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Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

14 июня 2017Личагина Полина

С чем носить сапоги-чулки стрейч

ELLE о модном тренде с подиумов

Показы весенне-летних коллекций 2017 ознаменовались новым трендом, многих удивившим, а у многих вызвавшим ностальгию по юным годам. Сапоги-чулки стрейч были модны в начале 1990-х, и тогда преимущественно из лайкры и бархата. В этом сезоне растягивается и кожа, и замша, и современные технологичные ткани. На примере фото из свежих коллекций дизайнеров ELLE разобрался, с чем носить сапоги-чулки стрейч этим летом.

С чем носить сапоги-чулки стрейч

Эмили Ратаковски, Рози Хантингтон-Уайтли, Джиджи Хадид, Кара Делевинь

Стрейчевые сапоги, как называют их в индустрии, постоянно возвращаются в моду, потому что очень эффектно смотрятся на женской ноге, подчеркивая ее длину и грацию. Как правило, подобная обувь выполнена из мягких податливых материалов, благодаря которым она и ногу плотно облегает, и добавляет образу легкость и изящество.

Длина стрейчевых сапог может варьироваться от высоких ботфортов выше колена до более элегантных ботильонов, едва прикрывающих щиколотку. Если длинные варианты больше подходят обладательницам худых лодыжек, то укороченные модели вполне подойдут и более полным девушкам невысокого роста.

Сапоги-чулки стрейч

Кендалл Дженнер, Оливия Полермо, Дженнифер Лопес, Кейт Босуорт

Фото сапог-чулков стрейч средней длины мелькали в этом сезоне в дайджестах главных модных показов уж очень часто, провозглашая моду на подчеркнутую женственность и сексапильность. Носить их можно и днем, и вечером, в зависимости от повода и подобранного к ним гардероба. Любительницам более изысканного стиля понравятся варианты из кружева и сетки, соблазнительницам придутся по вкусу многочисленные вариации красного цвета с острым носом и на шпильке, а более сдержанные поклонницы минималистичной моды обратят внимание на многочисленные варианты из замши и кожи черного и серого оттенков с оригинальным каблуком.

С чем носить сапоги-чулки стрейч фото

Выбор ELLE: 1. Dolce&Gabbana; 2. Fendi; 3. Balenciaga; 4. Burberry; 5. Vetements; 6. Fendi

Ботфорты стрейч - еще один модный тренд сезона наравне с сапогами-чулками стрейч. Ботфорты, как правило, имеют завидной высоты каблук или сексапильную шпильку, однако любительницы более демократичного спортивного стиля в одежде тоже найдут для себя компромиссный вариант на флатформе. С чем носить ботфорты стрейч? Как правило, с коротким платьем или мини-юбкой и приталенным жакетом.

С чем носить ботфорты стрейч

Выбор ELLE: 1. Nicholas Kirkwood; 2. Valentino; 3. Rick Owens; 4. Stuart Weitzman; 5. Givenchy; 6. Jimmy Choo

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