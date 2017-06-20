Некоторые женщины страдают непреодолимой тягой к туфлям - им все время хочется обновлять свой гардероб новыми парами, подобранными по цвету ко всем платьям в личной коллекции. Не всякая пара обуви, однако, будет уместна с тем или иным платьем. ELLE делится главными правилами выбора туфель к платью по цветам.

Правило №1: Подбирайте обувь к платью, а не платье к обуви

Какие туфли подойдут к платью белого цвета? А к розовому или к красному? Этими вопросами многие задаются, собираясь на вечеринку. Если для вечера выбрано платье яркого цвета или с броским принтом, к нему лучше всего подбирать однотонные нейтральные туфли черного цвета или цвета, присутствующего на платье. Если же выбор пал на платье с пайетками или платье золотого или серебристого оттенка, то для него подходящими станут туфли бежевого или «ню»- оттенка.

Правило №2: Добавьте искры нейтральному платью с помощью яркого оттенка обуви

В ситуации наоборот, когда платье выбрано нейтральное - бежевое или черное - лучше всего обратиться к яркой обуви, добавляющей изюминки образу. Какие туфли подойдут к платью-пеналу в консервативном стиле? Зависит от того, какого цвета это платье, но в основном, стилисты часто советуют к черному платью сексапильные красные туфли.



Правило №3: Если платье с разноцветным геометрическим принтом, обувь должна соответствовать одному из его оттенков, желательно, светлому

К примеру, если на платье встречаются фиолетовые и желтые штрихи, туфли под цвет платья будут уместны желтого оттенка. К синему или к бирюзовому платью с разноцветным рисунком смело можно покупать кобальтовые лодочки, к зеленому с красным - красные, а к белому с цветным рисунком - белые.

Правило №4: Избегайте тотал лука