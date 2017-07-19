Самые модные очки этого лета

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От 50-х до «Привета из будущего»
Стильные солнцезащитные очки могут спасти даже самый безнадежный лук. Надеваешь Cat eye, и ты француженка с Лазурного берега — стоит только повязать на голову платок и накрасить губы красной помадой. Квадратные Oversized моментально превратят вас в Мэри-Кейт Олсен, а квадратные Wayfayers — в Джулию Робертс. Но даже несмотря на то, что те же «кошачьи глаза» идут далеко не всем, в мире солнцезащитных очков тоже есть свои тренды. Рассказываем, какие.
Выбор ELLE: 1. Gucci, 2. Linda Farrow, 3. Giant Vintage
Каждый, кто надевает узкие прямоугольные или овальные очки, безнадежно ассоциируется у нас с героем Киану Ривза в «Матрице». Еще пару лет назад никто бы не осмелился даже примерить такие в магазине оптики, а сегодня за ними выстраиваются очереди. И, как показывает практика, эти космические очки идут почти всем. Правда, на то, чтобы к ним привыкнуть, понадобится какое-то время. Не гарантируем, что это случится быстро. Проверено.
Выбор ELLE: 1. Céline, 2. Retrosuperfuture, 3. George Keburia, 4. Dior
Кажется, фото голубых солнцезащитных очков с показа Céline весна/лето 2017 успело облететь все модные издания и прочно закрепиться в вишлистах всех it-girls планеты. И это неудивительно: голубой цвет линз — самый модный в этом сезоне. Правда, розовый, красный, желтый и фиолетовый тоже приветствуются. Советуем обратить внимание на минималистичные модели дизайнера George Keburia, пока его hello-from-future-glasses cтоят всего 5 тыс. р.
Выбор ELLE: 1. H&M Studio, 2. Ray-Ban, 3. Dior, 4. Quay Australia
Помните Джонни Деппа в «Страхе и ненависти в Лас-Вегасе»? Мы тоже. Более того, каждый раз надевая большие авиаторы (даже если они не желтые, как у Джонни, а прозрачные), мы чувствуем себя тем самым журналистом Раулем. И они, кстати, тоже медленно, но верно метят на почетное место в списке оправ, которые никогда не выйдут из моды. Или, по крайней мере, обязательно вернутся. Кстати, именно эта модель идеально подойдет обладательницам точеных скул — она визуально удлиняет лицо и делает его еще более выразительным. Да и купить их можно почти везде: такие модели представлены не только у Dior ($420), но и у H&M Studio (499 р.).
Выбор ELLE: 1. Anna-Karin Karlsson, 2. Dolce & Gabbana, 3. Gucci, 4. MYKITA
А вообще, в этом сезоне дизайнеры разделились на два фронта: одни решили ударить по минимализму, а другие —экспериментировать с формами, цветами, размерами, узорами и деталями. Чего стоит одна коллекция Gucci весна/лето 2017 с ее гигантскими золотыми ананасами, усыпанными стразами ($1240). А преданным поклонникам самых необычных оправ советуем обратиться к Anna-Karin Karlsson — у них на душках лежат леопарды, цветут розы и сидят попугаи.
Выбор ELLE: 1. Stella McCartney, 2. Adam Selman x Le Specs, 3. Thierry Lasry, 4. Tom Ford
Эти очки вошли в моду в 50-х годах XX века и с тех пор из нее не выходили. Но дизайнеры все равно умудряются каждый сезон заново изобретать велосипед: то у Cat eye увеличиваются «крылья», то уменьшаются линзы, то «выпрямляются» надбровные дуги… В общем, даже в такую, казалось бы, банальную модель они умудряются вдохнуть и второе, и третье, и четвертое дыхание. А наш абсолютный фаворит — total-black модель Le Specs в коллаборации с Адамом Сельманом (£67). С ними уже несколько месяцев не расстается Джиджи Хадид и все ее подружки.
Выбор ELLE: 1. Céline, 2. Gucci, 3. H&M Studio, 4. Vera Wang
Большие круглые, квадратные и овальные очки из моды не выйдут никогда, потому что это как минимум самый верный способ скрыть последствия веселой вечеринки, ведь они закрывают добрую половину лица. Именно поэтому их уже много лет подряд не снимают наши любимые сестры Олсен — они вечно выглядят так, будто накануне не спали всю ночь. И это тоже важная деталь их годами не меняющегося стиля. Главное, чтобы линзы были такими темными, чтобы сквозь них не проглядывали синяки под глазами.