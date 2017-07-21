Парный стритстайл: лучшие образы

Стритстайл — дело тонкое. Чтобы стать звездой уличной хроники, одних только модных образов мало. Можно сколько угодно учиться адаптировать главные тренды сезона, не бояться экспериментов и грамотно миксовать, но порой незначительного нюанса может не хватить. Но бывает и наоборот: например, если ваш партнер, друг, подруга, коллега выглядит так органично вашему образу, что добавляет вам очков. Парные выходы обладают удивительной способностью усиливать эффект, превращая его в синергический. С помощью онлайн-платформы Farfetch.com мы выбрали лучшие парные выходы этого сезона.