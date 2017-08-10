Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

Какое впечатление вы производите? тест ELLE
Москва, я люблю тебя! гид по столице
Большой летний гороскоп 2017 прогноз для всех знаков Зодиака
Сексуальный гороскоп на август sex-прогноз
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
Видео
ГороскопыТестыКонкурсыЭнциклопедия

  • вход

  •  
  • выход
    • Рассылка ElleiPad версия

    Полная версия

    Мода
    Красота
    Звезды
    Отношения
    Стиль жизни
    ELLE Decoration
    Видео
    ГороскопыТестыКонкурсыЭнциклопедия
    10 августа 2017Личагина Полина

    Модные пальто осень 2017

    ELLE — о главных трендах сезона

    Ничто так не украшает обновленный осенний гардероб, как модное пальто. В этом сезоне дизайнеры дали волю фантазии: среди главных трендов нетривиальные модели из сатина и нейлона и брутальные плечи-оверсайз. ELLE выбрал самые модные пальто осени 2017.

    Сатиновый кафтан

    На первый план среди модных женских пальто осени 2017 выходит сатиновый кафтан. Первые варианты появились уже весной, однако предстоящей осенью эта эффектная деталь гардероба окончательно установит свое превосходство над остальными видами верхней одежды. Пестрые варианты с цветочными и восточными принтами сменяются более сдержанными моделями из текстурного сатина пастельных оттенков и классического черного цвета, то есть свой сатиновый кафтан может выбрать и любительница броских деталей, и более консервативная барышня. Носить такое пальто приятно в прохладный день ранней осенью, потом в нем станет уже холодно.

    1/6
    • Модные пальто осень 2017 | галерея [1] фото [5]
    • Модные пальто осень 2017 | галерея [1] фото [4]
    • Модные пальто осень 2017 | галерея [1] фото [1]
    • Модные пальто осень 2017 | галерея [1] фото [2]
    • Модные пальто осень 2017 | галерея [1] фото [3]
    • Модные пальто осень 2017 | галерея [1] фото [6]

    Ralph Lauren

    The Row

    H&M

    Haider Ackermann

    Zara

    Michael Kors

    Плечи-оверсайз

    Тренд, уже несколько сезонов не теряющий своей актуальности, по-прежнему заметен в коллекциях модных пальто осень-зима 2017-2018. Представленное в новом сезоне преимущественно в твиде и шерсти, пальто с акцентированными объемными плечами идеально впишется в повседневный офисный гардероб осени. Главное, чтобы массивные пуговицы были на месте. Для желающих растянуть удовольствие от ношения пальто-оверсайз и с наступлением холодов дизайнеры предлагают варианты со съемными меховыми эполетами и горжеткой — чем не вариант для более торжественного повода?

    1/6
    • Модные пальто осень 2017 | галерея [2] фото [4]
    • Модные пальто осень 2017 | галерея [2] фото [6]
    • Модные пальто осень 2017 | галерея [2] фото [5]
    • Модные пальто осень 2017 | галерея [2] фото [1]
    • Модные пальто осень 2017 | галерея [2] фото [2]
    • Модные пальто осень 2017 | галерея [2] фото [3]

    Jil Sander

    Alexander Wang

    Jacquemus

    Isabel Marant

    Carven

    Acne Studios

    Девушка в красном

    Красный цвет — один из топ-трендов наступающей осени. Обзавестись красным пальто, пожалуй, отважится не каждая, однако риск будет полностью оправдан. Красное пальто вряд ли получится носить каждый день, но в этом сезоне оно как никогда демократично — многие дизайнеры представили свои версии из нейлона, экологичного лиоцелла, пуховики и парки. Красное пальто этой осенью эффектно сочетается и с широкими джинсами, и с массивными ботильонами на платформе, так что простор для фантазии безграничен.

    1/6
    • Модные пальто осень 2017 | галерея [3] фото [2]
    • Модные пальто осень 2017 | галерея [3] фото [4]
    • Модные пальто осень 2017 | галерея [3] фото [5]
    • Модные пальто осень 2017 | галерея [3] фото [1]
    • Модные пальто осень 2017 | галерея [3] фото [3]
    • Модные пальто осень 2017 | галерея [3] фото [6]

    Jason Wu

    Givenchy

    Fendi

    Marni

    H&M

    Bottega Veneta

    Нейлоновый тренч

    Модные тенденции среди пальто осени 2017 года не обошлись и без футуристичных тканей. Например, многие дизайнеры предложили утилитарный и практичный тренч из нейлона, который защитит от непогоды и одновременно с этим придаст образу соответствующий хипстерский акцент. Лучше всего носить такое пальто с массивной обувью на плоской подошве и байкерскими сапогами.

    1/6
    • Модные пальто осень 2017 | галерея [3] фото [4]
    • Модные пальто осень 2017 | галерея [3] фото [5]
    • Модные пальто осень 2017 | галерея [3] фото [6]
    • Модные пальто осень 2017 | галерея [3] фото [1]
    • Модные пальто осень 2017 | галерея [3] фото [2]
    • Модные пальто осень 2017 | галерея [3] фото [3]

    Christian Dior

    Celine

    Calvin Klein

    Vetements

    Uniqlo

    Balenciaga

    Материалы по темам

    ЭнциклопедияБРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

    Все статьи
    © 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены
    Перейти
    Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

    Получать уведомления

    X
    Если вы забыли пароль, вы можете восстановить его здесь
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
    Извините, произошла ошибка!
    Попробуйте еще раз
    Поздравляем!
    Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно.
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.
    Извините,
    произошла ошибка!
    Пробуйте еще раз