Большой летний гороскоп 2017 прогноз для всех знаков Зодиака
Какое впечатление вы производите? тест ELLE
Москва, я люблю тебя! гид по столице
Сексуальный гороскоп на июнь sex-прогноз
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыВидеоЭнциклопедия

вход

Рассылка ElleiPad версия

Полная версия

Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыВидеоЭнциклопедия

Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

22 июня 2017

Ни много ни мало: главные сумки сезона

На вопрос, какого размера должна быть сумка, этим летом есть два правильных ответа

Правильная сумка — это та деталь, которая делает образ завершенным. В текущем сезоне она может взять на себя роль главного и единственного акцента — в первую очередь из-за своих габаритов. Дизайнеры единодушно сошлись на том, что пора заканчивать с полумерами, и предложили носить либо очень большие, либо очень маленькие сумки.

Streetstyle
Streetstyle

Очень маленькие сумки

Вы наверняка слышали про «сумку счастливой женщины», в которую помещается только помада, банковская карта и в лучшем случае телефон. В этом сезоне эту идею утрировали настолько, что в некоторых моделях не найдется места даже для пудреницы. Такие варианты будто созданы для беззаботного отпуска. Впрочем, есть и удачные компромиссы: они только кажутся микроскопическими, но все жизненно необходимое за исключением ноутбука в них можно положить.

Очень маленькие сумки

1. Calvin Klein Jeans 2. Valentino 3. Escada 4. Prada 5. Ermanno Scervinno (Bosco di Ciliegi) 6. Longchamp 7. Michael Kors

Очень большие сумки

Мечта любой жительницы мегаполиса — сумка, в которую поместится компьютер, папка с документами, зонт, журнал и бутылка воды. И еще останется свободное место! Моду на такие модели задали Balenciaga: споры по поводу их модификаций клетчатых баулов и сумок-пледов из советского детства не утихают до сих пор. Если на такой неоднозначный аксессуар у вас не хватает решительности, то присмотритесь к вместительным и элегантным вариантам от Chanel или La Perla.

Очень большие сумки

1. Leo et Violette 2. MM6 Maison Margiela (Farfetch) 3. Nico Giani 4. Balenciaga 5. La Perla 6. Chanel

Материалы по темам

Спецпроекты

Еще один повод влюбитьсяРомантический конкурс, в котором каждый влюбленный-победитель
Подводим итоги:Новый ангел BLONDME!
5 beauty-лайфхаков для волосПростые способы устроить волосам роскошную жизнь
На скорую рукуКак сделать волосы чистыми и пышными за пару минут?
Арт-выходныеКонцерт Дениса Мацуева в рамках программы Visa Art Weekend
Подписываемся под каждым!Конкурс на лучшего beauty-блогера
Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

Получать уведомления

X
Если вы забыли пароль, вы можете восстановить его здесь
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
Извините, произошла ошибка!
Попробуйте еще раз
Поздравляем!
Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно.
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.
Извините,
произошла ошибка!
Пробуйте еще раз