Готовы ли вы к переменам? тест ELLE
Выбор подарков лучший презент на праздники - какой он?
Золотой глобус-2017 итоги кинопремии
Гороскоп на 2017 год от Александра Литвина
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

вход

Рассылка ElleiPad версия

Полная версия

Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

12 января 2017

Программа максимум: как выглядеть стильно зимой и не замерзнуть

Парки, бомберы, пуховики - остаемся верными моде при любых температурных аномалиях

Зима в наших широтах в этом году мало чем отличается от места действия фильма ужасов «Оно» - под ногами или скрипучий ледовый настил, по которому нельзя пройти без риска расшибиться, или снежно-грязевое месиво по колено, из-за которого мы добираемся на работу на полчаса дольше обычного. В лицо летят тысячи ледовых нано-кинжалов, за шею задувает зловещий ветер ― да уж, наша погода сегодня страшнее любого чудовища. Поэтому задача, как выглядеть стильно зимой и не замерзнуть, кажется практически невыполнимой ― разве можно выйти наружу в чем-то кроме громоздкого пуховика или тяжеленной шубы и выжить? Отвечаем ― еще как! Недаром модные бренды все чаще начинают финансировать разработку новых тканей ― устойчивых к ветру, влаге, морозу и при этом легких и со всеми функциями климат-контроля. Но кроме верхней одежды вам на помощь в борьбе с холодом придут и правильно подобранные свитера ― благо в этом сезоне теплый трикотаж в самом авангарде моды.

Пальто + свитер

Как выглядеть стильно зимой и не замерзнуть

Джемпер, Topshop Sno; пальто, Madewell; сумка, Proenza Schouler; перчатки, Diesel; джинсы, M.i.h Jeans; ботильоны, Christian Louboutin

Этот вариант, конечно, не спасет вас в -15 °C, но для неопределенных заморозков вокруг нуля ― в самый раз. Под пальто из верблюжьей шерсти с V-образным вырезом надевайте свитер с высоким горлом на молнии ― сочетание спортивного и классического стилей в этом наряде выглядит очень свежо. Джинсы с необработанным краем, высокие ботильоны, теплые перчатки из натуральной кожи ― вот вам и ответ на вопрос, как выглядеть стильно зимой.

Дубленка

Как выглядеть стильно зимой и не замерзнуть

Дубленка, Balenciaga; водолазка, Étoile Isabel Marant; ботильоны, Stuart Weiztman; шапка, N.Pearl; брюки, Paper London; сумка, 3.1 Phillip Lim

Короткая дубленка спасет вас при температуре от -5°C до -10 °C, но главное тут ― с умом подобрать то, что еще вы хотите добавить в образ. Отложите юбку и блузку до более благоприятных времен, сделайте выбор в пользу шерстяных брюк и теплой водолазки. Чтобы дубленка-косуха не смотрелась инородным телом рядом с классикой, добавьте ботильоны из сияющей кожи и сумку с необычной фурнитурой.

Пуховое пальто

Как выглядеть стильно зимой и не замерзнуть

Пуховик, Stella McCartney; шарф, Johnstons of Elgin; топ, The Elder Statesman; сумка, Saint Laurent; ботильоны, Rag & Bone

Как выглядеть модно и стильно зимой, оставаясь при этом надежно защищенной от любых погодных катаклизмов? Легко ― просто наденьте пуховое пальто. Еще несколько лет назад нас бы за такой совет высеяли ― длинные громоздкие пуховики были уместны разве что у продавщиц на продуктовых рынках. Спасибо полярному вихрю, который терроризирует Европу и Америку уже пару сезонов ― дизайнеры на своем опыте, выяснили, что такое суровые морозы и беспощадный ветер, и ввели в моду теплейшие пуховые пальто. Главное их достоинство ― длина: она позволяет надеть хоть короткую юбку. Но мы рекомендуем остановится на плиссированной миди. А вот наверх можно надеть и что-то более открытое ― 90% пуха точно защитят ваши руки от мороза.

