Ни много ни мало: главные сумки сезона

Правильная сумка — это та деталь, которая делает образ завершенным. В текущем сезоне она может взять на себя роль главного и единственного акцента — в первую очередь из-за своих габаритов. Дизайнеры единодушно сошлись на том, что пора заканчивать с полумерами, и предложили носить либо очень большие, либо очень маленькие сумки.

Очень маленькие сумки

Вы наверняка слышали про «сумку счастливой женщины», в которую помещается только помада, банковская карта и в лучшем случае телефон. В этом сезоне эту идею утрировали настолько, что в некоторых моделях не найдется места даже для пудреницы. Такие варианты будто созданы для беззаботного отпуска. Впрочем, есть и удачные компромиссы: они только кажутся микроскопическими, но все жизненно необходимое за исключением ноутбука в них можно положить.

1. Calvin Klein Jeans 2. Valentino 3. Escada 4. Prada 5. Ermanno Scervinno (Bosco di Ciliegi) 6. Longchamp 7. Michael Kors

Очень большие сумки

Мечта любой жительницы мегаполиса — сумка, в которую поместится компьютер, папка с документами, зонт, журнал и бутылка воды. И еще останется свободное место! Моду на такие модели задали Balenciaga: споры по поводу их модификаций клетчатых баулов и сумок-пледов из советского детства не утихают до сих пор. Если на такой неоднозначный аксессуар у вас не хватает решительности, то присмотритесь к вместительным и элегантным вариантам от Chanel или La Perla.