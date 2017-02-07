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Мода

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07 февраля 2017

Самые роскошные ювелирные коллекции этого года

Самые громкие новинки в мире Высокого ювелирного искусства

Параллельно с сезонными коллекциями haute couture в Париже, по традиции, презентуют достижения Высокого ювелирного искусства – уникальные собрания украшений, демонстрирующие высочайшее мастерство ювелиров и исключительное внимание Домов к выбору драгоценных камней. В обзоре ELLE – самые заметные новинки этого года.

CHANEL High Jewelry Coco Avant Chanel

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  • Самые роскошные ювелирные коллекции этого года | галерея [4] фото [2]
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  • Самые роскошные ювелирные коллекции этого года | галерея [4] фото [7]
  • Самые роскошные ювелирные коллекции этого года | галерея [4] фото [1]
  • Самые роскошные ювелирные коллекции этого года | галерея [4] фото [8]
  • Самые роскошные ювелирные коллекции этого года | галерея [4] фото [9]
  • Самые роскошные ювелирные коллекции этого года | галерея [4] фото [10]
  • Самые роскошные ювелирные коллекции этого года | галерея [4] фото [11]
  • Самые роскошные ювелирные коллекции этого года | галерея [4] фото [4]
  • Самые роскошные ювелирные коллекции этого года | галерея [4] фото [12]
  • Самые роскошные ювелирные коллекции этого года | галерея [4] фото [13]
  • Самые роскошные ювелирные коллекции этого года | галерея [4] фото [14]
  • Самые роскошные ювелирные коллекции этого года | галерея [4] фото [15]
  • Самые роскошные ювелирные коллекции этого года | галерея [4] фото [16]
  • Самые роскошные ювелирные коллекции этого года | галерея [4] фото [17]
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  • Самые роскошные ювелирные коллекции этого года | галерея [4] фото [51]
  • Самые роскошные ювелирные коллекции этого года | галерея [4] фото [52]
  • Самые роскошные ювелирные коллекции этого года | галерея [4] фото [53]
  • Самые роскошные ювелирные коллекции этого года | галерея [4] фото [54]
  • Самые роскошные ювелирные коллекции этого года | галерея [4] фото [55]
  • Самые роскошные ювелирные коллекции этого года | галерея [4] фото [56]
  • Самые роскошные ювелирные коллекции этого года | галерея [4] фото [6]

Традиции и символизм – неизменные атрибуты каждой вещи, выходящей под маркой Chanel. Система символов Дома, созданная его культовой основательницей, - часть легенды, очаровывающей поклонников бренда по всему миру. Новое напоминание о главных элементах, из которых слагается грандиозная вселенная Chanel, - коллекция Высокого ювелирного искусства Coco Avant Chanel, каждое украшение из которой носит имя одной из женщин, сыгравших важную роль в жизни знаменитой мадемуазель. В коллекции – 11 роскошных ювелирных сетов, транслирующих составляющие уникального стиля Коко Шанель – кружева и ленты, украшавшие шляпки дизайнера. Драгоценные ленты и кружева инкрустированы бриллиантами, морганитом, жемчугом, шпинелью, лунным камнем и розовыми сапфирами, составляющими узоры, в которых проглядываются очертания камелий, цветов и птиц. Асимметричные линии украшений – реверанс в сторону ювелирно-точного, архитектурного кроя платьев Chanel, совершивших настоящую модную революцию в XX веке и продолжающих завоевывать сердца миллионов поклонниц в XXI-м.

Chopard The Garden of Kalahari

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  • Самые роскошные ювелирные коллекции этого года | галерея [2] фото [6]
  • Самые роскошные ювелирные коллекции этого года | галерея [2] фото [2]
  • Самые роскошные ювелирные коллекции этого года | галерея [2] фото [4]
  • Самые роскошные ювелирные коллекции этого года | галерея [2] фото [5]
  • Самые роскошные ювелирные коллекции этого года | галерея [2] фото [1]
  • Самые роскошные ювелирные коллекции этого года | галерея [2] фото [3]

«Я нахожу эти камни фактурными, очень загадочными. Опалы красивы. Да, с ними тяжело работать, но зато результат искупает трудности», - рассказывает о центральном камне в новой коллекции Высокого ювелирного искусства арт-директор Dior Joaillerie Виктуар де Кастеллан. Выбор камня не случаен – опал считается талисманом, приносящим удачу и помогающим в поисках вдохновения. Разноцветные переливы камня вдохновляют ювелиров Dior уже более 10 лет и нашли отражение в 6 (не считая последней) коллекциях Высокого ювелирного искусства бренда. В Dior et d’Opales вошли 26 украшений: кольца, браслеты, серьги, колье и часы, при изготовлении которых в компанию к опалам подобрали роскошные самоцветы, оправленные белым, розовым или желтым золотом.

Dior et d'Opales

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  • Самые роскошные ювелирные коллекции этого года | галерея [3] фото [3]
  • Самые роскошные ювелирные коллекции этого года | галерея [3] фото [1]
  • Самые роскошные ювелирные коллекции этого года | галерея [3] фото [4]
  • Самые роскошные ювелирные коллекции этого года | галерея [3] фото [2]
  • Самые роскошные ювелирные коллекции этого года | галерея [3] фото [7]
  • Самые роскошные ювелирные коллекции этого года | галерея [3] фото [9]
  • Самые роскошные ювелирные коллекции этого года | галерея [3] фото [8]
  • Самые роскошные ювелирные коллекции этого года | галерея [3] фото [10]
  • Самые роскошные ювелирные коллекции этого года | галерея [3] фото [12]
  • Самые роскошные ювелирные коллекции этого года | галерея [3] фото [6]
  • Самые роскошные ювелирные коллекции этого года | галерея [3] фото [11]
  • Самые роскошные ювелирные коллекции этого года | галерея [3] фото [14]
  • Самые роскошные ювелирные коллекции этого года | галерея [3] фото [13]
  • Самые роскошные ювелирные коллекции этого года | галерея [3] фото [15]
  • Самые роскошные ювелирные коллекции этого года | галерея [3] фото [5]
  • Самые роскошные ювелирные коллекции этого года | галерея [3] фото [16]
  • Самые роскошные ювелирные коллекции этого года | галерея [3] фото [17]

История создания коллекции Высокого ювелирного искусства The Garden of Kalahari началась с обнаружения уникального алмаза The Queen of Kalahari весом 342 карата. Исключительный камень руками мастеров Chopard превратился в ансамбль из 23 бриллиантов, 5 из которых весят свыше 20 карат. Вокруг этих 5 бриллиантов сопрезидент и креативный директор ювелирного департамента Chopard Каролина Шойфеле выстроила целую историю, наполненную поэтическими и метафорическими символами. Цветы, украшающие «Сад Калахари», - подсолнух с 50-тикаратным бриллиантом круглой огранки, анютины глазки с 26-каратным бриллиантом огранки «сердце», цветок банана с 25-каратным грушевидным бриллиантом, огненный мак с 20-каратным камнем огранки «кушон» и лилия с 21-каратным бриллиантом изумрудной огранки. Всего в ювелирное прочтение цветочной темы вошло 6 роскошных украшений, на создание которых ушел почти год непрерывной работы.

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