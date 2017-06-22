Ни много ни мало: главные сумки сезона

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На вопрос, какого размера должна быть сумка, этим летом есть два правильных ответа
Правильная сумка — это та деталь, которая делает образ завершенным. В текущем сезоне она может взять на себя роль главного и единственного акцента — в первую очередь из-за своих габаритов. Дизайнеры единодушно сошлись на том, что пора заканчивать с полумерами, и предложили носить либо очень большие, либо очень маленькие сумки.
Вы наверняка слышали про «сумку счастливой женщины», в которую помещается только помада, банковская карта и в лучшем случае телефон. В этом сезоне эту идею утрировали настолько, что в некоторых моделях не найдется места даже для пудреницы. Такие варианты будто созданы для беззаботного отпуска. Впрочем, есть и удачные компромиссы: они только кажутся микроскопическими, но все жизненно необходимое за исключением ноутбука в них можно положить.
1. Calvin Klein Jeans 2. Valentino 3. Escada 4. Prada 5. Ermanno Scervinno (Bosco di Ciliegi) 6. Longchamp 7. Michael Kors
Мечта любой жительницы мегаполиса — сумка, в которую поместится компьютер, папка с документами, зонт, журнал и бутылка воды. И еще останется свободное место! Моду на такие модели задали Balenciaga: споры по поводу их модификаций клетчатых баулов и сумок-пледов из советского детства не утихают до сих пор. Если на такой неоднозначный аксессуар у вас не хватает решительности, то присмотритесь к вместительным и элегантным вариантам от Chanel или La Perla.
1. Leo et Violette 2. MM6 Maison Margiela (Farfetch) 3. Nico Giani 4. Balenciaga 5. La Perla 6. Chanel
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