В моде только и разговоров о том, что на смену гениальным дизайнерам пришли талантливые стилисты, а место новых силуэтов заняли поиски оригинальных сочетаний. По просьбе ELLE, Софи Елисеева примерила несколько образов с привычными предметами гардероба и рассказала, как собрать из них стильные комплекты, добавив пару актуальных деталей.

На деловую встречу

Костюм Boss, кеды Vans

Строгий брючный костюм разбавьте футболкой или джемпером с высоким горлом на молнии, добавьте кеды и отправляйтесь с делового обеда на встречу с друзьями.

На бранч с подругами

Трикотажный костюм Boss

трикотажа Создайте образ в стиле гранж, надев рубашку оверсайз с длинными рукавами поверх трикотажного костюма, а сверху косуху. Многослойность снова «работает».

На романтический ужин

Платье, босоножки - Boss, пояс - собственность Софи

Широкий ремень поверх элегантного платья придаст нужное в этом сезоне настроение 80-х. Усильте эффект добавив крупные клипсы в духе сериала «Династия».

На вечеринку

Платье Philipp Plein

Наденьте под платье топ с рукавами сеткой или водолазку, дополните образ носками выглядывающими из грубых ботинок. Смело отправляйтесь в таком образе на модную вечеринку.

На модный показ

Платье Boss, куртка Levi's, серьга, ботильоны - собственность Софи ФОТО Nikita Shaletin