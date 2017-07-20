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    20 июля 2017Личагина Полина

    С чем носить длинную рубашку

    ELLE о практичном тренде лета

    Длинная рубашка этим летом - вещь незаменимая. Удивительно многофункциональная, она подойдет и для офиса, и для пляжа, заменив и блейзер, и тунику, и любимое платье, став вполне самостоятельным предметом летнего гардероба. На примере длинной белой рубашки H&M Studio ELLE выбрал четыре актуальных образа наступившего сезона, демонстрирующих, с чем носить женскую длинную рубашку этим летом.

    С поясом

    С чем носить длинную рубашку

    Выбор ELLE: леггинсы Joseph, мюли ZARA, пояс Rag&Bone, сумка-шоппер Balenciaga

    Многие недолго думают о том, с чем носить длинную рубашку в жаркую погоду, просто-напросто затягивая поверх нее стильный пояс и надевая на ноги удобные лоферы или босоножки на плоской подошве. Для тех, кому такой вариант кажется излишне откровенным, стилисты предлагают надевать укороченные леггинсы - контрастные или в тон.

    Со скинни-джинсами

    Длинная рубашка женская с чем носить

    Выбор ELLE: джинсы Givenchy, босоножки Alexander McQueen, сумка Sophie Anderson, солнцезащитные очки Gucci

    Похожий альянс создадут с длинной рубашкой и скинни-джинсы в светлом дениме. Идеальный ансамбль для офисной пятницы - демократичный и минималистичный. Белую рубашку можно носить со светлыми джинсами, а джинсовую рубашку, наоборот, с белыми джинсами. С джинсами также будет отлично смотреться рубашка в клетку или в полоску.

    С макси-юбкой

    С чем носить длинную рубашку фото

    Выбор ELLE: юбка See by Chloe, лодочки Aquazzura, сумка Lanvin, солнцезащитные очки Acne Studios

    Необычная пара, которую в последнее время можно часто заметить на городских улицах: длинная рубашка и юбка-макси. С чем носить длинную рубашку поверх длинной юбки, создающей эффект летнего сарафана с каскадами, подскажут фото с мировых подиумов. Такой вариант требует светлых и пастельных оттенков, плавно перетекающих друг в друга.

    C купальником

    С чем носить длинную белую рубашку

    Выбор ELLE: бикини Lisa Marie Fernandez, шляпа Eugenia Kim, вьетнамки Aldo, очки Chloe

    Белая длинная рубашка пригодится и на пляже - например, для ланча на террасе кафе после очередного сеанса солнечных ванн. Неприхотливая вещь легко набрасывается поверх бикини и позволяет не задумываться о юбке или брюках, становясь совершенно самостоятельным элементом пляжного дресс-кода этим летом.

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