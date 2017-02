Самые роскошные ювелирные коллекции этого года

История создания коллекции Высокого ювелирного искусства The Garden of Kalahari началась с обнаружения уникального алмаза The Queen of Kalahari весом 342 карата. Исключительный камень руками мастеров Chopard превратился в ансамбль из 23 бриллиантов, 5 из которых весят свыше 20 карат. Вокруг этих 5 бриллиантов сопрезидент и креативный директор ювелирного департамента Chopard Каролина Шойфеле выстроила целую историю, наполненную поэтическими и метафорическими символами. Цветы, украшающие «Сад Калахари», - подсолнух с 50-тикаратным бриллиантом круглой огранки, анютины глазки с 26-каратным бриллиантом огранки «сердце», цветок банана с 25-каратным грушевидным бриллиантом, огненный мак с 20-каратным камнем огранки «кушон» и лилия с 21-каратным бриллиантом изумрудной огранки. Всего в ювелирное прочтение цветочной темы вошло 6 роскошных украшений, на создание которых ушел почти год непрерывной работы.