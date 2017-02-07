Самые роскошные ювелирные коллекции этого года

Параллельно с сезонными коллекциями haute couture в Париже, по традиции, презентуют достижения Высокого ювелирного искусства – уникальные собрания украшений, демонстрирующие высочайшее мастерство ювелиров и исключительное внимание Домов к выбору драгоценных камней. В обзоре ELLE – самые заметные новинки этого года.

CHANEL High Jewelry Coco Avant Chanel

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Традиции и символизм – неизменные атрибуты каждой вещи, выходящей под маркой Chanel. Система символов Дома, созданная его культовой основательницей, - часть легенды, очаровывающей поклонников бренда по всему миру. Новое напоминание о главных элементах, из которых слагается грандиозная вселенная Chanel, - коллекция Высокого ювелирного искусства Coco Avant Chanel, каждое украшение из которой носит имя одной из женщин, сыгравших важную роль в жизни знаменитой мадемуазель. В коллекции – 11 роскошных ювелирных сетов, транслирующих составляющие уникального стиля Коко Шанель – кружева и ленты, украшавшие шляпки дизайнера. Драгоценные ленты и кружева инкрустированы бриллиантами, морганитом, жемчугом, шпинелью, лунным камнем и розовыми сапфирами, составляющими узоры, в которых проглядываются очертания камелий, цветов и птиц. Асимметричные линии украшений – реверанс в сторону ювелирно-точного, архитектурного кроя платьев Chanel, совершивших настоящую модную революцию в XX веке и продолжающих завоевывать сердца миллионов поклонниц в XXI-м.

Chopard The Garden of Kalahari

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«Я нахожу эти камни фактурными, очень загадочными. Опалы красивы. Да, с ними тяжело работать, но зато результат искупает трудности», - рассказывает о центральном камне в новой коллекции Высокого ювелирного искусства арт-директор Dior Joaillerie Виктуар де Кастеллан. Выбор камня не случаен – опал считается талисманом, приносящим удачу и помогающим в поисках вдохновения. Разноцветные переливы камня вдохновляют ювелиров Dior уже более 10 лет и нашли отражение в 6 (не считая последней) коллекциях Высокого ювелирного искусства бренда. В Dior et d’Opales вошли 26 украшений: кольца, браслеты, серьги, колье и часы, при изготовлении которых в компанию к опалам подобрали роскошные самоцветы, оправленные белым, розовым или желтым золотом.

Dior et d'Opales

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