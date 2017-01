Модное путешествие: едем в Токио

1. Джемпер, Tibi, matchesfashion.com 2. Сумка, Undercover, colette.fr 3. Лак для ногтей To Be Or Not To Beagle, OPI 4. Помада Color Riche, L’Oreal Paris: Red Carpet 435 5. Помада Color Riche, L’Oreal Paris: Gold Obsession Pure Gold 6. Платье, Topshop