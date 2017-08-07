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    Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

    07 августа 2017Личагина Полина

    Модные резиновые сапоги на осень 2017

    ELLE — о популярных моделях для дождливых дней

    С наступлением первых холодов обязательно иметь пару модных резиновых сапог. В последнее время дождливая погода скорее правило, нежели исключение, и поэтому покупка новых резиновых сапог будет как никогда актуальной. ELLE - о главных трендах сезона.

    Стоит отметить, что женские резиновые сапоги 2017 перестали быть безликими — сегодня они отличаются особой выразительностью и яркостью. В последнее время эта индустрия развивается особенно быстро, каждый сезон предлагая новаторские и трендовые коллекции на самый взыскательный вкус (достаточно вспомнить бум на резиновые сапоги-байкеры прошлой осенью). Благодаря многим талантливым дизайнерам резиновые сапоги превратились из маргинального аксессуара для дачи в самостоятельный элемент модного городского гардероба - стильную модель теперь вовсе не зазорно надеть и на вечеринку, и на шоппинг. Модные резиновые сапоги больше не редкость - к ним обращается все больше и больше девушек, для которых комфорт в дождливый день настолько же важен, сколько и стиль. Мы рассмотрели самые главные тренды модных резиновых сапог 2017.

    Глянец

    Осенью особенно хочется, чтобы резиновые сапоги радовали глаз, а не напоминали в очередной раз о смене сезонов и скором неизбежном наступлении серого времени года. Яркий оттенок и глянцевая отделка в такой ситуации - самый простой способ подчеркнуть модный образ и наполнить его позитивом. Глянцевые резиновые сапоги осенью приобретают дополнительный шарм - в них особенно эффектно получаются фотографии с разноцветной осенней листвой.
    Выбор ELLE: UGG Australia, Hunter, Kamik, Tommy Hilfiger


    1/4
    • Модные резиновые сапоги на осень 2017 | галерея [1] фото [1]
    • Модные резиновые сапоги на осень 2017 | галерея [1] фото [4]
    • Модные резиновые сапоги на осень 2017 | галерея [1] фото [3]
    • Модные резиновые сапоги на осень 2017 | галерея [1] фото [2]

    UGG Australia

    Hunter

    Kamik

    Tommy Hilfiger

    Челси-ботильоны

    Все чаще дизайнеры пытаются представить в резиновом варианте популярные модели повседневной обуви. Элегантные челси-ботильоны с резинкой на лодыжке как раз переживают свою трансформацию, предстоящей осенью демонстрируя свою новую сторону с помощью каучука и резины. Такой вариант идеален для офиса - глянцевые или матовые, резиновые челси-ботильоны отлично впишутся в классический деловой образ, защитив от дождя.
    Выбор ELLE: Sperry, Ralph Lauren, Sam Edelman, Tretorn

    1/4
    • Модные резиновые сапоги на осень 2017 | галерея [2] фото [2]
    • Модные резиновые сапоги на осень 2017 | галерея [2] фото [4]
    • Модные резиновые сапоги на осень 2017 | галерея [2] фото [3]
    • Модные резиновые сапоги на осень 2017 | галерея [2] фото [1]

    Sperry

    Ralph Lauren

    Sam Edelman

    Tretorn

    Ботинки на шнуровке

    Вариация на тему челси-ботильонов - модные резиновые полуботинки на шнуровке, полностью непромокаемые или только частично, удачно совмещая традиционную обувь с резиновой. Они могут быть как на невысоком каблуке, так и без. И лучше всего смотрятся варианты с яркими принтами на верхней части.
    Выбор ELLE: Anne Klein, Steve Madden, Aigle

    1/3
    • Модные резиновые сапоги на осень 2017 | галерея [3] фото [1]
    • Модные резиновые сапоги на осень 2017 | галерея [3] фото [2]
    • Модные резиновые сапоги на осень 2017 | галерея [3] фото [3]

    Steve Madden

    Anne Klein

    Aigle

    Яркие принты

    Многие модные резиновые сапоги 2017 пестрят разноцветными принтами, в этом году еще больше делающими акцент на тропических мотивах, цветочной теме и геометрии c оптическим эффектом. В зависимости от принта и расцветки, такие сапоги можно смело заправлять в однотонные скинни-джинсы и леггинсы, чтобы подчеркнуть индивидуальность.
    Выбор ELLE: Aigle, Joules, Cougar, Burberry, Salvatore Ferragamo, Dolce&Gabbana

    1/6
    • Модные резиновые сапоги на осень 2017 | галерея [4] фото [2]
    • Модные резиновые сапоги на осень 2017 | галерея [4] фото [3]
    • Модные резиновые сапоги на осень 2017 | галерея [4] фото [4]
    • Модные резиновые сапоги на осень 2017 | галерея [4] фото [1]
    • Модные резиновые сапоги на осень 2017 | галерея [4] фото [5]
    • Модные резиновые сапоги на осень 2017 | галерея [4] фото [6]

    Aigle

    Joules

    Cougar

    Burberry

    Salvatore Ferragamo

    Dolce&Gabbana

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