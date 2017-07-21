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    21 июля 2017Личагина Полина

    Обзор цветных контактных линз

    ELLE — о новом аксессуаре для летних вечеринок

    В последнее время все чаще можно встретить девушек с разноцветными глазами, многие из которых используют цветные контактные линзы исключительно в качестве модного аксессуара к образу. Цветные линзы с диоптриями и без сегодня на пике популярности — чем не яркий акцент лета? ELLE — о самых популярных цветных контактных линзах для глаз.

    Цветные контактные линзы

    Преимуществ у цветных контактных линз масса. Во-первых, они универсальны: либо просто помогут изменить цвет глаз для тех, кто недоволен собственным оттенком или попросту решил добавить внешности новый яркий акцент, либо параллельно с косметическим эффектом помогут скорректировать зрение. Во-вторых, они практичны и удобны в использовании. В-третьих, различные рисунки и узоры на цветных линзах позволяют добавить изюминки образу и тем самым заработать модных очков у подруг.

    Цветные линзы — относительно новое явление на рынке — отличаются от оттеночных своей непрозрачностью: как правило, они имеют плотный рисунок и окрашены в яркий цвет. Именно поэтому паре цветных контактных линз запросто удастся полностью изменить цвет как светлых, так и темных глаз. На некоторых цветных контактных линзах будет специальная отметка — для светлых они глаз или для темных. Декоративные цветные линзы с рисунком, например, леопардовым принтом или имитирующим глаз аллигатора, используются для специальных театрализованных мероприятий.

    Цветные контактные линзы для глаз

    Оттеночные линзы более прозрачные и скорее усиливают или оттеняют имеющийся натуральный цвет, не изменяя радикально цвет радужки.

    Цветные контактные линзы выпускаются многими производителями, отличаются по сроку ношения (большинство цветных линз подходят исключительно для ношения днем и не более 8 часов), оптической силе и радиусу кривизны — все эти детали необходимо внимательно изучать на этикетке каждой модели.

    Самым популярным трендом этого лета можно назвать цветные линзы, которые акцентируют внимание на окаемке глаза, подчеркивая его и тем самым зрительно увеличивая и делая привлекательнее. Такие линзы выпускают лидеры рынка Alcon и Adria. Также очень востребованы цветные одноразовые линзы бренда FreshLook One-Day, не требующие никакого ухода, поскольку рассчитаны на разовое применение.

    FreshLook

    FreshLook

    Отправляясь выбирать подходящий оттенок для лета 2017, важно помнить, что цветные контактные линзы в первую очередь созданы для временного косметического эффекта для глаз, и носить их постоянно не рекомендуется. Также стоит сначала примерить цветные линзы (в каждом салоне имеются пробные варианты), чтобы убедиться в правильности выбранного оттенка, прежде чем покупать «кота в мешке». Поскольку внешность каждого из нас индивидуальна, цветные линзы разных оттенков не могут подходить всем одинаково. Если линзы выглядят неестественно, не стоит отчаиваться, а просто-напросто попробовать другую модель и другой оттенок.

    Специалисты все время напоминают о том, что контактные линзы, даже те, что не имеют диоптрий, изначально являются медицинским препаратом. Так что визит к офтальмологу необходим каждому, кто решился на модный эксперимент.

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