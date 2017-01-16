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Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

16 января 2017

С чем носить кожаные брюки

На примере модели TopShop из коллекции Unique ELLE рассмотрел, с чем носить кожаные брюки в этом сезоне

Еще несколько лет назад кожаные брюки были трендом и регулярно сметались со всех прилавков. Казалось бы, за столько лет они должны были надоесть, а врата в мир моды закрыться, но мы и не думаем прощаться с любимыми легинсами, они поселились в нашем гардеробе всерьез и надолго, став базовым предметом одежды и безусловным мастхэвом. И это не удивительно, ведь по универсальности и практичности кожаные брюки можно сравнить с джинсами, только вот смотрятся они более женственно и соблазнительно. Поход в кино, на каток, выставку, клуб или свидание - кожаные брюки будут уместны везде. Если вы собираетесь в поездку на несколько дней и набирать много вещей не хочется, кожаные брюки — идеальный вариант. И все-таки, с чем носить кожаные брюки в новом 2017 году? Днем их можно надеть с любой футболкой, кардиганом или белой рубашкой, а вечером с той же белой рубашкой, достаточно накрасить губы красной помадой и дополнить комплект массивными серьгами и можно отправляться на тусовку. Еще один важный вопрос — с какой обувью носить кожаные брюки. Кеды, грубые ботинки, элегантные лодочки, лоферы или грогги – легинсы абсолютно неприхотливы. Еще один плюс — кожаные брюки крайне практичный предмет гардероба — любой нюанс можно устранить с помощью влажной салфетки. Так что, отправляясь на weekend, с собой можно совершенно спокойно можно взять только одну пару брюк, если они кожаные.

По делу

Те времена, когда деловая встреча и строгий дресс-код шли рука об руку, благополучно уходят в прошлое, уступая место более элегантным и неформальным решениям. Кожаные брюки в сочетании с брогами выглядят достаточно строго, но одновременно с этим нескучно. такой образ подойдет и для серьезной встречи, и для похода на выставку или в кино с друзьями.

С чем носить кожаные брюки

Кожаные брюки TopShop Unique, пальто Chloe, сумка Dolce&Gabbana, водолазка Rejina Pyo, шапка Etoile Isabel Marant, шарф Alexander McQueen, броги Ash

На выход

Запланирован поход в театр или ресторан? Не слишком ли смело надеть кожаные брюки? Безусловно, мы должны уважать дресс-код, предусмотренный тем или иным заведением. Поэтому рекомендуем дополнить образ вещами из роскошных материалов: шелка и бархата. Аристократичный характер этих тканей укротит непокорный байкерский нрав легинсов. А еще бархат - один из главных трендов сезона.

С чем носить кожаные брюки

Кожаные брюки TopShop Unique, топ Сarine Gilson, блейзер ALICE + OLIVIA, ботильоны Aquazzura, сумка Lanvin

На релаксе

Воскресные прогулки в парке или по городу позволяют нам расслабиться и зарядиться энергией на всю неделю, а чтобы чувствовать себя максимально комфортно и свободно в качестве альтернативы джинсам наденьте кожаные брюки. Они идеально впишутся в Casual образ с кедами, футболкой и рубашкой.

С чем носить кожаные брюки

Кожаные брюки TopShop Unique, кеды Adidas Original, пальто Mr&Mrs Italy, футболка The Row, рубашка M.i.h Jeans, сумка Clare V, кепка Eugenia Kim

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