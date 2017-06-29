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Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

29 июня 2017Сергеева Алина

Самые сексуальные туфли в мире

Роскошный изгиб, правильный каблук и тот самый цвет: туфли как мощнейшее оружие соблазнения

Могут ли туфли быть сексуальными? Конечно! Обычно бывает так: стилисты и модная общественность предпочитают угловатые концептуальные мюли на широком квадратном каблуке, а мужчины, далекие от мира моды, по старинке обожают девушек на изящных шпильках. В этом сезоне обуви, которая понравится мужчинам, более чем достаточно. Кажется, феминизм несколько ослабил хватку и дал женщинам всего мира почувствовать себя соблазнительными и сексуальными.

Christian Louboutin

Christian Louboutin

Подумать только — коллекции Christian Louboutin под названием Nudes, которая стала одой чувственности, уже четыре года. Все нюдовые оттенки от светло-бежевого до шоколадно-коричневого, каждое лето становятся главными хитами. Наша абсолютная любовь — гламурные и изящные Christeriva с лентами у основания и вокруг щиколотки.

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  • Самые сексуальные туфли в мире: несколько пар обуви вашей мечты | галерея [1] фото [1]
  • Самые сексуальные туфли в мире: несколько пар обуви вашей мечты | галерея [1] фото [2]
  • Самые сексуальные туфли в мире: несколько пар обуви вашей мечты | галерея [1] фото [3]

Christian Louboutin

Christian Louboutin

Christian Louboutin

Кстати, модель So Kate — идеальные лодочки Christian Louboutin — пример того, что классика может быть очень сексуальной.

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  • Самые сексуальные туфли в мире: несколько пар обуви вашей мечты | галерея [2] фото [1]
  • Самые сексуальные туфли в мире: несколько пар обуви вашей мечты | галерея [2] фото [2]
  • Самые сексуальные туфли в мире: несколько пар обуви вашей мечты | галерея [2] фото [3]

Christian Louboutin

Christian Louboutin

Christian Louboutin

Casadei

Удобные сабо на пробковой подошве и босоножки на огромном каблуке — колоритная коллекция Happy Summer стала одной из самых оригинальных в истории бренда. Впрочем, культовые лодочки Casadei — всегда хорошая идея, когда нужны очень сексуальные туфли.

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  • Самые сексуальные туфли в мире | галерея [3] фото [1]
  • Самые сексуальные туфли в мире | галерея [3] фото [2]
  • Самые сексуальные туфли в мире | галерея [3] фото [3]
  • Самые сексуальные туфли в мире | галерея [3] фото [4]

Casadei

Casadei

Casadei

Casadei

Santoni

Роскошные босоножки Santoni на высоком каблуке, которые обожает Рита Ора, — оружие массового поражения. Тут и золото, и кожа рептилии, и каблук не для слабонервных.

Santoni

Santoni

Giuseppe Zanotti

Помните образ Эмили Ратаковски на красной дорожке в Каннах в этом году? Знающая толк в вопросах соблазнения брюнетка выбрала сексуальные босоножки Giuseppe Zanotti. Наш фаворит — модель Harmony, которая представлена во всех возможных вариациях. Выбирайте между минималистичными и гламурными, декорированными мехом и кристаллами.

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  • Самые сексуальные туфли в мире: несколько пар обуви вашей мечты | галерея [4] фото [1]
  • Самые сексуальные туфли в мире: несколько пар обуви вашей мечты | галерея [4] фото [2]
  • Самые сексуальные туфли в мире: несколько пар обуви вашей мечты | галерея [4] фото [3]

Giuseppe Zanotti

Giuseppe Zanotti

Giuseppe Zanotti

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