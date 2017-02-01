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Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

01 февраля 2017

Руководство к действию: Софи Елисеева о модных сочетаниях сезона

Как превратить привычный образ в ультраактуальный

В моде только и разговоров о том, что на смену гениальным дизайнерам пришли талантливые стилисты, а место новых силуэтов заняли поиски оригинальных сочетаний. По просьбе ELLE, Софи Елисеева примерила несколько образов с привычными предметами гардероба и рассказала, как собрать из них стильные комплекты, добавив пару актуальных деталей.

На деловую встречу

Софи Елисеева

Костюм Boss, кеды Vans

Строгий брючный костюм разбавьте футболкой или джемпером с высоким горлом на молнии, добавьте кеды и отправляйтесь с делового обеда на встречу с друзьями.

На бранч с подругами

Софи Елисеева

Трикотажный костюм Boss

трикотажа Создайте образ в стиле гранж, надев рубашку оверсайз с длинными рукавами поверх трикотажного костюма, а сверху косуху. Многослойность снова «работает».

На романтический ужин

Софи Елисеева

Платье, босоножки - Boss, пояс - собственность Софи

Широкий ремень поверх элегантного платья придаст нужное в этом сезоне настроение 80-х. Усильте эффект добавив крупные клипсы в духе сериала «Династия».

На вечеринку

Софи Елисеева

Платье Philipp Plein

Наденьте под платье топ с рукавами сеткой или водолазку, дополните образ носками выглядывающими из грубых ботинок. Смело отправляйтесь в таком образе на модную вечеринку.

На модный показ

Софи Елисеева

Платье Boss, куртка Levi's, серьга, ботильоны - собственность Софи

ФОТОNikita Shaletin

Сбавьте гламурность платья надев под него худи или футболку. В таком образе вы точно пройдете модный фэйс контроль.

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