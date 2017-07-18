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    Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

    18 июля 2017Личагина Полина

    С чем носить юбку-солнце

    ELLE — о модном тренде лета

    Юбка-солнце — один из непреходящих трендов лета, вещь, всегда остающаяся актуальной. В наступившем сезоне в моде яркие юбки-солнце с оборками, броскими принтами, красные, черные и белые, а также в модных оттенках лета — апельсиновом и цвета молодой травы. С чем носить юбку-солнце — на фото нескольких модных образов лета 2017.

    Вечером

    С чем носить юбку солнце

    Выбор ELLE: юбка Alaia, боди Alice+Olivia, серьги Stephen Webster, лодочки Vetements

    Классическую черную юбку модно носить с черным топом или контрастным ярким вариантом — оттенки фуксии, кобальта, сочного апельсина в этом сезоне особенно популярны. Черная юбка-солнце лучше всего подойдет для вечернего выхода с черными или кремовыми лодочками, при этом образ можно дополнить серебристым клатчем и создающей акцент бижутерией.

    Днем

    С чем носить красную юбку солнце

    Выбор ELLE: юбка Vanessa Seward, топ Joseph, туфли Gianvito Rossi, солнцезащитные очки Acne Studios

    Красную юбку-солнце длиной ниже колена можно смело носить и в офис, и на воскресный шопинг, и на бранч с подругами, дополнив ее полосатым топом в морском стиле и соломенной шляпой, как у истинной парижанки. Красная юбка всегда в моде, а развевающаяся на ветру модель особенно прекрасно смотрится в городе. К красной юбке-солнце отлично подойдут эспадрильи в тон!

    На пляж

    С чем носить белую юбку солнце

    Выбор ELLE: юбка H&M, топ Apiece Apart, эспадрильи Manebi, пляжная сумка Truss

    Отправляясь этим летом на пляжные каникулы с целью произвести фурор на набережных, следует не забыть белую юбку-солнце в пол. Многие часто задаются вопросом, с чем носить юбку-солнце в пол, и в этом сезоне дизайнеры рекомендуют придерживаться максимально демократичного стиля. Вьетнамки или слайдеры, минималистичный однотонный топ на тонких бретелях, сумка-шоппер яркого оттенка и массивные солнцезащитные очки составят отличный тандем.

    На красную ковровую дорожку

    Юбка солнце с чем носить фото

    Выбор ELLE: юбка Valentino, топ Roland Mouret, сумка Chloe, кольцо Tiffany & Co.

    Лето, как известно, время громких светских мероприятий и возможности показать себя. Для такого особого случая больше подойдет юбка-солнце с броским принтом. Геометрический или цветочный, он непременно привлечет к себе внимание, подчеркнув длину ног и элегантность образа. К пышной цветастой юбке-солнце необходимо продумать броское ювелирное украшение и клатч.

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