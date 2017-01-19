Модное путешествие: едем в Токио

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Неоновые огни района Сибуя, паутины автомагистралей и бескрайний лес небоскребов — Токио идеально вписывается в фантастическую атмосферу киберпанка
В ожидании премьеры экранизированной антиутопии «Призрак в доспехах» перелистываем оригинальную мангу Масамунэ Сиро.
Масамунэ Сиро, манга «Призрак в доспехах», 1989 год
Аксессуары с цифровыми и 3D-принтами, сетка и металлик — эксцентричные наряды соответствуют футуристической архитектуре городских пейзажей.
Кадр из фильма «Призрак в доспехах», 2017 год
Осваиваем очки виртуальной реальности и путешествуем в будущее, устанавливая контакт с параллельными мирами.
Кадр из фильма «Призрак в доспехах», 2017 год
Paco Rabanne Spring 2017
Paco Rabanne Spring 2017
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Металлизированные пигменты из коллекции Pat Macgrath Metalmorphosis 005 — для футуристического макияжа.
Cтиль: Maria Mudrenko
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