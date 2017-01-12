Самые известные бельгийские дизайнеры

Сегодня одному из самых успешных дизайнеров современности - Рафу Симонсу - исполнилось 49 лет. По случаю ELLE решил вспомнить других его соотечественников-бельгийцев, внесших неоспоримый вклад в fashion-индустрию.

Раф Симонс

Появлению одного из самых известных мировых дизайнеров мир моды обязан Мартину Маржеле. Именно увидев показ Маржелы, Раф Симонс решил переключиться с дизайна мебели на одежду в 1991 году и уже к 1995 году основал свой бренд мужской одежды. Что было дальше известно всем – в 2005 Симонс получил пост креативного директора Jil Sander, а семью годами позже занял пустующее место Джона Гальяно в Dior. Проработав 3 ультрауспешных года у руля одного из самых знаменитых модных Домов, Симонс оставил свой пост, чтобы сконцентрироваться на собственном бренде и увлечениях, выходящих за рамки модного мира. Впрочем, долго без контракта с крупным брендом дизайнер так и не продержался – теперь Симонс стоит у руля Calvin Klein и представит свою дебютную коллекцию в новом качестве в феврале на Неделе моды в Нью-Йорке

Анн Демельмейстер

В разговоре о бельгийской моде на ум чаще всего приходит знаменитая антверпенская шестерка, яркой представительницей которой является Анн Демельмейстер. Дизайнер, чье имя неразрывно ассоциируется с авангардной модой, достигла популярности почти сразу после выпуска из Королевской академии изящных искусств. В 1992 году Демельмейстер показала первую полноценную коллекцию в Париже, а в 1996 добавила к бренду Ann Demeulemeester еще и мужскую линейку. Ее визитной карточкой стали грубая кожа, черный цвет и сложный крой. Насколько успешным стал и является поныне бельгийский бренд можно судить хотя бы о том, что его то и дело вспоминает в своих песнях Канье Уэст – согласитесь, лучшего признания в поп-культуре придумать сложно.

Мартин Маржела

Армию поклонников Мартина Маржелы до сих пор можно узнать по четырем ровным стежкам на спине – альтернативе и полной противоположности китчевой логомании. Именно дизайнеру, намеренно скрывавшемуся от публики долгие годы, мы обязаны культом деконструктивизма, набравшего не один десяток последователей. Свой бренд Maison Martin Margiela выпускник Королевской академии изящных искусств основал в 1988 году, показав в пику классическому пониманию моды вещи, сшитые из мясницких фартуков, тюли, разбитых тарелок, кожаных перчаток, галстуков, игральных карт и выкрашенного денима. Все эти предметы позже нашли отражение в кутюрной коллекции Дома – Artisanal. В 2009 году Маржела оставил бренд, чтобы сконцентрироваться на карьере художника. Все, что произошло с Maison Martin Margiela после, уже можно назвать новейшей историей марки. Вещи, выпущенные креативной командой бренда и сменившим Маржелу Джона Гальяно хоть и транслируют эстетику Дома, но, по заверению преданных поклонников дизайнера, уже перестали быть объектом культа, под знаком которого прошли 90-е и 2000-е. К слову, главное открытие последних лет – креативный директор Balenciaga и собственной марки Vetements Демна Гвасалия – тоже воспитанник Маржелы, за что ему следует сказать отдельное спасибо.

Дрис Ван Нотен

Еще один член Антверпенской шестерки – Дрис ван Нотен – начал свою карьеру с создания мужской одежды, добавив к бренду женскую линейку в далеком 1987 году. Несмотря на общий бэкграунд ван Нотен не стремился культивировать мрачные готические образы, ставшие знаковыми для его коллег по академии. Авангардная мода в его прочтении – это микс принтов и четко выверенный крой, за что в 2005 году он был удостоен звания одного из самых интеллектуальных модных дизайнеров по версии New York Times. К слову, в числе его самых преданных фанатов значится все тот же Канье Уэст, компанию которому составляют Кейт Бланшетт, Джулия Робертс, Рианна, королева Бельгии Матильда и многие другие знаменитости.

Крис ван Аш

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