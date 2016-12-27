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Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

27 декабря 2016ЖУРНАЛ ELLE №11 декабрь

Модные образы для новогодней вечеринки

Все грани блеска: от искрящегося люрекса до мягкого бархатного

Ваш выход

В эту волшебную ночь хочется выглядеть, как королева, а в красоте уступать разве что елке. Хотя, к чему компромиссы? От строгих элегантных костюмов до дерзких платьев в пайетках — выбор новогоднего образа может быть гораздо шире, чем кажется. Чтобы смотреться эффектно, не обязательно искать сложные комплекты. Достаточно лаконичных, четких форм и звучных цветовых комбинаций. Сочетание черного, красного и металлизированных фактур поможет создать праздничное настроение и произведет впечатление на окружающих. Разбираем на практически примерах простые, но эффектные и элегантные решения для главной ночи года.

Ваш выход

Топ, Isabel Marant; юбка, Mezzatorre

ФОТОPavel KryukovСТИЛЬLiliya Simonyan

Вечное сияние

Люрекс, ламе и глиттер — ключевые фактуры для эффектного начала года. Эти материалы были замечены показах многих трендсеттеров: Blumarine, Cristiano Burani, Maison Margiela, Jil Sander, Chrisian Dior. К тому же, их легко компоновать с другими предметами, и они создадут торжественное настроение, даже если их надеть с простыми вещами.

Вечное сияние

Топ, P.A.R.O.S.H.; юбка, Alice + Olivia; туфли, Carlo Pazolini; часы Centrix, сталь, керамика, бриллианты, Rado

СТИЛЬLiliya Simonyan

Плиссированная блестящая юбка, как будто сделанная из почерненого серебра, настолько самодостаточна, что не требует дополнительных украшений. Лаконично декорированный черный топ, туфли на высоком каблуке и часы на металлическом браслете, которые помогут не пропустить полночь, — вот современная версия наряда для Золушки.

Вечное сияние

1. Боди, Wolford 2. Сумка, Furla 3. Платье, Raschini 4. Туфли, Aldo 5. Брошь, «Смоленские бриллианты» 6. Слиперы, Koton

Чтобы придать рождественского духа комплекту, добавьте красных оттенков. Не обязательно использовать алый, как шапка Деда Мороза, цвет. Намного интересней смотрятся оттенки розового, бордового и глиттерные фактуры. Они могут прозвучать не во всем комплекте, а только в аксессуарах: клатчах, обуви или украшениях, чтобы разбавить строгий образ.

Вечное сияние

Платье, Sandro; босоножки, H&M; колье-чокер, Treasure Store; носки, Calzedonia

ФОТОPavel KryukovСТИЛЬLiliya Simonyan

Золотистое платье, искрящееся как брызги шампанского на солнце, не оставит вашим конкуреткам ни одного шанса. Никаких уступок: в его лучах вы затмите всех. В общем, если вам необходимо быть в центре внимания — это ваш образ.

Вечное сияние

1. Топ, Stefanel 2. Сумка, «Эконика» 3. Браслет, Tous 4. Юбка, Pennyblack 5. Жакет, Max & Co.

Вещи с геометрическими орнаментами, напоминающими печворк, подойдут для вечеринки в семейном кругу. Сложный рисунок притянет к себе внимание и отвлечет от недостатков фигуры.

Вечное сияние

Платье, Dodo Bar Or; ботинки, Clarks; носки, Calzedonia

ФОТОPavel KryukovСТИЛЬLiliya Simonyan

Еще один блестящий ход — платье, будто бы собранное из разноцветных кусочков. Такое можно надеть с обувью на плоской подошве, чтобы было удобно танцевать всю ночь. Отличный вариант для шумной вечеринки в веселой компании.

Вечное сияние

1. Очки, Vogue Eyewear 2. Бра, трусы, все — Etam 3. Часы, Longines 4. Брюки, Escada 5. Шорты, Maje

Самым смелым предлагаем решиться на эксперимент. Кружевное бра, переливающиеся брюки — чем не наряд хозяйки медной горы? Такой откровенный комплект подойдет для романтичного вечера с любимым. Чтобы образ не выглядел незаверешнным, дополните его строгими аксессуарами: массивными часами и очками, а сверху накиньте удлиненный жакет.

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Если ищите комплект для вечеринке в духе Великого Гэтсби, обратите внимание на блестящие фактуры. Платье в пайетках — беспро­игрышный вариант для тех, кто следит за подиумными хитами, и хочет блистать ночь напролет.

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Топ, платье в пайетках, все — Stradivarius

ФОТОPavel KryukovСТИЛЬLiliya Simonyan

Платье-комбинация с футболкой или водолазкой — сочетание, успевшее стать за сезон практически базовым. Оно работает и в будни, и в праздники. Для новогодней ночи подойдет яркая модель в пайетках, а под нее наденьте топ из тонкой черной сетки.

