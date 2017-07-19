Самые модные очки этого лета

Стильные солнцезащитные очки могут спасти даже самый безнадежный лук. Надеваешь Cat eye, и ты француженка с Лазурного берега — стоит только повязать на голову платок и накрасить губы красной помадой. Квадратные Oversized моментально превратят вас в Мэри-Кейт Олсен, а квадратные Wayfayers — в Джулию Робертс. Но даже несмотря на то, что те же «кошачьи глаза» идут далеко не всем, в мире солнцезащитных очков тоже есть свои тренды. Рассказываем, какие.

Уже некуда

Выбор ELLE: 1. Gucci, 2. Linda Farrow, 3. Giant Vintage

Каждый, кто надевает узкие прямоугольные или овальные очки, безнадежно ассоциируется у нас с героем Киану Ривза в «Матрице». Еще пару лет назад никто бы не осмелился даже примерить такие в магазине оптики, а сегодня за ними выстраиваются очереди. И, как показывает практика, эти космические очки идут почти всем. Правда, на то, чтобы к ним привыкнуть, понадобится какое-то время. Не гарантируем, что это случится быстро. Проверено.

Цветные линзы

Выбор ELLE: 1. Céline, 2. Retrosuperfuture, 3. George Keburia, 4. Dior

Кажется, фото голубых солнцезащитных очков с показа Céline весна/лето 2017 успело облететь все модные издания и прочно закрепиться в вишлистах всех it-girls планеты. И это неудивительно: голубой цвет линз — самый модный в этом сезоне. Правда, розовый, красный, желтый и фиолетовый тоже приветствуются. Советуем обратить внимание на минималистичные модели дизайнера George Keburia, пока его hello-from-future-glasses cтоят всего 5 тыс. р.

Авиаторы plus size

Выбор ELLE: 1. H&M Studio, 2. Ray-Ban, 3. Dior, 4. Quay Australia

Помните Джонни Деппа в «Страхе и ненависти в Лас-Вегасе»? Мы тоже. Более того, каждый раз надевая большие авиаторы (даже если они не желтые, как у Джонни, а прозрачные), мы чувствуем себя тем самым журналистом Раулем. И они, кстати, тоже медленно, но верно метят на почетное место в списке оправ, которые никогда не выйдут из моды. Или, по крайней мере, обязательно вернутся. Кстати, именно эта модель идеально подойдет обладательницам точеных скул — она визуально удлиняет лицо и делает его еще более выразительным. Да и купить их можно почти везде: такие модели представлены не только у Dior ($420), но и у H&M Studio (499 р.).

Буйство форм

Выбор ELLE: 1. Anna-Karin Karlsson, 2. Dolce & Gabbana, 3. Gucci, 4. MYKITA

А вообще, в этом сезоне дизайнеры разделились на два фронта: одни решили ударить по минимализму, а другие —экспериментировать с формами, цветами, размерами, узорами и деталями. Чего стоит одна коллекция Gucci весна/лето 2017 с ее гигантскими золотыми ананасами, усыпанными стразами ($1240). А преданным поклонникам самых необычных оправ советуем обратиться к Anna-Karin Karlsson — у них на душках лежат леопарды, цветут розы и сидят попугаи.

Кошачий глаз

Выбор ELLE: 1. Stella McCartney, 2. Adam Selman x Le Specs, 3. Thierry Lasry, 4. Tom Ford

Эти очки вошли в моду в 50-х годах XX века и с тех пор из нее не выходили. Но дизайнеры все равно умудряются каждый сезон заново изобретать велосипед: то у Cat eye увеличиваются «крылья», то уменьшаются линзы, то «выпрямляются» надбровные дуги… В общем, даже в такую, казалось бы, банальную модель они умудряются вдохнуть и второе, и третье, и четвертое дыхание. А наш абсолютный фаворит — total-black модель Le Specs в коллаборации с Адамом Сельманом (£67). С ними уже несколько месяцев не расстается Джиджи Хадид и все ее подружки.

Oversize

Выбор ELLE: 1. Céline, 2. Gucci, 3. H&M Studio, 4. Vera Wang