Модные пальто осень 2017

Ничто так не украшает обновленный осенний гардероб, как модное пальто. В этом сезоне дизайнеры дали волю фантазии: среди главных трендов нетривиальные модели из сатина и нейлона и брутальные плечи-оверсайз. ELLE выбрал самые модные пальто осени 2017.

Сатиновый кафтан

На первый план среди модных женских пальто осени 2017 выходит сатиновый кафтан. Первые варианты появились уже весной, однако предстоящей осенью эта эффектная деталь гардероба окончательно установит свое превосходство над остальными видами верхней одежды. Пестрые варианты с цветочными и восточными принтами сменяются более сдержанными моделями из текстурного сатина пастельных оттенков и классического черного цвета, то есть свой сатиновый кафтан может выбрать и любительница броских деталей, и более консервативная барышня. Носить такое пальто приятно в прохладный день ранней осенью, потом в нем станет уже холодно.

1 / 6









Ralph Lauren The Row H&M Haider Ackermann Zara Michael Kors

Плечи-оверсайз

Тренд, уже несколько сезонов не теряющий своей актуальности, по-прежнему заметен в коллекциях модных пальто осень-зима 2017-2018. Представленное в новом сезоне преимущественно в твиде и шерсти, пальто с акцентированными объемными плечами идеально впишется в повседневный офисный гардероб осени. Главное, чтобы массивные пуговицы были на месте. Для желающих растянуть удовольствие от ношения пальто-оверсайз и с наступлением холодов дизайнеры предлагают варианты со съемными меховыми эполетами и горжеткой — чем не вариант для более торжественного повода?

1 / 6









Jil Sander Alexander Wang Jacquemus Isabel Marant Carven Acne Studios

Девушка в красном

Красный цвет — один из топ-трендов наступающей осени. Обзавестись красным пальто, пожалуй, отважится не каждая, однако риск будет полностью оправдан. Красное пальто вряд ли получится носить каждый день, но в этом сезоне оно как никогда демократично — многие дизайнеры представили свои версии из нейлона, экологичного лиоцелла, пуховики и парки. Красное пальто этой осенью эффектно сочетается и с широкими джинсами, и с массивными ботильонами на платформе, так что простор для фантазии безграничен.

1 / 6









Jason Wu Givenchy Fendi Marni H&M Bottega Veneta

Нейлоновый тренч

Модные тенденции среди пальто осени 2017 года не обошлись и без футуристичных тканей. Например, многие дизайнеры предложили утилитарный и практичный тренч из нейлона, который защитит от непогоды и одновременно с этим придаст образу соответствующий хипстерский акцент. Лучше всего носить такое пальто с массивной обувью на плоской подошве и байкерскими сапогами.