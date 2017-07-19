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    Мода

    Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

    19 июля 2017

    Модное путешествие: едем в Севилью

    Путешествие в столицу Андалусии — Севилью — повод взглянуть на древний испанский город и собственный гардероб под новым ракурсом

    Обзорная экскурсия

    С террас гигантских «грибов» Metropol Parasol, спроектированных немецким архитектором Юргеном Майером, открывается лучший вид на старый город. Шесть деревянных «шляпок» укрывают музей, рынок, рестораны и пространство для городских праздников. Дизайнерам на заметку: это идеальная площадка для показов круизных ­коллекций.

    СевильяФОТОGetty Images

    Кинохроника

    Верхние покои знаменитого ­Севильского ­Алькасара служат резиденцией испанских ­королей, а в нижних — снимают ­сцены из «Игры престолов».

    СевильяФОТОGetty Images

    «Дон Жуан», «Женитьба Фигаро», «Кармен»... В Севилье и ее окрестностях разворачивается действие более сотни ­знаменитых опер.

    СевильяФОТОGetty Images

    Леандро Кано, использующий в работе фарфор и пластик, — выпу­скник Севильской школы моды и финалист конкурса Designer for Tomorrow, учрежденного Марком Джейкобсом.

    Леандро Кано

    Урок истории

    Платья с ­цыганскими оборками, брюки с андалусскими маками и яркие массивные аксессуары положите в чемодан первыми — без них этим летом не обходится ни одна модная вечеринка.

    Johanna Ortiz

    Johanna Ortiz

    Севилья

    Серьги Oscar de la Renta, ­платье Preen by Thornton Bregazzi

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