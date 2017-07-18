Юбка-солнце — один из непреходящих трендов лета, вещь, всегда остающаяся актуальной. В наступившем сезоне в моде яркие юбки-солнце с оборками, броскими принтами, красные, черные и белые, а также в модных оттенках лета — апельсиновом и цвета молодой травы. С чем носить юбку-солнце — на фото нескольких модных образов лета 2017.

Вечером

Выбор ELLE: юбка Alaia, боди Alice+Olivia, серьги Stephen Webster, лодочки Vetements

Классическую черную юбку модно носить с черным топом или контрастным ярким вариантом — оттенки фуксии, кобальта, сочного апельсина в этом сезоне особенно популярны. Черная юбка-солнце лучше всего подойдет для вечернего выхода с черными или кремовыми лодочками, при этом образ можно дополнить серебристым клатчем и создающей акцент бижутерией.

Днем

Выбор ELLE: юбка Vanessa Seward, топ Joseph, туфли Gianvito Rossi, солнцезащитные очки Acne Studios

Красную юбку-солнце длиной ниже колена можно смело носить и в офис, и на воскресный шопинг, и на бранч с подругами, дополнив ее полосатым топом в морском стиле и соломенной шляпой, как у истинной парижанки. Красная юбка всегда в моде, а развевающаяся на ветру модель особенно прекрасно смотрится в городе. К красной юбке-солнце отлично подойдут эспадрильи в тон!

На пляж

Выбор ELLE: юбка H&M, топ Apiece Apart, эспадрильи Manebi, пляжная сумка Truss

Отправляясь этим летом на пляжные каникулы с целью произвести фурор на набережных, следует не забыть белую юбку-солнце в пол. Многие часто задаются вопросом, с чем носить юбку-солнце в пол, и в этом сезоне дизайнеры рекомендуют придерживаться максимально демократичного стиля. Вьетнамки или слайдеры, минималистичный однотонный топ на тонких бретелях, сумка-шоппер яркого оттенка и массивные солнцезащитные очки составят отличный тандем.

На красную ковровую дорожку

Выбор ELLE: юбка Valentino, топ Roland Mouret, сумка Chloe, кольцо Tiffany & Co.