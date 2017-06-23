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23 июня 2017Личагина Полина

Модные образы на каждый день

ELLE о стильных сочетаниях лета

Собираясь на очередной шопинг, мы часто представляем себе очередной трендовый образ, нацеливаясь на яркую индивидуальную вещь и часто забывая о базовых составляющих повседневного гардероба. Базовые образы на каждый день женщинам кажутся слишком банальными, а ведь они тоже могут быть не только практичными, но и модными. ELLE выбрал самые стильные образы на каждый день.

На каждый день женщинам

Брюки-капри и рубашка без рукавов

Идеальный модный образ на каждый день, особенно для тех, чьи будни протекают в офисных стенах. Такая пара не требует излишних усилий — незамысловатая, минималистичная, но при правильном оформлении аксессуарами готовая максимально подчеркнуть женственность, элегантность и, самое главное, индивидуальность, она прекрасно впишется в летний повседневный гардероб.

Модные образы на каждый день

Выбор ELLE: брюки-капри Zara, рубашка-топ H&M Studio, сумка Tom Ford, лоферы Gucci

Джинсы-бойфренды и шелковый топ

Модные образы на каждый день не обходятся без пары любимых джинсов-бойфрендов. Этим летом чуть порванные джинсы из светлого денима модно носить с шелковым или льняным топом нейтрального или пастельного оттенка на тонких лямках. Чуть расклешенный книзу топ не нужно заправлять, создавая эффект летней неги и расслабленности даже в эпицентре повседневных забот и хлопот.

Модные образы 2017 на каждый день

Выбор ELLE: джинсы Frame, топ Stella McCartney, сумка Sophie Hulme, лоферы Marni

Яркий сарафан и эспадрильи

На фото модных образов с Недель моды часто можно увидеть характерный силуэт наступившего лета — яркий сарафан с юбкой длиной три четверти, дополненный босоножками-эспадрильями в тон или на контрасте, но обязательно такими же яркими и привлекающими внимание. Особенно хорош такой модный образ 2017 на каждый день в жару — сарафан может быть и вовсе без рукавов или лямок, стильно подчеркивая грудь лифом со сборкой.

Модные образы фото

Выбор ELLE: сарафан Dolce&Gabbana, шляпа Eugenia Kim, эспадрильи Castaner, серьги Zara

Юбка-макси и топ с оборками

Вспоминая главные модные образы на каждый день, представленные ведущими дизайнерами на показах Недель моды, невозможно обойти вниманием и стильную плиссированную или с каскадами юбку-макси, дополненную эффектным топом с оборками на линии декольте или с приспущенными рукавами и оборками на плечах. Такой «пезанский» вариант больше подойдет обладательницам более пышных форм.

Стильные образы на каждый день

Выбор ELLE: юбка и топ Draper James, босоножки Chloé, браслет Aurélie Bidermann

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