидовая, то к ней идеально подойдет простая футболка.

К юбке с воланами подбираем топ... с воланами. Просто ведь запомнить, правда?