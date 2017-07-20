Длинная рубашка этим летом - вещь незаменимая. Удивительно многофункциональная, она подойдет и для офиса, и для пляжа, заменив и блейзер, и тунику, и любимое платье, став вполне самостоятельным предметом летнего гардероба. На примере длинной белой рубашки H&M Studio ELLE выбрал четыре актуальных образа наступившего сезона, демонстрирующих, с чем носить женскую длинную рубашку этим летом.

С поясом

Выбор ELLE: леггинсы Joseph, мюли ZARA, пояс Rag&Bone, сумка-шоппер Balenciaga

Многие недолго думают о том, с чем носить длинную рубашку в жаркую погоду, просто-напросто затягивая поверх нее стильный пояс и надевая на ноги удобные лоферы или босоножки на плоской подошве. Для тех, кому такой вариант кажется излишне откровенным, стилисты предлагают надевать укороченные леггинсы - контрастные или в тон.

Со скинни-джинсами

Выбор ELLE: джинсы Givenchy, босоножки Alexander McQueen, сумка Sophie Anderson, солнцезащитные очки Gucci

Похожий альянс создадут с длинной рубашкой и скинни-джинсы в светлом дениме. Идеальный ансамбль для офисной пятницы - демократичный и минималистичный. Белую рубашку можно носить со светлыми джинсами, а джинсовую рубашку, наоборот, с белыми джинсами. С джинсами также будет отлично смотреться рубашка в клетку или в полоску.

С макси-юбкой

Выбор ELLE: юбка See by Chloe, лодочки Aquazzura, сумка Lanvin, солнцезащитные очки Acne Studios

Необычная пара, которую в последнее время можно часто заметить на городских улицах: длинная рубашка и юбка-макси. С чем носить длинную рубашку поверх длинной юбки, создающей эффект летнего сарафана с каскадами, подскажут фото с мировых подиумов. Такой вариант требует светлых и пастельных оттенков, плавно перетекающих друг в друга.

C купальником

Выбор ELLE: бикини Lisa Marie Fernandez, шляпа Eugenia Kim, вьетнамки Aldo, очки Chloe