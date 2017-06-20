Секреты стиля настоящих француженок

Француженки обладают особенным шармом — с этим никто не будет спорить. Обычно под parisian chic подразумевают растрепавшиеся будто на ветру волосы, легкий макияж (губы красные, конечно, от вина), любовь к тельняшкам, беспрецедентную элегантность и невероятную уверенность в себе. Однако за этой естественностью скрываются классические приемы, которые легко повторить, даже не будучи истинной парижанкой. Рассматриваем Instagram-аккаунты, которые могут стать настоящим гидом по французскому стилю.

Лу Дуайон

Актрисе, музыканту, модели и по совместительству дочери Джейн Биркин было суждено вслед за матерью стать иконой стиля. Они действительно удивительно похожи: та же невероятная фотогеничность, стрижка с длинной прямой челкой и любовь к бескомпромиссному мини. В Instagram Лу постит, как и положено парижанке, завтраки с круассанами, селфи, на которых, кажется, совсем не старается казаться лучше, чем есть на самом деле, и элегантные наряды. Секрет Лу: балаяж, с которым даже легкая укладка выглядят шикарно, обувь на устойчивом каблуке, чтобы чувствовать себя уверенно, и старомодные шляпы.

Каролин де Мегрэ

Имя Каролин де Мегрэ — символ всего французского. Подруга Карла Лагерфельда, амбассадор Chanel и любимая муза Lancôme отвечает всем стереотипам о парижанках. Она предпочитает монохромные вещи, потому что серое, черное и белое прекрасно сочетаются между собой. Никогда не перебарщивает с косметикой и всегда просыпается будто с идеальной естественной укладкой. Когда Каролин спрашивают о ее секретах красоты, она советует побольше гулять и читать и всегда смывать косметику на ночь. В качестве доказательства эффективности своих рекомендаций модель выкладывает в Instagram селфи без макияжа с ироничными подписями «без челки, с фильтром, который толстит». И по этим фотографиям абсолютно невозможно догадаться, сколько ей лет на самом деле.

Жанна Дамас

Жанна Дамас — модель, превратившаяся свой личный стиль в бренд одежды. Марка называется Rouje и выпускает «вещи в настоящем французском духе». Сейчас Жанне приходится активно поддерживать образ истинной парижанки в Instagram. Есть несколько мелочей, на которые стоит обратить внимание, разглядывая ее аккаунт. Во-первых, Жанна всегда выбирает платья с широким треугольным вырезом — с ним не видна ложбинка, но открыты ключицы. Такое платье выглядит эротично, но не вызывающе. Во-вторых, Жанна открывает или подчеркивает тонкими кожаными ремешками туфель щиколотки. Запомните этот прием, если хотите оставаться женственной даже в «бойфрендах». В-третьих, плетеная корзина вместо сумки — идеальный летний аксессуар, который придаст любому образу легкое ностальгические настроение.

Инес де ля Фрессанж

Вот, кто действительно делает все для популяризации французского шарма. Инес де ля Фрессанж написала культовую книгу «Парижанка и ее стиль», где доходчиво объяснила, почему синий кашемировый джемпер всегда смотрится выигрышнее майки с ярким принтом, где нужно искать идеальное черное платье и какого цвета должны быть джинсы. Для тех, кто решил прислушаться к ее советам, Фрессанж каждый сезон выпускает коллаборации с Uniqlo. А тем, кто еще сомневается, правда ли это все работает, советуем зайти в Instagram дизайнера. Она действительно носит то, о чем пишет, и всегда выглядит непринужденно и элегантно.

Софи Фонтанель

Часто француженки выглядят так, что невозможно угадать их истинный возраст. Если бы не седые волосы, то никто бы догадался, что Софи Фонтанель больше 40. Бывший директор моды ELLE буквально взорвала Instagram своими селфи в зеркале. Теперь бренды мечтают сотрудничать с Фонтанель, чтобы увидеть свои вещи в ее блоге. Но дело не только в удачных ракурсах и седой прическе, которая стала ее своеобразной визитной карточкой. Софи за десятки лет работы в индустрии узнала секрет идеальных пропорций и полюбила интеллектуальную моду, которая не укладывается в элементарные формулы вроде «голубые джинсы + белая футболка». Как она это сделала? Экспериментальным путем. Например, недавно Фонтанель отказалась от черного, и вместо него начала осваивать пастельные розово-голубые сочетания. И, знаете, эта тяга к новому в ее исполнении очень заразительна.

Соко

К 30 годам Соко успела завоевать славу актрисы, певицы, модели, а также побывать в роли девушки Кристен Стюарт. Ее разноплановый бэкграунд отразился на ее стиле — сейчас она уверенно сочетает вещи из последних коллекций Chanel и Gucci с вещами из секонд-хэндов, носит роковые красные smoky eyes и фотографируется с котятами. С одной стороны, это история про неповторимый индивидуальный стиль. С другой стороны, у Соко есть чему поучиться. Например, типично французскому умению придавать современное звучание винтажным вещам. Пролистайте ее Instagram — она носит платья 70-х вместе с актуальными бейсболками, шелковые жакеты — с чокерами, а блузы в рюшах — со спортивными куртками. Пару приемов определенно стоит взять на заметку.

Камиль Шарьер