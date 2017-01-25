Морозные узоры: 10 теплых свитеров для зимы

А теперь к делу – мы привыкли называть свитера с зимними узорами скандинавскими, но это совсем не так. Эти «узоры» родились на Шетландских островах, принадлежащих Соединенному Королевству – и популяризировали их как раз в Британии. К примеру, такие свитера обожал носить принц Уэльский Эдуард VIII, тот самый, который отрекся от престола ради Уоллес Симпсон. И если уж совсем вдаваться в детали, то Fair Isle, как обычно называют узор на теплых джемперах, вообще название не рисунка, а техники вязки по кругу. Сегодня дизайнеры обращаются к ней не так часто, да и вообще интерпретируют знаменитый узор по своему – итальянцы из Alanui добавляют к нему южно-американские мотивы, Читосе Абе из Sacai его деконструирует и разбирает на части, как кубисты; а в Versace и Peter Pilotto орнамент создают с помощью модной ныне техники интарсия. Но эти свитера все равно остаются классикой зимнего стиля, а значит и носить их следует в таких же теплых и давно известных всем образах – с джинсами, парками и высокими ботинками.