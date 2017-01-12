Мисс совершенство: с чем носить платья зимой

Когда на улице минус двадцать, о платье задумываешься в последнюю очередь. Но что делать, если вы просто не носите брюки, а ваш гардероб больше похож на коллекцию нарядов Кейт Миддлтон, чем Рианны? Выход есть даже в самую морозную погоду – современная мода предлагает сразу несколько ответов на вопрос «Как носить платья зимой», ведь сегодня актуальны самые немыслимые сочетания. Платье и брюки, платье и водолазка, платье и пуховик – отбрасываем в сторону все предрассудки и пробуем модные комбинации.

С брюками

Подиум: Julien David, Aalto, Dries van Noten, Cédric Charlier; клатч, Anya Hindmarch; брюки, Rag and Bone; платье, Attico; серьги, Kenneth Jay Lane; ботильоны, The Row

Казалось бы – платье и брюки, самые дальние родственники, которых только можно себе представить. Однако сегодня они вполне могут рифмоваться друг с другом. Главное – выбрать платье длиной миди и подобрать к нему укороченные, чуть расклешенные брюки или джинсы. Дудочки тоже будут работать в таком образе, а вот широкие брюки лучше отложить, если ваш рост меньше 175 сантиметров.

С объемным пуховиком

Подиум: Yang Li, Stella McCartney, Marques’Almeida, Barbara Bui; куртка, Stella McCartney; сумка, Loewe; платье, Cédric Charlier; колье, IAM by Ileana Makri; серьги, Isabel Marant; ботильоны, Bottega Veneta

В нашем воображении прочно засел предрассудок, что длинные платья – только для вечера, только с бриллиантами и с каблуками. Неправда все это – сегодня платья в пол стали «всеядными», то есть сочетать их можно и с сапогами, а носить и днем. Только само платье при этом должно быть из трикотажа, плотного шелка или крепа, и, конечно, с длинными рукавами – все-таки зима на дворе. И если думаете, с чем носить длинное платье зимой, смело обращайтесь к самому неочевидному варианту – объемному пуховику. Тут хороша игра контрастов – во-первых, цвета, во-вторых объемов и длин. А ботильоны к этому образу можно подобрать как на каблуках, так и на плоской подошве.

С высокими сапогами

Подиум: Kenzo, Laura Biagiotti, Gabriele Colangelo; браслет, Iosseliani; сумка, No.21; платье, Preen; серьги, Tina Craig x Nouvel Heritage; сапоги, Balenciaga

С какой обувью носить платье зимой – вопрос такой же насущный, как и про верхнюю одежду. Можно, конечно, сочетать платья с любимыми уггами, дутыми ботинками, ботильонами на шнуровке. Но лучше пойти по модному пути – подобрать платье длиной ниже колена с принтом и носить его с высокими сапогами с широким голенищем. С легкой руки Демны Гвасалии из Vetements и Balenciaga этот образ сегодня в авангарде моды.

С водолазкой

Платье, Bassike; водолазка, Acne Studios; ботильоны, Givenchy; далее сверху вниз: кольцо, Gucci; кольцо, серьги – Uribe; сумка, Eddie Borgo; подиум: Drome, Valentino, Kenzo, Louis Vuitton

Свитер с высоким горлом или водолазка – идеальный ответ на вопрос, с чем можно носить платье без рукавов зимой. Так ходили в 90-х и начале двухтысячных, и сегодня на волне моды тех декад эта комбинация вернулась. Следить в таком образе, пожалуй, необходимо только за сочетанием фактур – не стоит надевать на шерстяную водолазку в рубчик платье-комбинацию из шелка. Зато платье из бархата можно рифмовать со свитером из легко кашемира или любой эластичной ткани – прямо как на показе Valentino.

С длинным пальто

Платье, Mary Katrantzou; пальто, Adam Lippes; ботильоны, Jimmy Choo; серьги, Isabel Marant; браслет, Givenchy; сумка, Fendi; подиум: Etro, Valentino, Miu Miu, Isabel Marant