Короткий пуховик

Как выглядеть стильно зимой и не замерзнуть

Шапка, Rag & Bone; пуховик, McQ Alexander McQueen; перчатки, Moschino; платье, Lost Ink; сумка, Givenchy; ботинки, Topshop

Наверняка, у вас уже есть похожий или точно такой же короткий пуховик ― только носите вы его на прогулку с собакой или пробежку в парке, со спортивными брюками или джинсами. Вы явно недооцениваете возможности этой куртки ― ее можно надеть даже на свидание, если сочетать с элегантным трикотажным платьем. Только обувь на каблуках будет выглядеть в таком ансамбле не на своем месте ― слишком формальная. Лучше надеть ботинки-хайкеры, которые этой зимой на пике популярности у всех модных брендов.

Пуховый бомбер

Как выглядеть стильно зимой и не замерзнуть

Платье, Balenciaga; сумка, Fendi; пуховик, Stella McCartney; серьги, Elizabeth and James; шапка, Maison Michel; ботильоны, Tabitha Simmons

Не ищите ответ на вопрос «как выглядеть стильно зимой 2017 года» в прошлогодних коллекциях ― только этот сезон отличается нашествием пуховых бомберов. Чем он будет более гигантским в плечах, тем лучше ― тем более что под этими объемными рукавами можно спрятать такие же модные рукава трикотажного платья. Деликатные украшения и сумка с шипами добавят образу финальные штрихи.

Парка

Как выглядеть стильно зимой и не замерзнуть

Ботфорты, Fendi; парка, Yves Salomon; шапка, The Elder Statesman; шорты, A.P.C. Atelier de Production et de Création; сумка, Valentino; пуловер, Joseph

Собираясь в такую погоду на работу, можно часами простоять у шкафа ― что бы такого надеть, чтобы было и тепло, и чтобы не выглядеть при этом исследователем полярного полюса? На самом деле, достаточно вложиться в хорошую парку и все эти проблемы уйдут сами собой ― эта зимняя-куртка очень теплая благодаря меху и всегда удлиненная. А значит под нее можно надеть даже короткую юбку или шорты из шерстяного меланжа. Сапоги-ботфорты защитят от холода ноги, а длинный свитер будет работать против морозов в паре с паркой. Такой наряд вполне подходит под дресс-код смарт кэжуал и станет идеальной повседневной формулой для женщины, которая хочет выглядеть стильно зимой.

Мисс совершенство: с чем носить платья зимойСамые известные бельгийские дизайнеры

ELLE проекты

Основной инстинктСекреты соблазнения, которые должна знать каждая девушка
Стеша Маликова успевает все!Участвуйте в конкурсе и выигрывайте стильные призы
Французская легендаГорнолыжный отдых для всей семьи
Все лучшее сразуБьюти-подарки, которые приятно себе позволить

Читайте также

ПрактикаВ интересном положении: зимняя одежда для беременных
ПрактикаС чем носить леопардовую куртку
ПрактикаПятый элемент: с чем носить кардиган
ПрактикаВоенное дело: стиль милитари

ELLE рекомендует

Лучшее на Elle

Звездный стильПошли по верхам: зимняя одежда звезд
ПрактикаГимнастика для лица: как привести кожу в тонус
ПсихологияУроки буддизма: 20 правил на пути к счастью
КиноФильм недели: «Ла-Ла Ленд»
ПрактикаЛучшие продукты для лица не дороже 1 500 рублей
ТрендыВаше сиятельство: глиттер-стробинг
Практика10 процедур, последствия которых лучше переждать дома
ПрактикаПартия зеленых: бьюти-продукты главного цвета 2017 года
Кино10 сериалов, которые можно пересматривать бесконечно
КиноДорога к «Оскару»: лучшие фильмы
ЕдаПод бой курантов: 7 оригинальных рецептов к Новому году
ПрактикаМакияж на Новый год 2017
Подпишитесь на нашу рассылкуРассылка ELLE
Цифровая версия журнала
Печатная
версия журналаОформить подписку
Мобильное приложение Elle.ru
БРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

Все статьи
© 2006-2016 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
Извините, произошла ошибка!
Попробуйте еще раз
Поздравляем!
Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно.
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.