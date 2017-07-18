Платья в горошек: стильные горошки возвращаются в моду

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ELLE — о стильном тренде лета
Этим летом снова в моде платья в горошек — кокетливые, женственные и возвращающие в памяти легендарные кинообразы прошлых лет. Несмотря на то, что носить броский принт грамотно удается далеко не всем, попытаться просто необходимо. ELLE выбрал самые модные платья в горошек 2017.
WUNDERKIND
ZARA
McQ Alexander McQueen
Saint Laurent
Ganni
Moschino
Dolce & Gabbana
Diane Von Furstenberg
Christian Wijnants
Черно-белый принт — самый популярный среди летних платьев в горошек 2017. Черное платье с белым принтом можно чаще увидеть в вечернее время, в то время как белое платье в мелкий черный горошек отлично подойдет для офиса или для дневной прогулки по городу. Среди монохромных платьев в этом сезоне наибольшим спросом пользуются варианты в стиле ретро — с приспущенными рукавами и кокетливыми оборками.
Emma Pake
Givenchy
Marc Jacobs
Givenchy
Carolina Herrera
Givenchy
Emanuel Ungaro Vintage
Летние платья в горошек могут быть и разноцветными. Такой нетривиальный вариант отлично смотрится на воскресном бранче или на любом праздничном мероприятии под солнцем. К разноцветному платью в горошек необходимо подобрать броские аксессуары — ярко-красные солнцезащитные очки, желтый сатчел или зеленые эспадрильи.
Diane Von Furstenberg
Moschino
Lela Rose
H&M Studio
Lela Rose
Topshop
Платья в горошек часто рекомендуют девушкам с яркими волосами. Например, зеленое платье в горошек эффектно смотрится на рыжеволосых, синее — на обладательницах фиолетовых или розовых волос, а красное платье — на тех, кто только покрасился в иссиня-черный оттенок. Нежно-розовое, такое популярное в этом году, особенно идет блондинкам.
Выбирая свое любимое платье в горошек этим летом, важно помнить, что худеньким девушкам больше идут крупные горошины, в то время как для полных больше подойдет платье в мелкий горошек — едва различимый принт выигрышно скроет недостатки фигуры.