Модное путешествие: едем в Севилью

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Путешествие в столицу Андалусии — Севилью — повод взглянуть на древний испанский город и собственный гардероб под новым ракурсом
С террас гигантских «грибов» Metropol Parasol, спроектированных немецким архитектором Юргеном Майером, открывается лучший вид на старый город. Шесть деревянных «шляпок» укрывают музей, рынок, рестораны и пространство для городских праздников. Дизайнерам на заметку: это идеальная площадка для показов круизных коллекций.
Верхние покои знаменитого Севильского Алькасара служат резиденцией испанских королей, а в нижних — снимают сцены из «Игры престолов».
«Дон Жуан», «Женитьба Фигаро», «Кармен»... В Севилье и ее окрестностях разворачивается действие более сотни знаменитых опер.
Леандро Кано, использующий в работе фарфор и пластик, — выпускник Севильской школы моды и финалист конкурса Designer for Tomorrow, учрежденного Марком Джейкобсом.
Платья с цыганскими оборками, брюки с андалусскими маками и яркие массивные аксессуары положите в чемодан первыми — без них этим летом не обходится ни одна модная вечеринка.
Johanna Ortiz
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