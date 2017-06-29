Самые сексуальные туфли в мире

Могут ли туфли быть сексуальными? Конечно! Обычно бывает так: стилисты и модная общественность предпочитают угловатые концептуальные мюли на широком квадратном каблуке, а мужчины, далекие от мира моды, по старинке обожают девушек на изящных шпильках. В этом сезоне обуви, которая понравится мужчинам, более чем достаточно. Кажется, феминизм несколько ослабил хватку и дал женщинам всего мира почувствовать себя соблазнительными и сексуальными.

Christian Louboutin

Подумать только — коллекции Christian Louboutin под названием Nudes, которая стала одой чувственности, уже четыре года. Все нюдовые оттенки от светло-бежевого до шоколадно-коричневого, каждое лето становятся главными хитами. Наша абсолютная любовь — гламурные и изящные Christeriva с лентами у основания и вокруг щиколотки.

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Christian Louboutin Christian Louboutin Christian Louboutin

Кстати, модель So Kate — идеальные лодочки Christian Louboutin — пример того, что классика может быть очень сексуальной.

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Christian Louboutin Christian Louboutin Christian Louboutin

Casadei

Удобные сабо на пробковой подошве и босоножки на огромном каблуке — колоритная коллекция Happy Summer стала одной из самых оригинальных в истории бренда. Впрочем, культовые лодочки Casadei — всегда хорошая идея, когда нужны очень сексуальные туфли.

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Casadei Casadei Casadei Casadei

Santoni

Роскошные босоножки Santoni на высоком каблуке, которые обожает Рита Ора, — оружие массового поражения. Тут и золото, и кожа рептилии, и каблук не для слабонервных.

Santoni

Giuseppe Zanotti

Помните образ Эмили Ратаковски на красной дорожке в Каннах в этом году? Знающая толк в вопросах соблазнения брюнетка выбрала сексуальные босоножки Giuseppe Zanotti. Наш фаворит — модель Harmony, которая представлена во всех возможных вариациях. Выбирайте между минималистичными и гламурными, декорированными мехом и кристаллами.