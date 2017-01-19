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Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

19 января 2017ЖУРНАЛ ELLE №12 январь

Модное путешествие: едем в Токио

Неоновые огни района Сибуя, ­паутины автомагистралей и бескрайний лес небоскребов — Токио идеально вписывается в фантастическую атмосферу киберпанка

ТокиоФОТОGetty Images

Подсказки

В ожидании премьеры экранизированной антиутопии «Призрак в доспехах» перелистываем оригинальную мангу Масамунэ Сиро.

Масамунэ Сиро

Масамунэ Сиро, манга «Призрак в доспехах», 1989 год

Аксессуары с цифровыми и 3D-принтами, сетка и металлик — эксцентричные наряды соответствуют футуристической архитектуре ­городских пейзажей.

Кадр из фильма

Кадр из фильма «Призрак в доспехах», 2017 год

Осваиваем очки виртуальной реальности и путешествуем в будущее, устанавливая контакт с параллельными мирами.

Кадр из фильма

Кадр из фильма «Призрак в доспехах», 2017 год

Paco Rabanne Spring 2017

Paco Rabanne Spring 2017

Paco Rabanne Spring 2017

Paco Rabanne Spring 2017

Тренд

1. Сумка, Louis Vuitton 2. Камера, Gear 360, Samsung 3. Ботинки, Louis Vuitton 4. Колье, Dannijo, net-a-porter.com 5. Топ, Asos

Тренд

1. Юбка, Saint Laurent, farfetch.com 2. Сумка, Fendi 3. Моно­серьга, Repossi, colette.fr 4. Очки ­виртуальной реальности,VR ONE, Carl Zeiss, colette.fr 5. Сумка, Dsquared²

Тренд

1. Джемпер, Tibi, matchesfashion.com 2. Сумка, Undercover, colette.fr 3. Лак для ногтей To Be Or Not To Beagle, OPI 4. Помада Color Riche, L’Oreal Paris: Red Carpet 435 5. Помада Color Riche, L’Oreal Paris: Gold Obsession Pure Gold 6. Платье, Topshop

Детали

Металлизированные пигменты из коллекции Pat Macgrath Metalmorphosis 005 — для футуристического макияжа.

Тени

Cтиль: Maria Mudrenko

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