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1. Топ, Mango 2. Серьги, «Бронницкий ювелир» 3. Сумка, Longchamp 4. Жакет, Herno 5. Юбка, O'Stin 6. Ботильоны, Mango

Часто, продумывая комплект, мы забываем про верхнюю одежду. Поэтому, если часть вечеринки планируется провести на улице, например, запускай фейрверки, продумайте все до мелочей. Один из самых универсальных вариантов — пуховик. Классическая модель украшенная перьями будет отлично смотреться не только с коктейльным образом, но и с джинсами.

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Платье, by Malene Birger; туфли, Moreschi; клатч, H&M

ФОТОPavel KryukovСТИЛЬLiliya Simonyan

Загадочный блеск темно-синих пайеток и нежные переливы серебра напомнят о лунном свете. Это сочетание цветов смотрится элегантно и благородно, а сложная фактура платья компенсируется лаконичным кроем модели. В таком обрезе могла бы появиться девушка Бонда.

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1. Часы, Guess Watches 2. Трусы, Oysho 3. Кольцо, Calvin Klein Watches & Jewelry 4. Туника, Pinko 5. Туфли, Geox 6. Колье, by Malene Birger 7. Боди, Elisabetta Franchi

Еще одно беспроигрышное комбо для новогоднего торжества — черный, золото и нюд. Украшения и орнаменты на боди и платье напомнят о египетских царицах, восточных базарах и сказках 1001 ночи. В таком образе любое ваше желание точно исполнится.

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Бомбер из бархата, «Ли-Лу»; платье, расшитое пайетками, Amen; туфли, Jimmy Choo

ФОТОPavel KryukovСТИЛЬLiliya Simonyan

Платье из тюли и бархатный бомбер смотрятся аристократично и навевают ассоциации об актуальном «готическом» тренде. Чтобы образ не выглядел слишком мрачно, дополните его яркими аксессуарами.

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1. Сумка, Ballin 2. Блуза, Karen Millen 3. Юбка, P.A.R.O.S.H. 4. Браслет, Swarovski 5. Туфли, Mascotte 6. Платье, Pennyblack

Строго по делу

Офисный дресс-код не удивит коллег в будни, но ­гарантирует фурор на вечеринке. Брючные костюмы — один из главных must have’ов зимы. От деловых до роскошных из парчи и бархата — тут есть из чего выбрать.

Строго по делу

Жакет, брюки, все — Boss; ботильоны, Pollini; колье, подвеска, все — UNOde50; клатч, Coccinelle; набор колец, Swarovski

ФОТОPavel KryukovСТИЛЬLiliya Simonyan

Костюм, надетый на голое тело — прекрасная провокация. Чтобы подчеркнуть ее, наденьте крупное колье с подвеской-звездой, похожей на елочную игрушку.

Строго по делу

1. Туфли, Giovanni Fabiani 2. Браслет, Pandora 3. Боди, «Дикая Орхидея» 4. Сумка, Cromia 5. Топ, Gerard Darel 6. Платье, Finn Flare

Классические решения не могут быть скучными, если их правильно обыграть. Маленькое черное платье с воротником, украшенным стразами, можно надеть, куда угодно: и на семейный ужин, и на вечеринку за городом.

Строго по делу

Комбинезон из бархата, Sandro; туфли, Casadei; часы Centrix, сталь, керамика, ­бриллианты, Rado; кольцо, Swarovski

ФОТОPavel KryukovСТИЛЬLiliya Simonyan

Бархатный комбинезон — королевское решение для новогодней вечеринки. В таком можно пойти на прием, светскую вечеринку, а потом сбежать с возлюбленным встречать утро Нового Года в романтической обстановке.

Строго по делу

1. Часы, Oris 2. Бра, трусы, все — Incanto 3. Шарф, Luisa Cerano 4. Туфли, Geox 5. Сумка, Coccinelle 6. Пальто, Woolrich

Total red – альтернативный вариант для Снегурочки. Главное не растаять до утра, ведь ночь может выдаться необычайно горячей.

Строго по делу

Платье-смокинг, Space Style Concept; ботфорты, H&M; клатч, Jimmy Choo; набор колец, Swarovski

ФОТОPavel KryukovСТИЛЬLiliya Simonyan

Ботфорты из люрекса заменят плотные колготки и туфли. Они выглядят невероятно дерзко и соблазнительно. Днем с ними можно надеть макси-свитшот, а в Новогоднюю ночь – платье-смокинг.

Строго по делу

1. Брюки, Gant 2. Жакет, Annette Görz 3. Сумка, Fratelli Rosetti 4. Юбка, Marc Cain 5. Куртка, Conso Wear 6. Брошь, «Московский ювелирный завод»

Красное и черное — одно из главных цветовых сочетаний сезона. Такое подойдет роковым красоткам, которые знают себе цену.

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