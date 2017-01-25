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Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

25 января 2017

Морозные узоры: 10 теплых свитеров для зимы

Любуемся Колином Фертом и смотрим, как дизайнеры обращаются с узором и техникой Fair Isle

Рассказывая об этих свитерах, всегда уместно вспомнить историю из «Дневника Бриджит Джонс» - помните, как герой Колина Ферта пришел на рождественскую вечеринку к родителям в свитере с самым смешным оленем, которого только можно себе представить? Даже если не помните, насладитесь этим кадром здесь!

Морозные узоры: 10 теплых свитеров для зимы

А теперь к делу – мы привыкли называть свитера с зимними узорами скандинавскими, но это совсем не так. Эти «узоры» родились на Шетландских островах, принадлежащих Соединенному Королевству – и популяризировали их как раз в Британии. К примеру, такие свитера обожал носить принц Уэльский Эдуард VIII, тот самый, который отрекся от престола ради Уоллес Симпсон. И если уж совсем вдаваться в детали, то Fair Isle, как обычно называют узор на теплых джемперах, вообще название не рисунка, а техники вязки по кругу. Сегодня дизайнеры обращаются к ней не так часто, да и вообще интерпретируют знаменитый узор по своему – итальянцы из Alanui добавляют к нему южно-американские мотивы, Читосе Абе из Sacai его деконструирует и разбирает на части, как кубисты; а в Versace и Peter Pilotto орнамент создают с помощью модной ныне техники интарсия. Но эти свитера все равно остаются классикой зимнего стиля, а значит и носить их следует в таких же теплых и давно известных всем образах – с джинсами, парками и высокими ботинками.

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  • Скандинавские узоры: красивые зимние свитера | галерея [1] фото [8]
  • Скандинавские узоры: красивые зимние свитера | галерея [1] фото [3]
  • Скандинавские узоры: красивые зимние свитера | галерея [1] фото [10]
  • Скандинавские узоры: красивые зимние свитера | галерея [1] фото [4]
  • Скандинавские узоры: красивые зимние свитера | галерея [1] фото [12]
  • Скандинавские узоры: красивые зимние свитера | галерея [1] фото [11]

Alanui

Deerz

Peter Pilotto

Rossignol

Opening Ceremony

Versace

Alexander Wang

Sacai

Saint Laurent

A.P.C. Atelier de Production

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