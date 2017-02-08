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Мода

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08 февраля 2017

My Funny Valentine: специальные коллекции ко Дню святого Валентина

Что бренды приготовили для всех влюбленных

В преддверии Дня всех влюбленных каждый второй бренд предлагает свои версии праздничных коллекций, в которых можно найти как подарки для второй половины, так и ультрасексуальное белье для романтичного вечера наедине с возлюбленным. В обзоре ELLE – лучшее из капсул, предлагаемых марками ко Дню святого Валентина.

Victoria's Secret

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  • My Funny Valentine: специальные коллекции ко Дню святого Валентина | галерея [1] фото [4]
  • My Funny Valentine: специальные коллекции ко Дню святого Валентина | галерея [1] фото [2]
  • My Funny Valentine: специальные коллекции ко Дню святого Валентина | галерея [1] фото [1]
  • My Funny Valentine: специальные коллекции ко Дню святого Валентина | галерея [1] фото [3]
  • My Funny Valentine: специальные коллекции ко Дню святого Валентина | галерея [1] фото [5]
  • My Funny Valentine: специальные коллекции ко Дню святого Валентина | галерея [1] фото [6]
  • My Funny Valentine: специальные коллекции ко Дню святого Валентина | галерея [1] фото [7]
  • My Funny Valentine: специальные коллекции ко Дню святого Валентина | галерея [1] фото [8]
  • My Funny Valentine: специальные коллекции ко Дню святого Валентина | галерея [1] фото [9]

К Дню святого Валентина культовый бельевой бренд обновил свою самую соблазнительную коллекцию – Very Sexy. К ультрасексуальному белью добавилось две новые модели – чувственные бюстье без бретелек и мини-балконет. Оценить, как новинки и традиционные модели из роскошного кружева выглядят «в деле» можно в лукбуке коллекции – «ангелы» уже провели свой тест-драйв.

Miu Miu

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  • My Funny Valentine: специальные коллекции ко Дню святого Валентина | галерея [2] фото [1]
  • My Funny Valentine: специальные коллекции ко Дню святого Валентина | галерея [2] фото [2]
  • My Funny Valentine: специальные коллекции ко Дню святого Валентина | галерея [2] фото [3]
  • My Funny Valentine: специальные коллекции ко Дню святого Валентина | галерея [2] фото [4]
  • My Funny Valentine: специальные коллекции ко Дню святого Валентина | галерея [2] фото [5]
  • My Funny Valentine: специальные коллекции ко Дню святого Валентина | галерея [2] фото [6]
  • My Funny Valentine: специальные коллекции ко Дню святого Валентина | галерея [2] фото [7]
  • My Funny Valentine: специальные коллекции ко Дню святого Валентина | галерея [2] фото [8]
  • My Funny Valentine: специальные коллекции ко Дню святого Валентина | галерея [2] фото [9]

Праздничная линейка Miu Miu Love Collection – это кожаные аксессуары и украшения. Сумки, кошельки, брелоки и кардхолдеры выполнены как в традиционных для праздника красном и розовом оттенках, так и в базовом черном. Часть вещей из коллекции транслирует главный символ Дня святого Валентина – сердце, в то время как лаконичные модели станут менее буквальным выражением чувств.

Eres

Eres

Комплект из кимоно, брюк и шортов, складывающийся в небольшую сумку, - такой сюрприз к Дню всех влюбленных подготовила для своих покупательниц марка Eres. Домашний комплект выполнен из шелка в оттенках, идеально сочетающихся с бельем из весенне-летней коллекции марки, а, значит, станет прекрасным подарком для всех поклонниц бренда.

Incanto

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  • My Funny Valentine: специальные коллекции ко Дню святого Валентина | галерея [3] фото [1]
  • My Funny Valentine: специальные коллекции ко Дню святого Валентина | галерея [3] фото [2]
  • My Funny Valentine: специальные коллекции ко Дню святого Валентина | галерея [3] фото [3]
  • My Funny Valentine: специальные коллекции ко Дню святого Валентина | галерея [3] фото [4]

«Удивляй, соблазняй и будь неповторимой», - так звучит девиз праздничной коллекции Incanto Sexy Valentine. В линейку вошли сексуальное кружевное белье, полупрозрачные сорочки, утягивающие корсеты, пояса для чулок – словом, все, что может понадобиться для сногсшибательного образа, который не оставит равнодушным ни одного мужчину.

Longchamp

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  • My Funny Valentine: специальные коллекции ко Дню святого Валентина | галерея [4] фото [3]
  • My Funny Valentine: специальные коллекции ко Дню святого Валентина | галерея [4] фото [2]
  • My Funny Valentine: специальные коллекции ко Дню святого Валентина | галерея [4] фото [1]

Французская марка предлагает выразить чувства, преподнеся в подарок второй половине косметичку с «говорящей» вышивкой из коллекции Kiss & Love. Вышитое признание L’Amour Toujours заявит о серьезных чувствах, а более легкомысленные надписи Kiss и Love – отразят только зарождающуюся страсть. Кроме косметичек в праздничной коллекции выпустили шелковые платки-каре, кожаный браслет и расшитый пайетками брелок.

Women'secret

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  • My Funny Valentine: специальные коллекции ко Дню святого Валентина | галерея [5] фото [1]
  • My Funny Valentine: специальные коллекции ко Дню святого Валентина | галерея [5] фото [2]
  • My Funny Valentine: специальные коллекции ко Дню святого Валентина | галерея [5] фото [3]
  • My Funny Valentine: специальные коллекции ко Дню святого Валентина | галерея [5] фото [4]
  • My Funny Valentine: специальные коллекции ко Дню святого Валентина | галерея [5] фото [5]

Изящное нижнее белье и домашняя одежда в оттенках розового – нежное прочтение сексуальности по версии марки Women’secret, выпустившей в преддверии праздника полноценный домашний гардероб. Кружево, атлас и гипюр с блестящими акцентами – бренд делает ставку на роскошные материалы и женственные модели, подчеркивающие природную сексуальность обладательницы.

Coccinelle

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  • My Funny Valentine: специальные коллекции ко Дню святого Валентина | галерея [6] фото [2]
  • My Funny Valentine: специальные коллекции ко Дню святого Валентина | галерея [6] фото [1]

Специально ко Дню святого Валентина Coccinelle украсил лаконичную сумку B14 главным символом любви – сердцем. Элегантные признания в чувствах собрались в коллекцию кожаных аксессуаров Feel good with you, в которой помимо сумок представлены кошельки с такой же аппликацией.

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