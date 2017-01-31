Платьев в гардеробе никогда не бывает слишком много. К тому же сегодня, когда тренды сменяют друг друга с молниеносной скоростью. Зимой особенно хочется носить платья - они выпрямляют спину, корректируют осанку и подчеркивают женственность, поднимая настроение даже в самый серый день за окном. ELLE выбрал самые модные платья этой зимы.

Леди в красном

Выбор ELLE: H&M, Roland Mouret, Victoria Beckham, Maison Margiela, Isabel Marant, Alexander Wang

Разгар зимы 2017 проходит в красных декорациях - сексапильный и властный оттенок украшает и модные платья-пеналы консервативного кроя, и роскошные шифоновые тоги в греческом стиле, и молодежные платья «бэбидолл», и другие многочисленные силуэты этого сезона. Что и говорить, а без красного модного платья просто невозможно обойтись, особенно, если подобрать к нему эффектные аксессуары и туфли в тон.

Рукава-клеш

Выбор ELLE: Mango, Roksanda, H&M, Valentino, Saint Laurent, Ellery

Фирменный силуэт наступившей зимы - платье с рукавами-клеш. Рукава могут быть длинными и три четверти, но обязательно широко расходиться от плеча для эффектного взмаха рук в самый неожиданный момент. Пришедшие из 1970-х платья быстро завоевали популярность как среди любительниц аристократичной классики - рукава-клеш украшают приталенные платья-карандаш и облегающие тоги, так и у тех, кому нравится экспериментировать с современными формами - пышные рукава-колоколы придают дополнительный шик минималистичным тогам и объемным структурным платьям.

Плечи наголо

Выбор ELLE: Tory Burch, Herve Leger, Lela Rose, Rosetta Getty, Theory, Jason Wu

Новый тренд среди модных платьев 2017 года - силуэт с вырезом, полностью открывающим плечи, облегая их с обеих сторон (не путать с более традиционным вариантом без рукавов и бретелей). Обнаженные плечи и открытая шея подчеркнуты специальной драпировкой на вырезе либо с помощью резинки, либо оригинальным кроем, максимально открывающим зону декольте, не переходя границ.

Платье-свитер

Выбор ELLE: Mango, Equipment, MM6 Maison Margiela, Moschino, The Elder Statesman, Topshop

Более повседневный вариант модного платья на зиму 2017 - уютное платье-свитер с горлом или в формате длинной шерстяной водолазки. Платья-свитер уже давно популярны в холодное время года. Удивительно практичные и многофункциональные, но одновременно не забывающие подчеркивать и достоинства фигуры, они прекрасно впишутся и в офисный дресс-код, и привлекут внимание на вечеринке в середине недели.

Полосатый рейс

Выбор ELLE: Etro, H&M, Monse, Opening Ceremony, Saint Laurent, Michael Kors