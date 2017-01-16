Еще несколько лет назад кожаные брюки были трендом и регулярно сметались со всех прилавков. Казалось бы, за столько лет они должны были надоесть, а врата в мир моды закрыться, но мы и не думаем прощаться с любимыми легинсами, они поселились в нашем гардеробе всерьез и надолго, став базовым предметом одежды и безусловным мастхэвом. И это не удивительно, ведь по универсальности и практичности кожаные брюки можно сравнить с джинсами, только вот смотрятся они более женственно и соблазнительно. Поход в кино, на каток, выставку, клуб или свидание - кожаные брюки будут уместны везде. Если вы собираетесь в поездку на несколько дней и набирать много вещей не хочется, кожаные брюки — идеальный вариант. И все-таки, с чем носить кожаные брюки в новом 2017 году? Днем их можно надеть с любой футболкой, кардиганом или белой рубашкой, а вечером с той же белой рубашкой, достаточно накрасить губы красной помадой и дополнить комплект массивными серьгами и можно отправляться на тусовку. Еще один важный вопрос — с какой обувью носить кожаные брюки. Кеды, грубые ботинки, элегантные лодочки, лоферы или грогги – легинсы абсолютно неприхотливы. Еще один плюс — кожаные брюки крайне практичный предмет гардероба — любой нюанс можно устранить с помощью влажной салфетки. Так что, отправляясь на weekend, с собой можно совершенно спокойно можно взять только одну пару брюк, если они кожаные.