Программа максимум: как выглядеть стильно зимой и не замерзнуть

Зима в наших широтах в этом году мало чем отличается от места действия фильма ужасов «Оно» - под ногами или скрипучий ледовый настил, по которому нельзя пройти без риска расшибиться, или снежно-грязевое месиво по колено, из-за которого мы добираемся на работу на полчаса дольше обычного. В лицо летят тысячи ледовых нано-кинжалов, за шею задувает зловещий ветер ― да уж, наша погода сегодня страшнее любого чудовища. Поэтому задача, как выглядеть стильно зимой и не замерзнуть, кажется практически невыполнимой ― разве можно выйти наружу в чем-то кроме громоздкого пуховика или тяжеленной шубы и выжить? Отвечаем ― еще как! Недаром модные бренды все чаще начинают финансировать разработку новых тканей ― устойчивых к ветру, влаге, морозу и при этом легких и со всеми функциями климат-контроля. Но кроме верхней одежды вам на помощь в борьбе с холодом придут и правильно подобранные свитера ― благо в этом сезоне теплый трикотаж в самом авангарде моды.

Пальто + свитер

Джемпер, Topshop Sno; пальто, Madewell; сумка, Proenza Schouler; перчатки, Diesel; джинсы, M.i.h Jeans; ботильоны, Christian Louboutin

Этот вариант, конечно, не спасет вас в -15 °C, но для неопределенных заморозков вокруг нуля ― в самый раз. Под пальто из верблюжьей шерсти с V-образным вырезом надевайте свитер с высоким горлом на молнии ― сочетание спортивного и классического стилей в этом наряде выглядит очень свежо. Джинсы с необработанным краем, высокие ботильоны, теплые перчатки из натуральной кожи ― вот вам и ответ на вопрос, как выглядеть стильно зимой.

Дубленка

Дубленка, Balenciaga; водолазка, Étoile Isabel Marant; ботильоны, Stuart Weiztman; шапка, N.Pearl; брюки, Paper London; сумка, 3.1 Phillip Lim

Короткая дубленка спасет вас при температуре от -5°C до -10 °C, но главное тут ― с умом подобрать то, что еще вы хотите добавить в образ. Отложите юбку и блузку до более благоприятных времен, сделайте выбор в пользу шерстяных брюк и теплой водолазки. Чтобы дубленка-косуха не смотрелась инородным телом рядом с классикой, добавьте ботильоны из сияющей кожи и сумку с необычной фурнитурой.

Пуховое пальто

Пуховик, Stella McCartney; шарф, Johnstons of Elgin; топ, The Elder Statesman; сумка, Saint Laurent; ботильоны, Rag & Bone

Как выглядеть модно и стильно зимой, оставаясь при этом надежно защищенной от любых погодных катаклизмов? Легко ― просто наденьте пуховое пальто. Еще несколько лет назад нас бы за такой совет высеяли ― длинные громоздкие пуховики были уместны разве что у продавщиц на продуктовых рынках. Спасибо полярному вихрю, который терроризирует Европу и Америку уже пару сезонов ― дизайнеры на своем опыте, выяснили, что такое суровые морозы и беспощадный ветер, и ввели в моду теплейшие пуховые пальто. Главное их достоинство ― длина: она позволяет надеть хоть короткую юбку. Но мы рекомендуем остановится на плиссированной миди. А вот наверх можно надеть и что-то более открытое ― 90% пуха точно защитят ваши руки от мороза.

Короткий пуховик

Шапка, Rag & Bone; пуховик, McQ Alexander McQueen; перчатки, Moschino; платье, Lost Ink; сумка, Givenchy; ботинки, Topshop

Наверняка, у вас уже есть похожий или точно такой же короткий пуховик ― только носите вы его на прогулку с собакой или пробежку в парке, со спортивными брюками или джинсами. Вы явно недооцениваете возможности этой куртки ― ее можно надеть даже на свидание, если сочетать с элегантным трикотажным платьем. Только обувь на каблуках будет выглядеть в таком ансамбле не на своем месте ― слишком формальная. Лучше надеть ботинки-хайкеры, которые этой зимой на пике популярности у всех модных брендов.

Пуховый бомбер

Платье, Balenciaga; сумка, Fendi; пуховик, Stella McCartney; серьги, Elizabeth and James; шапка, Maison Michel; ботильоны, Tabitha Simmons

Не ищите ответ на вопрос «как выглядеть стильно зимой 2017 года» в прошлогодних коллекциях ― только этот сезон отличается нашествием пуховых бомберов. Чем он будет более гигантским в плечах, тем лучше ― тем более что под этими объемными рукавами можно спрятать такие же модные рукава трикотажного платья. Деликатные украшения и сумка с шипами добавят образу финальные штрихи.

Парка

Ботфорты, Fendi; парка, Yves Salomon; шапка, The Elder Statesman; шорты, A.P.C. Atelier de Production et de Création; сумка, Valentino; пуловер, Joseph