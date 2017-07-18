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    Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

    18 июля 2017Личагина Полина

    Модные платья в горошек

    ELLE — о стильном тренде лета

    Этим летом снова в моде платья в горошек — кокетливые, женственные и возвращающие в памяти легендарные кинообразы прошлых лет. Несмотря на то, что носить броский принт грамотно удается далеко не всем, попытаться просто необходимо. ELLE выбрал самые модные платья в горошек 2017.

    Ч/б

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    • Платья в горошек: стильные горошки возвращаются в моду | галерея [1] фото [2]
    • Платья в горошек: стильные горошки возвращаются в моду
    • Платья в горошек: стильные горошки возвращаются в моду | галерея [1] фото [5]
    • Платья в горошек: стильные горошки возвращаются в моду | галерея [1] фото [3]
    • Платья в горошек: стильные горошки возвращаются в моду | галерея [1] фото [6]
    • Платья в горошек: стильные горошки возвращаются в моду | галерея [1] фото [4]
    • Платья в горошек: стильные горошки возвращаются в моду | галерея [1] фото [7]
    • Платья в горошек: стильные горошки возвращаются в моду | галерея [1] фото [8]
    • Платья в горошек: стильные горошки возвращаются в моду | галерея [1] фото [9]

    WUNDERKIND

    ZARA

    McQ Alexander McQueen

    Saint Laurent

    Ganni

    Moschino

    Dolce & Gabbana

    Diane Von Furstenberg

    Christian Wijnants

    Черно-белый принт — самый популярный среди летних платьев в горошек 2017. Черное платье с белым принтом можно чаще увидеть в вечернее время, в то время как белое платье в мелкий черный горошек отлично подойдет для офиса или для дневной прогулки по городу. Среди монохромных платьев в этом сезоне наибольшим спросом пользуются варианты в стиле ретро — с приспущенными рукавами и кокетливыми оборками.

    Мультиколор

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    • Цветные платья в горошек 2017
    • Яркие платья в горошек
    • Платья в горошек фото
    • Цветные платья в горошек
    • Модные платья в горошек фото 2017
    • Яркие платья в горошек 2017
    • Модные платья в горошек фото

    Emma Pake

    Givenchy

    Marc Jacobs

    Givenchy

    Carolina Herrera

    Givenchy

    Emanuel Ungaro Vintage

    Летние платья в горошек могут быть и разноцветными. Такой нетривиальный вариант отлично смотрится на воскресном бранче или на любом праздничном мероприятии под солнцем. К разноцветному платью в горошек необходимо подобрать броские аксессуары — ярко-красные солнцезащитные очки, желтый сатчел или зеленые эспадрильи.

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    • Красное платье в горошек 2017
    • Красное платье в горошек
    • Малиновое платье в горошек
    • Синее платье в горошек 2017
    • Синее платье в горошек
    • Розовое платье в горошек

    Diane Von Furstenberg

    Moschino

    Lela Rose

    H&M Studio

    Lela Rose

    Topshop

    Платья в горошек часто рекомендуют девушкам с яркими волосами. Например, зеленое платье в горошек эффектно смотрится на рыжеволосых, синее — на обладательницах фиолетовых или розовых волос, а красное платье — на тех, кто только покрасился в иссиня-черный оттенок. Нежно-розовое, такое популярное в этом году, особенно идет блондинкам.

    Выбирая свое любимое платье в горошек этим летом, важно помнить, что худеньким девушкам больше идут крупные горошины, в то время как для полных больше подойдет платье в мелкий горошек — едва различимый принт выигрышно скроет недостатки фигуры.

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