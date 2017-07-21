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    Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

    21 июля 2017Сергеева Алина

    Парный стритстайл: лучшие образы

    Самые эффектные парные выходы этого сезона

    Стритстайл — дело тонкое. Чтобы стать звездой уличной хроники, одних только модных образов мало. Можно сколько угодно учиться адаптировать главные тренды сезона, не бояться экспериментов и грамотно миксовать, но порой незначительного нюанса может не хватить. Но бывает и наоборот: например, если ваш партнер, друг, подруга, коллега выглядит так органично вашему образу, что добавляет вам очков. Парные выходы обладают удивительной способностью усиливать эффект, превращая его в синергический. С помощью онлайн-платформы Farfetch.com мы выбрали лучшие парные выходы этого сезона.

    1. Винтаж

    1. Винтаж

    2. Новый черный

    2. Новый черный

    3. Игра цвета

    3. Игра цвета

    4. Орнамент

    4. Орнамент

    5. Стиль сафари

    5. Стиль сафари

    6. Классические джинсы

    6. Классические джинсы

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