Модное путешествие: едем в Севилью

Обзорная экскурсия

С террас гигантских «грибов» Metropol Parasol, спроектированных немецким архитектором Юргеном Майером, открывается лучший вид на старый город. Шесть деревянных «шляпок» укрывают музей, рынок, рестораны и пространство для городских праздников. Дизайнерам на заметку: это идеальная площадка для показов круизных ­коллекций.

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Кинохроника

Верхние покои знаменитого ­Севильского ­Алькасара служат резиденцией испанских ­королей, а в нижних — снимают ­сцены из «Игры престолов».

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«Дон Жуан», «Женитьба Фигаро», «Кармен»... В Севилье и ее окрестностях разворачивается действие более сотни ­знаменитых опер.

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Леандро Кано, использующий в работе фарфор и пластик, — выпу­скник Севильской школы моды и финалист конкурса Designer for Tomorrow, учрежденного Марком Джейкобсом.

Урок истории

Платья с ­цыганскими оборками, брюки с андалусскими маками и яркие массивные аксессуары положите в чемодан первыми — без них этим летом не обходится ни одна модная вечеринка.

Johanna Ortiz