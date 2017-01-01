Портрет в интерьере: одежда для дома

Сомневаемся, что люди, которые подбирают домашнюю одежду под стиль своего интерьера, действительно существуют ― разве что на Верхнем Ист-Сайде на Манхеттене. Но в ленивые январские праздники можно развлечь себя именно такими переодеваниями ― согласитесь, это должно быть приятно, чувствовать себя в полной гармонии со своим уютным домом. Мы сделали небольшое исследование и выяснили, какая модная домашняя одежда подходит к разным направлениям в современном интерьере ― смотрим и вдохновляемся!

Скандинавский

Почему в России сегодня прижился именно скандинавский стиль интерьера, понять легко ― простая функциональная мебель из дерева не стоит баснословных денег, а белые стены расширяют пространство наших крошечных квартир. Правда, скандинавы еще любят не занавешивать окна и расставлять как можно больше боковых источников света ― но и мы до этого когда-нибудь дойдем. Одежда для дома, выполненного в таком стиле, тоже должна быть практичной ― выбирайте спортивные брюки на кулиске и мягкое белье. Небольшой принт только приветствуется ― конечно, в скандинавском стиле, например, в виде снежинок.

Колье, Catbird; бра, Eres; тапочки, Avec Modération; жакет, Figue; брюки, Protagonist

Минимализм

Не путайте его со скандинавским ― да, оба эти стиля просты и функциональны, но минимализм все же тяготеет к очень дорогим материалам и полному отсутствию декора. В этом почти вакуумном пространстве любой текстиль выглядит частью интерьера ― будь то покрывала, белье на кровати или ваша домашняя одежда. Как одеться, чтобы быть в гармонии со своим минималистским домом? Выбирайте холодные серые цвета и аксессуары из качественной кожи, а так же украшения ― из серебра или белого золота футуристических форм.

Брюки, Falconeri; серьги, Jennifer Fisher; накидка, Burberry; шлепанцы, Bottega Veneta; топ, Equipment; кольцо, Lisa Smith

Послевоенный

Помните, как выбросили кресло из чешского гарнитура, чтобы заменить его пуфом IKEA 10 лет назад? А сегодня эти кресла на самом пике моды. Послевоенный стиль, или как его называют на Западе «midcentury» (термин, который буквально выдумала писательница Кара Гринберг в 80-х), наконец, добрался и до России. Его главные признаки ― яркие цвета, эргономичный дизайн, использование дерева и кожи. За примером далеко ходить не надо ― просто пересмотрите «Приключения Шурика», обращая внимание на интерьеры. Одеваться в таком доме тоже стоит в духе 60-х ― в трикотажные комплекты с разноцветными полосами и украшения с окружностями.

Юбка, Joseph; серьги, Pamela Love; пуловер, Marni; слиперы, The Row; носки, Barneys New York; брошь, Marc Jacobs

Традиционный

Если вам повезло, и вы живете в доме с оригинальной лепниной, высокими потолками и французскими окнами, то идеальный стиль для вас ― это традиционный. Правда, традиционный он скорее для Запада, да и современность и на него накладывает свой отпечаток ― сегодня лучше ограничиться антикварной люстрой и комодом, а кровать на львиных лапах с балдахином все же заменить на минималистскую. Зато отыграться можно в домашних нарядах! Модная одежда для дома в традиционном стиле, должна быть выполнена не из хлопка, а из шелка ― вплоть до атласных тапочек. И не скупитесь на украшения ― в таких интерьерах все колье, кольца и серьги точно не будут смотреться лишними.

Кулон, Wanna? be! ; колье, Catbird; шлепанцы, No21; халат, Olivia von Halle; платье, Maiyet; кольцо, Oscar de la Renta

Индустриальный

С тех пор, как технологии сильно шагнули вперед, многие бывшие индустриальные здания оказались пустующими ― и это касается не только Манхэттена или Берлина, где уже давно принято селиться на бывших фабриках или заводах, но в последнее время и Москвы. В таких интерьерах не принято как-то по-особенному оформлять стены ― чаще всего оставляют оригинальную кирпичную кладку, бетон или просто красят в недорогие цвета. То же касается и потолков. На высшем уровне в «лофтах» должна быть электрика и мебель ― можно сделать на заказ в минималистском стиле или обставить все в том же послевоенном, используя культовые кресла Knoll, Eames и другие. Одеваться в таком интерьере тоже можно в духе минимализма ― черно-серая гамма, простые вещи, но дорогие ткани ― шерсть, кашемир или даже мех.

Топ, Helmut Lang; кольцо, Sophie Buhai; слиперы, Avec Modération; кардиган, Burberry; серьги, Catbird; брюки, Eres

Эклектика

В этом интерьерном направлении сочетаются не только разные цвета, но и стили, и даже бюджеты. Сюда впишется и диван из IKEA, если рядом будет стоять антикварный столик и оригинальная японская ширма, а освещаться пространство будет люстрами Jonathan Adler или Serge Mouille. По таким же правилам можно и одеваться ― смело надевайте халатик кимоно, бабушкины украшения, недорогой топ и слиперы из последней коллекции Prada.

Брюки, Stella McCartney; слиперы, Prada; кимоно, Etro; серьги, Kenneth Jay Lane; топ, Topshop Unique; кольцо, Gucci

Футуризм

Обратите внимание на интерьер, который мы подобрали в качестве вдохновения ― это компьютерная модель одной из квартир жилого дома в Нью-Йорке, спроектированного Захой Хадид. И, как и все, что создавала великий архитектор, это идеальный пример стиля футуризм. Космические плавные формы, удивительные материалы, стерильное пространство с полным отсутствием цвета. В таких интерьерах самим не захочется облачаться в халат с цветочками ― лучше подобрать комбинацию из шелка стального цвета, обтекаемые украшения светлых металлов и закутаться в шерстяной кардиган.